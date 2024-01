Vì sao đối tượng chỉ trộm 8 chai lăn khử mùi của Bách Hóa Xanh nhưng bị xử lý hình sự?

Bị truy tố vì trộm 8 chai lăn khử mùi của Bách Hóa Xanh

Viện KSND quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Lê Anh Tú (42 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Tú là người có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Ngày 14/9/2023, Tú mới chấp hành xong bản án 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, nhưng vẫn chưa đóng án phí và bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

Theo kết luận định giá tài sản, 8 chai lăn khử mùi trị mà đối tượng trộm của Bách Hóa Xanh có giá 680 nghìn đồng. Ảnh minh họa.

Sau khi ra tù, chiều 3/10/2023, Tú giận gia đình nên chạy xe máy ra đường. Khi nhìn thấy cửa hàng Bách Hóa Xanh (phường 3, quận Phú Nhuận), Tú nảy sinh ý định trộm hàng hóa của cửa hàng bán kiếm tiền tiêu xài.

Tú vào bên trong, đến kệ mỹ phẩm lấy 8 chai lăn khử mùi rồi bỏ vào túi đeo chéo trước ngực. Theo kết luận định giá tài sản, 8 chai lăn khử mùi trị giá 680 nghìn đồng.

Lấy xong, Tú đi ra khỏi cửa hàng nhưng không thanh toán liền bị nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh chặn lại, trình báo công an phường.

Tại cơ quan công an, Tú thừa nhận toàn bộ hành vi trên của mình. Từ đó Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tú để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Xử lý về tội trộm cắp tài sản là đúng quy định pháp luật

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, nếu không có tiền án tiền sự, không thuộc trường hợp tái phạm, hành vi của đối tượng có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, hành vi trộm cắp tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như chưa được xóa án tích, đã bị xử phạt hành chính… sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Như vậy, tài sản trộm cắp trong vụ việc chưa tới 2 triệu đồng nhưng kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy do đối tượng này đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích (chưa bồi thường thiệt hại, chưa nộp án phí) mà lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên hành vi được xác định là tái phạm, đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản đối với đối tượng.

Với hành vi trộm cắp tài sản dưới 2 triệu đồng, đối tượng sẽ bị xử lý theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật hình sự, khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đây là loại tội ít nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, ông Cường cho biết, với tội ít nghiêm trọng, sau khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can, trừ trường hợp bị can không có nơi cư trú rõ ràng hoặc có căn cứ cho thấy bị can tiếp tục phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra...

Với diễn biến sự việc như trên, có thể cơ quan điều tra lo ngại đối tượng sẽ tiếp tục phạm tội nên tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra là có căn cứ.

Đây là trường hợp phạm tội khá đặc biệt, bởi hai tội danh mà đối tượng phạm phải đều là trộm cắp tài sản, thời gian cải tạo của tội danh trước đã không làm người này nhận thức được hành vi của mình, vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội.

Vì thế, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng trong thời gian cải tạo trước đây và xác định nguyên nhân, động cơ dẫn đến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội để đánh giá đúng tính chất vụ việc, đồng thời làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.