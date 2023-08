Để có được câu trả lời chính xác, Khang Hi Đế không tiết lộ chủ nhân bát tự là ai. Khi La Hạt Tử mở tờ giấy mà Khang Hi Đế đưa có ghi : “Tân Mão Đinh Dậu Canh Ngọ Bính Tý”, liền hỏi Khang Hi Đế chủ nhân của bát tự này là nam hay nữ. Khang Hi Đế liền hỏi: “Nam thì sao, nữ thì sao? Trẫm không thể tiết lộ”. La Hạt Tử đương nhiên hiểu ý của Khang Hi Đế, liền nói thẳng: Nếu là nữ, Tý Ngọ, Mão Dậu là tứ trụ đào hoa, địa chi niên thương là Mão, gặp địa thời thượng là Tý tạo nên Hàm Trì, sát phạm đào hoa, cái này gọi là Thiên dã đào hoa. Nếu là nam, Tý Sửu tương xung, Mão Dậu tương xung, niên trụ Tâm Mão Kim Khắc Mộc, nguyệt trụ Đinh Dậu Hỏa Khắc Kim, nhật trụ Bính Tử Thủy Khắc Hỏa. Đây là điều hiếm gặp, là tướng đại quý. Người này thọ nguyên dồi dào, con cháu đông đúc”. Ảnh: baidu.com.