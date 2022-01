Vì sao thị trấn này yêu cầu cư dân phải cắt ruột thừa mới được sống ở đây?

Villas Las Estrellas, một trong hai khu định cư dân sự ở Nam Cực của Chile.

Theo đó, phẫu thuật cắt ruột thừa là một trong những điều kiện tiên quyết để mọi người - kể cả trẻ em - được sống trong Villas Las Estrellas, một trong hai khu định cư dân sự ở Nam Cực của Chile.

Nằm ở căn cứ Frei của Chile trên Đảo King George, Villas Las Estrellas chỉ có tối đa 100 cư dân, chủ yếu là các nhà nghiên cứu và quân nhân. Tuy nhiên, những người có hợp đồng dài hạn thường đưa toàn bộ gia đình của họ đến khu định cư Spartan gần đó, nơi có một bưu điện, một trường học nhỏ, ngân hàng và các cơ sở thiết yếu khác để sinh sống.

Yêu cầu cắt ruột thừa trước khi đến định cư xuất phát từ một lý do chính đáng, theo Mirror. Lý do là bệnh viện gần nhất cách cực bắc của hòn đảo 1.005 km vì thế có thể không kịp cho bất kỳ ai bị đau ruột thừa - một bệnh lý cần phải phẫu thuật ngay lập tức để đến được bệnh viện. Nói cách khác, họ sẽ khó được phẫu thuật kịp thời để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Các lựa chọn chăm sóc sức khỏe hạn chế ở đây cũng là lý do tại sao mọi người không khuyến khích mang thai trong thời gian lưu trú.

Và đây không phải là những biện pháp phòng ngừa duy nhất mà mọi người thực hiện khi sống ở Villas Las Estrellas. Vì nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống dưới -100 độ F (-73 độ C), công dân được yêu cầu ở trong nhà hoặc có nguy cơ chết cóng.

Sergio Cubillos, chỉ huy căn cứ không quân địa phươngcho biết: “Mùa đông năm nay, chúng tôi không thể rời khỏi nhà trong nhiều tuần. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người chỉ cư trú trong khu vực vào mùa hè khi nhiệt độ chạm mức 36 độ F (2 độ C).

Ông Cubillos cũng cho biết, mọi người cũng sẽ không được mang theo chó cưng đến đảo để ngăn chúng truyền bệnh cho động vật hoang dã bản địa.

Mặc dù có môi trường khắc nghiệt, Villas Las Estrellas tự hào có nhiều điểm tham quan thân thiện với khách du lịch, đáng chú ý nhất là những chú chim cánh cụt nổi tiếng hòa đồng ở đây.

Khách du lịch cũng được tham gia các cuộc thám hiểm trượt tuyết và đi xe trượt tuyết, cũng như đi đến Bellingshausen gần đó để tìm hiểu về cực quang và băng hà ở vùng cực. Căn cứ thậm chí có thể truy cập Internet, mặc dù việc này được dành riêng cho ba máy tính của trường.