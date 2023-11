Vì sao người trẻ tìm tới YouTube và TikTok để đọc sách

Theo The Guardian, nội dung #BookTok trên TikTok nhằm quảng cáo sách và tác giả ở định dạng video, đã thúc đẩy doanh số bán sách, đang dần chứng tỏ tác động của nó tới thói quen đọc sách của người trẻ. TikTok đã hợp tác với hiệu sách trực tuyến như bookshop.org, thu hút nhiều độc giả mua hàng tại các cửa hàng hơn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng ở cả thị trường sách trực tuyến và ngoại tuyến. Waterstones Piccadilly ở London là một trong những người được hưởng lợi từ xu hướng giới thiệu sách trên mạng xã hội này.

YouTube và TikTok là "nguồn" đọc sách của giới trẻ

YouTube và TikTok trở thành các kênh chính để giới trẻ khám phá sách mới. Ảnh: IT.

Tại sự kiện BookTok do Waterstones tổ chức vào năm 2022, một trợ lý bán hàng đã chia sẻ với The Observer rằng, lượng mua tiểu thuyết lãng mạn của giới trẻ tăng lên nhanh chóng nhờ BookTok. Những cuốn sách bán chạy nhất như "Song of Achilles" của Madeline Miller và các tác phẩm của các tác giả hiện đại nổi tiếng như Colleen Hoover. Hầu hết người mua là những cô gái tuổi teen, điều này chứng tỏ tầm ảnh hưởng đáng kể của BookTok. Waterstones thậm chí còn có danh sách đề xuất bởi BookTok, cung cấp thông tin chi tiết về các tựa sách đang thịnh hành.

Một báo cáo của Nielsen, trong đó khảo sát thói quen đọc sách và mua sắm của giới trẻ Anh (độ tuổi 14-25). Kết quả cho thấy YouTube là kênh chính để giới trẻ khám phá sách trực tuyến (34%), tiếp theo là người dùng TikTok (32%) và Instagram (27%).

Báo cáo chỉ ra rằng, mặc dù thị trường sách ở Anh chứng kiến doanh số bán hàng giảm 4% vào năm 2022 nhưng lại có nhiều người trẻ mua sách hơn trước. Số lượt mua của trẻ từ 14-15 tuổi tăng 1%, là nguyên nhân thành công ở các danh mục sách như lãng mạn, giả tưởng, tiểu thuyết dành cho giới trẻ và truyện tranh.

Nghiên cứu cho thấy rằng, sự hấp dẫn của một cuốn sách, thói quen đọc hàng ngày và việc hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội đều góp phần thúc đẩy việc đọc nhiều hơn. Tiểu thuyết hành động và phiêu lưu giả tưởng được giới trẻ yêu thích nhất, tiếp theo là tội phạm và kinh dị. Ít nhất một phần tư số người được hỏi thích hài kịch, khoa học viễn tưởng và các tác phẩm có chủ đề xoay quanh các mối quan hệ, bí ẩn và những cuộc sách có cốt truyện mang tính cổ điển.

Trong đó, 46% tin rằng, mô tả sách rất quan trọng trong quyết định mua sách, trong khi chỉ 14% sẽ mua dựa trên các giải thưởng. Quyền tác giả và thiết kế bìa cũng đóng những vai trò quan trọng. Những lời giới thiệu từ phương tiện truyền thông, hiệu sách và những người có ảnh hưởng có ảnh hưởng lớn nhất đối với những người trả lời là nữ trong độ tuổi 18-25, trong khi những người khác dựa nhiều hơn vào bạn bè và gia đình.

Rhea Kurien, giám đốc biên tập của một trong những nhà xuất bản truyền thống lớn nhất Vương quốc Anh là Orion Fiction coi sự nổi lên của nền tảng BookTok là một cú hích cho văn hoá đọc. Cô cho rằng, đôi khi những thay đổi trong ngành có thể là điều tốt, thúc đẩy sự phản ánh về nhu cầu của độc giả và khả năng thích ứng với các xu hướng mới.