Vị trí tuyệt đẹp kiến tạo không gian sống đỉnh cao tại The S-Vista

Tọa độ "kim cương" thiết lập phong cách sống

Nằm ngay tại mặt đường Đại lộ 52m, sát với giao điểm của đường Đại Dương, The S-Vista là tòa căn hộ có khả năng kết nối thuận tiện nhất tại Vinhomes Ocean Park 1. Cư dân có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng các tiện ích nội ngoại khu, tận hưởng không gian sống năng động, nhộn nhịp của một "Quận Trung tâm" trong lòng đại đô thị hơn 70.000 cư dân.

Tòa căn hộ cũng kế cận nút giao của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh và đường Lê Thánh Tông. Đây là những tuyến đường quan trọng giúp mở rộng khả năng kết nối liên tỉnh, cũng như với khu vực trung tâm Thủ đô. Nhờ đó, The S-Vista mở ra cơ hội đầu tư vượt trội trên thị trường cùng khả năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn.

Vị trí đối diện VinUni tạo nên tầm view đắt giá cho các căn hộ The S-Vista.

Với khách mua ở thực, vị trí của The S-Vista mang tới cho gia chủ tầm view đắt giá. Đó là vị trí đối diện Đại học VinUni – công trình biểu tượng của Vinhomes Ocean Park 1 nói riêng và Ocean City nói chung. Mỗi căn hộ sẽ sở hữu một bức tranh sống động khắc họa vẻ đẹp của kiến trúc châu Âu cổ điển hòa quyện với không gian xanh khoáng đạt.

Ngoài tầm view hướng thẳng về VinUni, tòa căn hộ The S-Vista còn đắt giá nhờ kế bên tòa văn phòng thông minh TechnoPark - nơi đặt trụ sở của hàng loạt doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Bởi vậy, The S-Vista nắm giữ vị trí trung tâm kinh tế - giáo dục của Vinhomes Ocean Park, trở thành niềm tự hào của cư dân, đồng thời thúc đẩy gia tăng giá trị cho các căn hộ.

The S-Vista cách TechnoPark và Đại học VinUni chỉ vài bước chân.

Cuối cùng, vị trí đắc địa của The S-Vista còn giúp chủ sở hữu dễ dàng có trải nghiệm sống khác biệt khi mọi nhu cầu từ học tập, chăm sóc sức khỏe, tới mua sắm, vui chơi giải trí đều được đáp ứng. Trong đó, ngay dưới chân tòa căn hộ là công viên xanh với sân chơi, sân tập thể thao đa dạng bộ môn. Cách đó không xa là bể bơi bốn mùa được đặt tại nhà xe nổi của phân khu S2, giúp chủ sở hữu yêu thích bơi lội có thể hòa mình vào làn nước 365 ngày/năm.

Cũng chỉ mất vài phút di chuyển, cư dân The S-Vista sẽ được tận hưởng ngay chất sống nghỉ dưỡng hạng sang nhờ các tiện ích xanh của "Quận Trung tâm", như hồ San Hô, hồ Ngọc Trai, Biển hồ nước mặn Crystal Lagoon… Ngoài ra, cư dân cũng dễ dàng đến với hệ thống cửa hàng thương mại, tiếp cận các dịch vụ giải trí được thiết lập tại các shop khối đế, khu thấp tầng kế cận.

Giá trị bền vững của dòng sản phẩm giới hạn

Nhờ lợi thế từ vị trí đắc địa, The S-Vista được khách hàng mua ở thực đánh giá cao.

"Phải mất rất nhiều công sức, tôi mới có thể sở hữu được một căn hộ 3 phòng ngủ tại đây. Ngôi nhà mới đáp ứng được mọi nhu cầu của gia đình, các con có chỗ chơi và học gần nhà, bố mẹ cũng chỉ đi bộ vài bước là tới chỗ làm. Bởi vậy, chúng tôi đã dọn về ở ngay sau khi kí hợp đồng mua bán", anh Nguyễn Hùng, quản lý của một công ty FDI tại TechnoPark, cho biết.

The S-Vista đã thu hút được một lượng lớn cư dân đến an cư trong dịp cuối năm.

Mang tới dòng sản phẩm căn hộ đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao, số lượng hữu hạn, The S-Vista còn được xem là bất động sản dòng tiền tiềm năng. Chủ sở hữu có thể khai thác cho thuê nhờ nhu cầu nhà ở luôn nóng trên thị trường. Tiềm năng ngay trước mắt chính là lượng lớn khách hàng đang làm việc tại tòa TechnoPark cũng như các khu kinh tế, công nghiệp kế cận Ocean City.

Cùng với dòng tiền ổn định, nhà đầu tư còn có cơ hội gia tăng tỷ suất sinh lời khi The S-Vista được bán với mức giá vô cùng cạnh tranh, thấp hơn nhiều so với các dự án căn hộ cùng khu vực. Thậm chí, giá của tòa căn hộ này còn thấp hơn so với mức giá sơ cấp trung bình tại Hà Nội, khoảng 70 triệu đồng/m2.

Chưa kể, Vinhomes còn mang tới cơ hội gia tăng lợi nhuận cho khách hàng khi đưa ra chính sách hiếm có, được áp dụng cho dòng sản phẩm có thể nhận nhà ngay. Cụ thể, khách mua thanh toán sớm trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày ký cọc sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá trị căn hộ; thanh toán theo tiến độ trong thời hạn 60 ngày sẽ hưởng ưu đãi 5%.

Không gian xanh dưới chân tòa căn hộ The S-Vista hấp dẫn khách mua ở thực.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ khách vay tới 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Đây là khoảng thời gian "vàng" giúp khách mua có thể tận dụng để xoay vòng nguồn vốn, gia tăng lợi nhuận. Chưa kể, thời điểm kết thúc ưu đãi cũng là lúc Gia Lâm đã lên quận, thị trường khu Đông Hà Nội, trong đó có Vinhomes Ocean Park 1, sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. Bởi vậy, ngay lúc này chính là cơ hội cuối cùng cho khách hàng sở hữu những "viên ngọc quý" The S-Vista để sớm ổn định cuộc sống và đón đầu cơ hội tăng giá trong tương lai gần.