Vì sao hoàng đế Quang Tự quỳ khóc dưới chân tân nương trong đêm động phòng?

Quang Tự là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh và là con trai của em gái ruột Từ Hi thái hậu, bà Diệp Hách Na Lạp Uyển Trinh. Sau khi vua Đổng Trị (tức con trai ruột của Từ Hi) qua đời, lại không có con cái nối dõi, bà liền sắp xếp để cháu trai, tức vua Quang Tự, lên ngôi. Khi đó, ông chỉ mới 4 tuổi.

Dù sắp xếp cho Quang Tự lên làm hoàng đế, Từ Hi lại không cho ông quyền lực tối cao của một thiên tử. Ông chẳng qua chỉ là một công cụ quyền lực của Từ Hi.

Để dễ bề khống chế vua Quang Tự, Từ Hi thái hậu thậm chí còn can thiệp vào chuyện tuyển phi tần của vua. Vị trí hoàng hậu của cháu trai bà ta cũng đã sắp xếp xong xuôi từ lâu, và người này chính là con gái của em trai Từ Hi: Tĩnh Phân – hoàng hậu Long Dụ sau này.

CUỘC HÔN NHÂN SẮP ĐẶT: KHỞI ĐẦU CHUỖI NHỮNG UẤT ỨC

Long Dụ lớn hơn Quang Tự 3 tuổi. Xét về quan hệ, 2 người là chị em họ. Từ khi còn nhỏ, mỗi khi nhập cung, Long Dụ thường đến tìm Quang Tự để cùng vui chơi. 2 đứa trẻ khi đó chơi đùa với nhau rất hồn nhiên, vui vẻ và không thể ngờ rằng số phận của họ sớm đã bị Từ Hi thao túng, sắp xếp.

Vua Quang Tự luôn phải chịu sự sắp đặt của Từ Hi thái hậu. (Ảnh: Baidu)

Dù là con gái của dõng dõi nhà hoàng gia nhưng Long Dụ lại sở hữu một dung mạo không quá ưa nhìn với chiếc lưng gù, hàm răng hô, nét mặt lại ủ rũ, đượm buồn suốt ngày. Do đó, dù chơi đùa từ nhỏ với Long Dụ, vua Quang Tự chỉ có tình cảm chị em chứ không vướng bận một chút tình cảm nam nữ nào.

Nhưng những điều này đâu có khiến một người chỉ biết đến lợi ích cá nhân như Từ Hi thái hậu để tâm. Điều mà Từ Hi muốn chỉ là thân phận của Long Dụ và Quang Tự, cả hai đều là cháu trai cháu gái, kết duyên vợ chồng sẽ thân càng thêm thân. Con người Long Dụ lại hiền lành, nề nếp, quy tắc, do đó nàng là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí giám sát hoàng đế mà Từ Hi sắp xếp.

Tuy Lão phật gia đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng theo quy định của nhà Thanh, việc tuyển chọn hoàng hậu vẫn do hoàng đế lựa chọn đầu tiên. Do đó, trong ngày tuyển tú, Từ Hi vẫn để Quang Tự lựa chọn "cho có", nhưng trên thực tế lại nhiều lần ám thị vua phải lựa hoàng hậu theo ý mình.

Vua Quang Tự (trái) và hoàng hậu Long Dụ (phải). (Ảnh: Baidu)

Nhưng nào ngờ, vua Quang Tự đã không lựa chọn Long Dụ như ý muốn của Từ Hi mà tiến đến bên 2 cô con gái xinh đẹp của Tuần phủ tỉnh Giang Tây Đức Hinh. Vua Quang Tự còn chưa kịp mở lời với 2 mỹ nữ thì đã bị Từ Hi thái hậu hét lên và ngăn cản. Từ Hi tức giận và trực tiếp lệnh cho vua Quang Tự phải chuyển thanh ngọc Như Ý (vật tượng trưng cho quyết định tuyển hoàng hậu của hoàng đế nhà Thanh) cho cô gái đang đứng bên cạnh, chính là Long Dụ.

ĐÊM ĐỘNG PHÒNG ĐẦY NƯỚC MẮT CỦA VUA QUANG TỰ

Trong ngày tuyển tú, vua Quang Tự vốn nghĩ rằng bản thân có thể tự mình làm chủ việc này, nhưng hóa ra đến việc chung thân đại sự của bản thân cũng bị Từ Hi xen vào, khống chế. Cảm thấy cuộc sống ngột ngạt không có bất cứ một khoảng không nào thuộc về riêng bản thân, ông dần trở lên phiền muộn, u sầu cùng cực.



Dù không muốn nhưng vị hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của Từ Hi thái hậu, cưới người con gái mà ông không yêu, hơn nữa lại là chị họ của ông – Long Dụ.

Vua Quang Tự chìm đắm trong tâm trạng chán nản, u sầu vì không được làm chủ cuộc đời. (Ảnh: Baidu)

Trong ngày tổ chức lễ thành hôn, vua Quang Tự như kẻ mất hồn, hoàn toàn không có cảm xúc. Cho đến đêm động phòng hoa trúc, khi vừa bước vào phòng tân hôn và đối diện với người con gái mà bản thân không yêu, dung mạo lại khó coi, thậm chí còn không có cử chỉ, phong thái của một tiểu thư danh giá hào môn (hoàng hậu Long Dụ bị gù lưng), vua Quang Tự đã không chịu được mà ngã gục xuống bên cạnh tân nương và vỡ òa trong tiếng khóc: "Tỷ tỷ, đệ sẽ vĩnh viễn kính trọng tỷ".



Sau khi nghe Quang Tự nói câu này, Long Dụ đã hiểu ý của phu quân mình rằng sẽ không có đêm động phòng hoa trúc nào hết. Hai người chỉ có thể làm phu thê trên danh nghĩa. Quả thật, từ đêm đó, vua Quang Tự không hề động đến người hoàng hậu Long Dụ.