Vì sao Trương Vô Kỵ bị xếp vào danh sách 8 trai đểu bị ghét nhất?

Tờ Toutiao đưa ra danh sách 8 nhân vật nam bị ghét nhất trong tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung. Đáng chú ý, trong danh sách này xuất hiện nam chính Trương Vô Kỵ khiến nhiều khán giả bất ngờ và tò mò về lý do mà anh chàng bị đưa vào danh sách không mấy hay ho này



"Tra nam" dùng để chỉ đàn ông nhân phẩm có vấn đề, đểu cáng, vô liêm sỉ, lừa gạt tình cảm phụ nữ, giả tạo, giỏi dối trá lọc lừa, lừa gạt tình cảm phụ nữ, thích chơi đùa với cảm xúc của người khác, có nhiều thủ đoạn bỉ ổi nhằm lấy lòng phụ nữ. Trong tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung, không thiếu những nhân vật đểu cáng như thế.

Điền Quy Nông

Điền Quy Nông.

Điền Quy Nông được coi là một trong những nhất đại tông sư có tiếng tăm trong giang hồ song nhân phẩm lại xấu xa, tàn độc. Hắn vốn là một tên ngụy quân tử đã hàng phục vua nhà Thanh - Càn Long, bày mưu để Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phụng quyết đấu trên đỉnh Tuyết sơn để mình đứng giữa làm Ngư ông đắc lợi.

Không chỉ khiến hai họ Hồ - Miêu hiểu lầm nhau mà Điền Quy Nông còn cặn bã tới mức đi quyến rũ Nam Lan - vợ Miêu Nhân Phụng để tìm ra bản đồ kho báu của Sấm Vương. Miêu Nhân Phụng là người luyện võ, tính tình thẳng thắn không biết nói lời ngon ngọt. Chính vì thế, Nam Lan dần cảm thấy hôn nhân chán chường. Lúc này, Điền Quy Nông đang cố gắng chiếm lấy bản đồ kho báu bèn quay sang dụ dỗ Nam Lan, quyến rũ cô bằng mọi cách. Khách quan mà nói, EQ của Điền Quy Nông rất cao. Chỉ sau vài lần, Nam Lan dễ dàng rơi vào lưới tình với Điền Quy Nông.

Thương con gái nhớ mẹ, Miêu Nhân Phụng đã dẫn Nhược Lan đi tìm Nam Lan. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh Nam Lan và Điền Quy Nông bên nhau, Miêu Nhân Phụng đành dứt tình, đưa con quay trở về Miêu gia trang sống. Trước khi chết, Nam Lan mới phát hiện ra Điền Quy Nông thực tế chẳng có tình cảm gì với cô mà chỉ là lợi dụng. Cuối cùng, mẹ của Miêu Nhược Lan chết trong sự hận thù và hối hận.

Dương Khang

Dương Khang.

Bên cạnh cặp đôi chính Quách Tĩnh - Hoàng Dung, nhiều người vẫn thắc mắc không hiểu liệu Dương Khang có tình cảm thật sự với Mục Niệm Từ hay không. Trong tiểu thuyết gốc Anh hùng xạ điêu, mẹ ruột của Dương Quá không phải là Mục Niệm Từ mà là Tần Nam Cầm. Tần tiểu thư được Quách Tĩnh cứu nên đem lòng yêu Quách Tĩnh. Trong một lần đi bắt rắn, Tần Nam Cầm bị Dương Khang bắt cóc. Vì say mê nhan sắc của Tần Nam Cầm, Dương Khang đã cưỡng bức cô và sinh ra Dương Quá.

Sau đó, không hiểu vì lý do gì cố nhà văn Kim Dung đã chỉnh sửa lại chi tiết này. Ông xóa toàn bộ thông tin về Tần Nam Càm, thay vào đó là Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ là con nuôi Dương Thiết Tâm, là đệ tử của Hồng Thất Công.

