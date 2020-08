Loạt đồ hiệu giá "khủng" của Black Pink trong MV "Ice Cream" gây choáng váng

Mới đây, MV "Ice Cream" ra mắt khán giả đánh dấu màn kết hợp giữa Selena Gomez và nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink. Ngay sau khi lên sóng, "Ice Cream" lập tức gây "sốt" toàn cầu thu hút hơn 1,7 triệu người xem công chiếu, vượt qua thành tích cũ là 1,6 triệu của MV "How You Like That". Về lượt like, MV "Ice Cream" cũng thu hút được hơn 6,8 triệu lượt like sau 24 giờ ra mắt, trở thành MV của nữ nghệ sĩ có nhiều lượt like nhất trong 24 giờ đầu tiên.

Đáng chú ý, MV "Ice Cream" ra mắt đã giúp kênh Youtube của Black Pink tăng hơn 1 triệu lượt đăng ký (subcribers), trở thành nghệ sĩ đứng thứ 3 về lượng đăng ký trên toàn cầu.

Ngoài giai điệu bắt tai thu hút lượt người nghe "khủng", "Ice Cream" của Black Pink và Selena Gomez gây chú ý nhờ trang phục dàn mỹ nhân mặc thực hiện MV này. Người hâm mộ trầm trồ không ngớt khi nhiều tinh hoa của thời trang những năm 1950, 1970 được thể hiện trong "Ice Cream".

Theo Vogue và CNN, Selena Gomez nổi bật với gu thời trang bình dân, trái ngược với phong cách xa xỉ của nhóm nhạc Hàn Quốc. Theo đó, người đẹp diện bikini kẻ ngang cổ điển của Shoshanna 97 USD (khoảng 2,2 triệu đồng) kèm mũ thủy thủ.





Ngoài ra, bộ bodysuit của Puma mang phong cách thể thao của người đẹp cũng được "bóc giá" với mũ 3 USD (70 nghìn đồng) và mắt kính 10 USD (230 nghìn đồng).

Đối lập với giá trị trang phục thời trang của Selena Gomez, nhóm Black Pink phối hàng hiệu khi thực hiện MV "Ice Cream". Trong ảnh, Jennie đeo chiếc nhẫn hình bướm 4.950 USD (khoảng 115 triệu đồng).



Cô nàng khoe khéo chiếc vòng tay đắt đỏ của Chanel.

Riêng Rosé đeo dây chuyền nhiều lớp của nhà Tiffany & Co giá 15.500 USD (khoảng 360 triệu đồng).

Là đại sứ của Bulgari, Lisa đeo rất nhiều trang sức giá trị "khủng" gồm: đồng hồ 42.500 euro (hơn 1,1 tỷ đồng), nhẫn 45.000 euro (hơn 1,2 tỷ đồng), vòng cổ 38.500 USD (hơn 890 triệu đồng).

MV Ice Cream - BLACKPINK & Selena Gomez