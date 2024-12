Vì sao dịch vụ thuê xe điện nở rộ thời gian gần đây?

Thuê xe điện nhẹ gánh chi phí với "3 không"

"Xe điện thuê cả ngày, chạy hơn 500km chưa đến 1 triệu đồng", anh Nguyễn Hoài An (Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng đam mê xê dịch. Anh An cho biết, để có trải nghiệm nhiều hơn trong hành trình từ Hà Nội vào Hội An, anh và vợ quyết định lái ô tô và lựa chọn thuê xe điện của FGF để tối ưu chi phí.

"Tính trung bình mỗi ngày chạy 500 km với xe xăng tốn ít nhất 1,2 triệu tiền xăng, chưa kể chi phí thuê xe khoảng 1 triệu/ngày. Thuê xe điện chạy cả chuyến du lịch 6 ngày, tôi tiết kiệm 7-8 triệu đồng", anh Hoài An nói. Anh thừa nhận khá "nghiền" dịch vụ cho thuê xe điện của FGF và thường xuyên thuê xe cho các chuyến đi.

Trong khi đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (TP.HCM) lại chọn thuê xe FGF theo tháng để tối ưu chi phí, do công việc thường xuyên di chuyển và công tác dài ngày. "Không chi phí ban đầu, không tốn tiền nhiên liệu, không phí bảo dưỡng", anh Tuấn Anh cho hay.

Giới quan sát nhìn nhận, thương hiệu cho thuê xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang giải quyết được "điểm kẹt" lớn của người dùng khi tiếp cận với dịch vụ cho thuê xe là chi phí. Do tiếp cận hệ sinh thái xe điện với VinFast, khách hàng FGF "lời" hơn nhờ được sạc pin miễn phí (đến hết ngày 1/7/2025) tại hệ thống trạm sạc V-GREEN trên khắp cả nước , trong khi giá thuê FGF được đánh giá dễ tiếp cận hơn.

"FGF phù hợp với những khách hàng chưa có nhiều tích lũy nhưng muốn có những trải nghiệm mới với dòng xe điện công nghệ hiện đại, chi phí hợp lý. Tệp khách hàng thuê có thể sẽ là những người mua xe điện trong tương lai khi có thiện cảm với xe điện và sẵn sàng về mặt tài chính", một người theo dõi thị trường xe lâu năm nói.

Trải nghiệm dịch vụ chuẩn 5 sao

Trái với thông lệ thị trường cho thuê xe xăng - phần lớn khách hàng chỉ có thể tiếp cận những dòng xe đời sâu, hình thức nội ngoại thất ở mức trung bình, thậm chí là xuống cấp, FGF được đánh giá cao về chất lượng xe và chuẩn mực dịch vụ 5 sao khi được những ngôi sao hạng A trong nước và quốc tế chọn làm phương tiện di chuyển trên đường phố Việt Nam.

Giới mê xe từng trầm trồ khi đoàn xe VF 7 và VF 9 đưa đón khách mời quốc tế tại sự kiện Gumball 3000 – nơi hội tụ hàng loạt mẫu siêu xe, hypercar và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. Streamer nổi tiếng iShow Speed, cựu tuyển thủ Pháp Patrice Evra, nhà sáng lập Gumball 3000 Maximillion Cooper… đều chia sẻ sự hài lòng với dàn xe đẳng cấp và sự tận tình của đội ngũ FGF.

Nghệ sĩ Soobin bên chiếc VinFast VF 9 do FGF cung cấp.

Không ít người nổi tiếng tại Việt Nam cũng đã bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với đội hình xe điện của FGF."Tôi đi rất nhiều event thời trang cao cấp, và chiếc xe đóng vai trò như một ‘phụ kiện’ của mình. VF 9 luôn cho tôi cảm giác tự hào về một ‘phụ kiện’ rất xịn", nhà thiết kế Lý Quí Khánh nhận xét về mẫu "xe chủ tịch" của FGF đưa đón anh tại sự kiện.

Theo đó, FGF sở hữu dàn ô tô điện có quy mô hàng đầu thị trường, với đầy đủ phân khúc từ cỡ A với VF 5 đến SUV-fullsize như VF 9, từ đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuê xe từ phục vụ đi lại hằng ngày, du lịch hay đưa đón người nổi tiếng, khách VIP tại các sự kiện quan trọng.

"Xe sạch sẽ, không mùi nên không dễ bị say xe như khi thuê xe xăng", anh Trần Hiếu, một nhiếp ảnh gia tại Hà Nội, cho biết trải nghiệm dịch vụ tại FGF vượt trội hoàn toàn so với xe thuê trước đây. "Chỉ cần đặt qua ứng dụng có xe giao đến tận nhà", anh nói về sự tiện lợi khi thuê xe FGF.

Cụ thể, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ của FGF qua các nền tảng online (website, ứng dụng, điện thoại) hoặc offline (điểm giao nhận), sau đó giao nhận xe tại nhiều địa điểm tại TP.HCM và Hà Nội. Bên cạnh đó, FGF có dịch vụ thuê xe có tài, với đội ngũ tài xế "cứng", chuyên nghiệp để khách hàng có trải nghiệm như xe nhà.

Chi phí thấp, không gánh nặng "nuôi" xe trong khi được tận hưởng trải nghiệm di chuyển 5 sao – dễ hiểu vì sao dịch vụ cho thuê xe điện của FGF đang ngày càng được nhiều người dùng Việt lựa chọn và ưa chuộng.