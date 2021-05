Nguyên nhân thất bại là do chính con người, chứ không phải do vũ khí quyết định kết quả của một cuộc chiến tranh. Huấn luyện quân đội, yếu tố tinh thần và biên chế tổ chức đều có ảnh hưởng lớn đến kết quả chiến đấu. Mặc dù thời nhà Thanh, được trang bị nhiều vũ khí tối tân, nhưng chất lượng tổng thể của binh lính còn kém xa so với trình độ chỉ huy của các sĩ quan. Ảnh: Pháo hạng nặng còn nguyên vẹn, bị quân Thanh bỏ rơi trong trận chiến với quân Nhật - Nguồn: Wikipedia.