Vì sao khán giả lo lắng Blackpink có nguy cơ tan rã?

Người hâm mộ lo lắng vì đã gần 2 năm Blackpink chưa trở lại với sản phẩm âm nhạc chung. Ảnh: YG, Gettty.

Blackpink "đi nghĩa vụ quân sự"

Tháng 10.2020, Blackpink phát hành album phòng thu đầu tiên mang tên "The Album" với 2 bản hit "How You Like That" và "Lovesick Girls". Kể từ đó, chỉ có hoạt động solo của Rosé, Lisa mà không thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào đầy đủ thành viên.

Allkpop phản ánh trong bài đăng ngày 29.3, trên thực tế, Blackpink đã có thời gian dài gián đoạn giữa các đợt comeback, khiến người hâm mộ của họ phải chờ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm trời.

Do đó, rất nhiều thành viên Blink (tên fandom của Blackpink) trên cộng đồng trực tuyến đã tỏ thái độ không hài lòng và phàn nàn về thời gian dài Blackpink ngừng hoạt động như một nhóm nhạc.

Kênh truyền thông Idol Issue chia sẻ một bài viết cho thấy, thời gian gián đoạn của Blackpink tương đương với thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của các nam thần tượng.

Blackpink không trở lại kể từ cuối năm 2020.

Idol Issue thống kê, Blackpink chỉ phát hành 23 sản phẩm âm nhạc trong suốt 7 năm hoạt động và chưa comeback hơn 1 năm trở lại đây. Trong khi nhiều nhóm nhạc nam gián đoạn vì các thành viên phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Blackpink lại phí phạm chính khoảng thời gian quý giá đó.

Tính riêng những tháng cuối năm 2021 và đầu 2022, mỗi lần Blackpink xuất hiện trên mặt báo đều là thông tin liên quan đến việc, họ tham gia các show thời trang, làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng xa xỉ. Hay Jisoo lần đầu đóng vai nữ chính trong "Snowdrop" sánh đôi cùng Jung Hae In.

4 thành viên trở thành đại sứ toàn cầu của 4 thương hiệu đình đám nước Pháp. Lisa là "nàng thơ" của Celine, Rosé đại diện cho Saint Laurent, Jisoo phủ sóng tại các sự kiện của Dior và Jennie tất bật quảng bá cho Chanel.

4 thành viên tất bật với vai trò đại sứ thương hiệu thời trang xa xỉ.

Trên Allkpop, khán giả bình luận: "Blackpink rất tài năng nhưng dường như họ quan tâm đến việc trở thành người có tầm ảnh hưởng hơn là một nghệ sĩ thực thụ. Thật đáng tiếc khi gần đây, họ chỉ phủ sóng như những người mẫu quảng cáo mà không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến âm nhạc", "Tôi gần như quên mất rằng Blackpink là một nhóm nhạc thần tượng".

Blink cũng phản ứng gay gắt với công ty quản lý YG Entertainment. Fan Blackpink phàn nàn, "YG đang sử dụng ngoại hình của những cô gái này để kiếm tiền theo đúng nghĩa đen và làm lung lay tài năng của họ", "YG chỉ quan tâm đến tiền và rõ ràng là họ kiếm được nhiều tiền hơn từ các sự kiện thời trang cũng như sự ủng hộ của fan"...

Thậm chí, khán giả chỉ ra, Blackpink không phát hành bất kỳ bản nhạc nào, nhưng YG vẫn tiếp tục bán hàng để "thu tiền" từ người hâm mộ. Điển hình như bộ ảnh chào năm 2022 theo phong cách cổ điển của Blackpink hay bộ tài liệu học tiếng Hàn có tên "Blackpink in Your Korean" hợp tác cùng Hybe - công ty quản lý của BTS.

Jennie ngày càng chứng minh tầm ảnh hưởng trong giới thời trang.

Nguy cơ tan rã

Thật khó tin khi nghĩ đến viễn cảnh nhóm nhạc nữ hot nhất nhì Kpop sẽ tan rã, song đây lại là điều không ít fan Blackpink lo lắng.

Một khán giả phân tích, thời hạn hợp đồng mà các thần tượng Kpop ký kết với công ty quản lý thường kéo dài 7 năm. Vì vậy, nếu không ra nhạc, Blackpink có khả năng tan rã cao vì chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn.

"Sẽ thật buồn cười nếu họ không phát hành bài hát mới hay có dấu hiệu trở lại nào trong suốt 15 tháng cho đến khi hợp đồng kết thúc. Thật điên rồ khi YG khiến các nghệ sĩ của họ trở nên đáng mơ ước và "thần thánh hóa" bằng cách không comeback trong nhiều năm", một khán giả cảm thán.

Một số ý kiến cũng chỉ ra nguy cơ, Blackpink sẽ lặp lại sự kiện tan ra đáng buồn của 2NE1: "Đây chính xác là những gì đã xảy ra với 2NE1 ở thời kỳ đỉnh cao của họ. YG đã biến họ thành người mẫu và đại sứ thương hiệu vì theo cách đó, lợi nhuận cao hơn. Tôi yêu thích các nhóm nhạc nhà YG, nhưng tiếc là họ không có nhiều cơ hội thể hiện âm nhạc và tài năng của mình".

Fan lo lắng Blackpink sớm tan ra như 2NE1.

Bên cạnh đó, một số khán giả khác nhận định, nếu trở lại, Blackpink cần thay đổi màu sắc. Bởi, "âm nhạc của Blackpink bắt đầu lặp lại vì cùng một nhà sản xuất", "Blackpink đang quá phụ thuộc vào Teddy".

Trong khi rất nhiều người quan tâm đến âm nhạc online nhờ đại dịch, Blackpink có thể tận dụng các nền tảng trực tuyến để duy trì hoạt động âm nhạc. Nhưng "thay vì quảng bá một nhóm đã nổi tiếng và thành công, YG lại nghĩ đến việc thành lập những nhóm nhạc mới".