Trong bản chỉnh sửa, Kim Dung để Dương Khang yêu Mục Niệm Từ và hết lòng chung tình với cô dù ban đầu Dương Khang coi thường Mục Niệm Từ vì cho rằng cô là cô gái giang hồ hạ đẳng, chẳng xứng với hắn. Dù chung tình với Mục Niệm Từ song Dương Khang lại là kẻ ham mộng giàu sang phú quý, gây ra rất nhiều tội ác, lừa thầy phản bạn.

Công Tôn Chỉ

Công Tôn Chỉ.

Công Tôn Chỉ là chủ nhân ở Tuyệt tình cốc trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp. Kim Dung mô tả Công Tôn Chỉ có vẻ ngoài nho nhã, ôn hòa, đứng đắn nghiêm chỉnh, cử chỉ lịch thiệp nhưng thực chất lại là kẻ xấu xa, bỉ ổi. Nhân phẩm của Công Tôn Chỉ được cho là tệ hơn cả Điền Quy Nông và Dương Khang.

Sau khi cưới Cừu Thiên Xích, Công Tôn Chỉ ngoại tình với người hầu gái tên Nhu Nhi. Bị vợ phát hiện, để bảo vệ mạng sống của bản thân, hắn lừa người tình và đâm chết cô trước mặt Cừu Thiên Xích. Hận người vợ nóng tính, Công Tôn Chỉ bèn lừa Cừu Thiên Xích, cắt gân tay, gân chân và đẩy vợ xuống vực sâu.

Khi gặp Tiểu Long Nữ, Công Tôn Chỉ si mê sắc đẹp của nàng, dụ dỗ nàng cưới hắn, ra sức gây khó dễ cho Dương Quá. Không những thế, Công Tôn Chỉ còn vô tình giết chết con gái là Công Tôn Lục Ngạc.

Mộ Dung Phục

Mộ Dung Phục là hậu duệ của gia đình hoàng gia nước Yên thời Thập lục quốc. Là đại hiệp đến từ Giang Nam, thiên hạ đệ nhất anh tuấn, khí phách hiển hách, võ công được xếp ngang hàng với Tiêu Phong. Tuy nhiên, hắn lại là kẻ tàn nhẫn và ích kỷ, sẵn sàng sử dụng đủ mọi cách để khôi phục lại triều đại của mình và trở thành hoàng đế.

Vì mộng tưởng làm Hoàng đế, Mộ Dung Phục sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của Vương Ngữ Yên dành cho mình. Mãi cho đến khi Hoàng đế Tây Hạ là Lý Can Thuận ngỏ ý muốn gả công chúa cho Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên mới nhìn rõ bộ mặt của người mà nàng đem lòng yêu.

Ngoài ra, lúc Đoàn Dự bị Mộ Dung Phục đẩy xuống giếng sâu, Vương Ngữ Yên càng thêm thấm thía và nhận ra rằng, biểu ca chưa bao giờ yêu nàng.

Ban đầu, Mộ Dung Phục muốn gần gũi Vương Ngữ Yên chỉ với ý đồ lùng thám cho được 7 trong 8 cuốn Tiểu Vô Tướng Công mà nàng từng ăn cắp được ở Lang Hoàn Ngọc Động tại Mạn Đà Sơn Trang. Tuy nhiên, trong bản chỉnh sửa sau này, cố nhà văn đã đổi lại kết cục cho Vương Ngữ Yên quay về bên Mộ Dung Phục.

Thạch Trung Ngọc

Thạch Trung Ngọc.

Trong tiểu thuyết Hiệp khách hành, Thạch Trung Ngọc là anh trai của nam chính Thạch Phá Thiên. Nghịch lý ở chỗ, hai anh em trông giống nhau như hai giọt nước gây ra nhiều hiểu lầm và khiến Thạch Phá Thiên vướng vào loạt rắc rối, ân oán giang hồ.

