Sau một thời gian dài chờ đợi, bộ phim truyền hình "King The Land" do Lee Junho và YoonA đóng chính đã được công chiếu. Tập đầu tiên của phim đạt mức rating khá cao 5,1% khi lên sóng JTBC. Đây được coi là khởi đầu đầy hứa hẹn cho một dự án phim truyền hình này.

Vì sao phim mới của YoonA và Lee Junho bị chỉ trích?

Dù có màn ra mắt khả quan nhưng bộ phim nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ khán giả trong nước, chủ yếu do sự "bất ổn" trong kịch bản. Ngay từ trước khi công chiếu, "King The Land" đã nhận được sự kỳ vọng của công chúng nhờ sự góp mặt của cặp diễn viên nổi tiếng YoonA và Lee Junho. Sau thành công vang dội của bộ phim cổ trang "The Red Sleeve", Lee Junho trở thành ngôi sao sáng chói của làng truyền hình Hàn Quốc. Anh ấy thậm chí còn đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng thương hiệu hàng tháng, dựa trên các lượt tìm kiếm, bài viết và thảo luận về thần tượng. Junho cũng đứng thứ 12 trong danh sách những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 5 của Forbes Korea.

Những cảnh trong phim "King The Land". Ảnh: IT.

Trong khi đó, YoonA nổi tiếng nhờ các hoạt động của cô với ban nhạc Girls' Generation và gần đây đóng vai chính trong bộ phim truyền hình được đánh giá cao "Big Mouth". Vì vậy, khán giả không khỏi kỳ vọng vào màn kết hợp ăn ý đầu tiên giữa cô và Lee Junho.

Tuy nhiên, khi "King The Land" công chiếu, bộ phim vấp phải chỉ trích. Người xem thất vọng vì Junho và YoonA nhận dự án có kịch bản sến sẩm và lỗi thời. "King The Land" xoay quanh cuộc đời của Goo Won (Lee Junho), người thừa kế tập đoàn khách sạn danh tiếng The King Group và Cheon Sa Rang, một nhân viên tài năng luôn nở nụ cười rạng rỡ. Trái ngược với nữ chính, Goo Won lạnh lùng, xa cách với mọi người và coi thường những kẻ giả tạo cười (kể cả Cheon Sa Rang).

Tập đầu tiên mở đầu bằng phân cảnh Cheon Sa Rang phỏng vấn xin việc tại công ty do gia đình Goo Won làm chủ. Cô gây ấn tượng với Goo Hwa Ran, chị gái của Goo Won, bằng thái độ thân thiện và vượt qua vòng phỏng vấn.

Những ngày đầu, Cheon Sa Rang gặp khó khăn trong công việc. Cô được giao nhiệm vụ lau mồ hôi trong phòng tập thể dục của khách sạn. Chính trong thời gian này, một sự hiểu lầm đã xảy ra khiến Goo Won bị ngã khi đang sử dụng máy chạy bộ mà không biết rằng mình đang tương tác với người thừa kế của tập đoàn.

"King The Land" bị nhận định là có kịch bản sến sẩm. Ảnh: IT.

Năm tháng trôi qua, Cheon Sa Rang dần thăng tiến trong công ty, trở thành nhân viên làm việc tại sảnh lớn của khách sạn. Trong khi đó, Goo Won ra nước ngoài để học thêm. Sau khi tốt nghiệp và nhận được một lá thư bí ẩn, anh quyết định trở về nhà và làm việc tại khách sạn, hoàn thành tâm nguyện của cha mình. Quyết định này chính thức khơi mào cho cuộc tranh giành quyền lực ngầm giữa Goo Won và em gái anh.

Kể từ thời điểm này, Goo Won tái hợp với Cheon Sa Rang, giữa họ nảy sinh nhiều tình huống hài hước và cảm động. Họ thường xuyên tranh cãi và tạo tiếng cười cho khán giả.

Sau tập đầu tiên, kịch bản của "King The Land" nhận nhiều chỉ trích vì lỗi thời và phi logic. Nhiều khán giả làm việc trong ngành khách sạn cảm thấy cốt truyện của nữ chính trẻ con và phi thực tế. Số khác lại cho rằng câu chuyện của "King The Land" sẽ chỉ phù hợp với những năm 2000.

Ngay sau tập đầu tiên, bộ phim đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên diễn đàn Theqoo. Các bình luận bao gồm: "Ý tưởng của biên kịch thật tệ, và tôi thấy bộ phim quá lỗi thời. Tôi sẽ không xem nó nữa", "Mới xem trailer thôi đã thấy chán rồi", "Đây là tác phẩm đầu tay của biên kịch sao nếu họ đang sống cùng thời đại với chúng ta. Lời thoại trong phim thật kinh khủng và vô nghĩa. Tôi đã cố xem vì thích diễn viên nhưng không được", "Kịch bản lỗi thời và nhàm chán"...

Tuy nhiên, số khác khán giả cũng lên tiếng bênh vực bộ phim, đồng thời cho rằng còn quá sớm để kết luận về một dự án nào đó khi chỉ mới xem vài tập đầu. Được biết, "King The Land" dài 16 tập, lên sóng trên JTBC và nền tảng chiếu Netflix.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, YoonA ngầm tiết lộ phim sẽ có cái kết đẹp, bởi không có nhân vật nào “bay màu” ở chặng đường cuối.