Vì sao những nữ tử chưa lập gia đình thời nhà Thanh lại có địa vị cao?

Theo Chinatimes, dân gian Trung Quốc thường lưu truyền câu nói, nữ tử chưa chồng người Mãn Thanh không cần phải quỳ gối trước bất kỳ ai, kể cả cha mẹ và bậc trưởng bối trước khi tham gia vào việc tuyển tú trong cung của hoàng đế. Dù điều này không được ghi chép trong sử sách nhưng quan lại thời nhà Thanh rất chú tâm đến những nữ tử chưa lập gia thất. Những người này đa phần là tiểu thư con nhà quyền quý, sẽ tham gia vào việc tuyển tú trong tương lai, có cơ hội trở thành phi tần của hoàng đế, khi đó thân phận sẽ thập phần tôn quý.

Ảnh minh họa.

Chia sẻ trên Sohu, giáo sư Mao Lập Bình cho biết, trong các tài liệu của nhà Thanh không có quy định nào về việc phụ nữ chưa lập gia đình của Bát Kỳ không phải quỳ lạy bậc trưởng bối. Và cũng không có ghi chép cụ thể nào liên quan đến các quy tắc trong các gia đình trung lưu người Mãn Thanh.Tuy nhiên, trên thực tế, nữ tử thời nhà Thanh chưa lập gia đình rất được coi trọng.

Trong cuốn "Thanh bại loại sao" do Từ Kha - một trưởng lão cuối thời nhà Thanh biên soạn, có đề cập rằng "tiểu cô chi tại gia đình, tuy kì phụ mẫu huynh tẩu, diệc giai tôn xưng chi vi cô nãi nãi", ý chỉ nếu trong nhà có con gái lớn chưa lập gia đình, bố mẹ, anh chị em đều kính trọng gọi một tiếng cô (Tục gọi con gái chưa chồng là cô). Ngoài ra, những "cô nãi nãi" này cũng được tự do đi lại mà không bị hạn chế quá nhiều, có thể tự do ra vào những nơi như trà viên hay hí viên.

Một trong tứ đại danh tác kinh điển là "Hồng Lâu Mộng" cũng có miêu tả về những nữ tử chưa chồng. Chẳng hạn như trong các bữa tiệc gia đình, ba chị em Cổ Nghênh Xuân, Thám Xuân và Tích Xuân cũng như Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc và những người khác có thể ngồi ăn cùng người lớn tuổi.Tuy nhiên, những người phụ nữ đã lập gia thất như Vương Hy Phượng hay Lý Hoàn lại khác. Điều này phản ánh một cách sống động địa vị gia đình của những nữ tử chưa có hôn phối.

Câu hỏi vì sao địa vị trong gia đình của những nữ tử chưa có hôn phối người Mãn Thanh lại khác biệt như vậy được nhiều người quan tâm. Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, từng chỉ ra lý do trong cuốn hồi ký “Nửa đời đầu của tôi” rằng: "Người ta nói rằng các cô nương người Mãn Thanh chưa có hôn phối được người nhà kính trọng, có thể làm chủ trong gia đình vì những cô nương này đều có cơ hội được tham gia tuyển tú, có cơ hội thượng vị thành phi tần của hoàng đế. Một phi trở thành phi tần liền có ảnh hưởng đến địa vị của gia đình".