Vì sao Sancho quyết không nhượng bộ HLV Ten Hag?

Chiều qua theo giờ địa phương (14/9), các cầu thủ M.U đã trở lại Carrington luyện tập sau loạt trận quốc tế. Tuy nhiên, Sancho không được luyện tập cùng toàn đội.

Theo trang chủ M.U, Sancho bị loại khỏi đội 1, tập theo hình thức cá nhân trong thời gian chờ nhận án kỉ luật. Quỷ đỏ không tiết lộ chi tiết nhưng theo nhiều nguồn tin uy tín tại xứ Sương mù, tuyển thủ Anh tạm thời bị trảm vì từ chối xin lỗi HLV Ten Hag trong cuộc gặp tại Carrington chiều qua.

Sancho không xuống nước trước Ten Hag thêm nữa sau khi xoá bài đăng công kích ông thầy người Hà Lan.

Như đã biết, thời gian qua mối quan hệ giữa Sancho và HLV Ten Hag rất căng thẳng. Xung đột giữa 2 người nổ ra sau khi HLV Ten Hag công khai chỉ trích Sancho luyện tập không đạt yêu cầu, khi giải thích lý do ông loại tuyển thủ Anh ở trận M.U thua Arsenal tại vòng 4 Premier League.

Đáp trả, Sancho đăng tải thông điệp trên Twitter tố HLV Ten Hag nói dối, đồng thời yêu cầu NHM không nên tin những gì ông thầy người Hà Lan nói. Ngoài ra, Sancho còn cho biết anh bị biến thành "vật tế thần" tại M.U trong một thời gian dài.

Để tránh căng thẳng leo thang, GĐBĐ đá của M.U, John Murtough, dưới sự chỉ thị của GĐĐH Richard Arnold, đã ra tay dàn xếp vụ việc. Nhờ đó, 1 ngày sau cuộc gặp với HLV Ten Hag tại Carrington vào thứ Hai tuần này, Sancho đã xoá bài đăng công kích vị HLV người Hà Lan trên MXH.

Tuy nhiên, theo The Telegraph, cho rằng HLV Ten Hag đối xử với mình bất công, khác hoàn toàn so với một số cầu thủ khác, Sancho quyết định không nhượng bộ thêm nữa. Ngoài ra, Sancho cũng rất bất bình vì HLV Ten Hag công khai vấn đề sức khoẻ tinh thần của anh. Vì những lý do này nên tuyển thủ Anh từ chối xin lỗi HLV Ten Hag, và sẵn sàng nhận mọi hinh thức kỉ luật từ M.U.