Thạch Trung Ngọc chính là con trai của vợ chồng Thạch Thanh - Mẫn Nhu đang học võ ở phái Tuyết Sơn, là một gã dâm ô, gây đại họa và trốn đi. Thạch Trung Ngọc có ý định cưỡng bức Bạch A Tú nhưng không thành vì có người phát hiện. Tủi nhục, A Tú quyết nhảy xuống vực tự vẫn nhưng may mắn được bà nội cứu.

Vạn Khuê

Vạn Khuê.

Trong tiểu thuyết Liên thành quyết, Vạn Khuê được miêu tả là kẻ háo sắc. Ban đầu hắn si mê Thích Phương - con gái của Thích Trường Phát và là sư muội của nam chính Địch Vân vì nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, khi biết cha của Thích Phương có thể đang che giấu bí mật về Liên thành kiếm phổ, Vạn Khuê liền lên kế hoạch vu oan cho Địch Vân và cưới Thích Phương để tìm hiểu bí mật kiếm phổ này.

Về sau khi biết rõ Địch Vân bị oan, Thích Phương dù vẫn yêu sư huynh nhưng vẫn một lòng với chồng. Biết Vạn Khuê gặp nguy, cô lên đường đi cứu hắn nhưng lại bị hắn giết chết.

Trương Vô Kỵ

Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ là cái tên gây tranh cãi vì là nam chính duy nhất xuất hiện trong danh sách không mấy tự hào này. Vô Kỵ là người có lòng nhân hậu, hiền lành, có lòng hào hiệp, trượng nghĩa, sẵn sàng ra tay bảo vệ Minh giáo, gỡ bỏ hàm oan, khúc mắc giang hồ.

Theo Toutiao, Trương Vô Kỵ và Hồ Phỉ có thể nói là 2 anh hùng đại hiệp có lòng khoan dung, độ lượng nhất. Tuy nhiên, ở phương diện tình cảm, Trương Vô Kỵ lại hiện lên như kẻ đào hoa, vì tính cách không quyết đoán, luôn do dự của mình khiến 4 cô gái rơi vào lưới tình với anh.

Thậm chí, Vô Kỵ còn bị ví như kẻ gặp một người thương một người, dễ dàng động lòng với những cô nương vừa tiếp xúc. Ước chừng chỉ có Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược - hai nữ nhân có tâm cơ mới dễ dàng "xử" được Trương Vô Kỵ.

Phúc Khang An

Phúc Khang An.

Trong Phi Hồ ngoại truyện, Phúc Khang An được mô tả như một người lãng tử đa tình, từng trăng hoa với nhiều phụ nữ.

Mã Xuân Hoa vốn là cô gái bị cha ruột buộc phải đính hôn với Từ Tranh, một người cô không hề yêu. Chán nản lại muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân bị sắp đặt, Xuân Hoa ngả vào vòng tay của Phúc Khang An - một vị quan trăng hoa. Tuy nhiên, Phúc Khang An chỉ coi Mã Xuân Hoa như một thứ hoa lạc, ăn ở với cô như một cách giải trí chứ chẳng có tình ý gì với cô.

Anh ta đã tằng tịu với nhiều cô thiếu nữ khác nên quên mất Mã Xuân Hoa sau lần mặn nồng tại Thương gia bảo. Về phía Mã Xuân Hoa, sau khi Phúc Khang An biến mất, cô đành làm đám cưới với Từ Tranh khi trong bụng đang mang thai của Phúc Khang An. Dù biết không phải con ruột của mình song Từ Tranh vẫn hết lòng thương yêu cặp quý tử song sinh.

Khi biết Mã Xuân Hoa sinh con trai, tính ngày tháng Phúc Khang An biết là con mình liền cho lính mời ba mẹ con Mã Xuân Hoa vào cung và sai người giết chết Từ Tranh. Mẹ của Phúc Khang An thấy 2 cháu trai sáng sủa vô cùng mừng rỡ nhưng lại muốn giết Mã Xuân Hoa. Phúc Khang An can lại nhưng bà ta vẫn quyết giết. Mã Xuân Hoa thoát được nạn kiếp nhờ được mọi người cứu thoát.