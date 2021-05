Vị tỷ phú là "tài sản quốc gia" Ấn Độ, được bảo vệ nghiêm ngặt như chính trị gia cấp cao

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ có đội ngũ xe siêu sang hộ tống.

Tinh đến thời điểm tháng 5.2021, tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani, 64 tuổi, sở hữu khối tài sản 74,4 tỉ USD. Ông là Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries, tập đoàn đa ngành nghề trong các lĩnh vực hóa dầu, dầu khí, viễn thông và bán lẻ.

Reliance được thành lập bởi người cha quá cố Dhirubhai Ambani, vào năm 1966. Tập đoàn khi đó chỉ là một nhà sản xuất dệt may nhỏ. Sau khi người cha qua đời vào năm 2002, Mukesh Ambani và em trai Anil chia nhau quyền sở hữu tập đoàn.

Các thành viên gia đình tỷ phú giàu nhất Ấn Độ.

Năm 2016, tỷ phú Ambani lấn sân sang ngành viễn thông, mở công ty Rio chuyên cung cấp mạng di động 4G. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, tỷ phú giàu nhất Ấn Độ kiếm thêm 20 tỷ USD nhờ vào việc bán 1/3 cổ phần Rio cho các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm Facebook và Google.

Là người giàu nhất Ấn Độ, tỷ phú Ambani được nhiều người ca ngợi, nhưng cũng có nhiều người thù ghét, thậm chí dọa giết cả gia đình. Ngày 25.2.2021, một chiếc SUV bị bỏ lại gần dinh thự Antilia của gia đình Ambani ở Mumbai. Kiểm tra chiếc SUV, lực lượng an ninh phát hiện lá thư đe dọa gia đình tỷ phú giàu nhất Ấn Độ.

Tỷ phú được hưởng đặc quyền bảo vệ nghiêm ngặt

Được coi là “tài sản quốc gia” của Ấn Độ, tỷ phú Ambani được bảo vệ ở cấp độ Z , chỉ xếp sau Thủ tướng Narendra Modi và ngang hàng với các chính trị gia cấp cao, theo SCMP.

Cấp độ bảo vệ Z do các đặc nhiệm thuộc lực lượng an ninh quốc gia (NSG) phụ trách. Tỷ phú Ambani được 55 vệ sĩ theo sát, bao gồm 10 thành viên đặc nhiệm NSG và cảnh sát.

Chiếc Range Rover nằm trong đoàn xe hộ tống tỷ phú Ambani.

Các đặc nhiệm được trang bị súng tiểu liên MP5 và các trang thiết bị liên lạc hiện đại, với khả năng đấu tay đôi thuần thục. Mỗi khi tỷ phú Ambani cần di chuyển, các đặc nhiệm sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.

Mặc dù được hưởng chế độ bảo vệ 24/7, tỷ phú Ambani phải tự trả toàn bộ lương cho các nhân viên an ninh của chính phủ. Chi phí ước tính khoảng 22.000 USD/tháng.

Ông cũng phải cung cấp nơi ăn ở cho đội ngũ vệ sĩ đông đảo, bao gồm đầy đủ không gian sống, phòng bếp và toilet.

Ngoài việc được bảo vệ bằng lực lượng an ninh của chính phủ, tỷ phú Ambani cũng không tiếc tiền thuê các cựu sĩ quan đặc nhiệm thông qua các công ty tư nhân, để bảo vệ các thành viên trong gia đình.

Việc chính phủ Ấn Độ cung cấp dịch vụ bảo vệ cho tỷ phú Ambani từ năm 2013 đã vấp phải nhiều sự chỉ trích. Một số người cho rằng chính phủ đang dung túng cho giới siêu giàu “vung tiền” mua sự bảo vệ.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ khẳng định lý do cần bảo vệ ông Ambani là vì những mối đe dọa nhắm vào tỷ phú này.

Sở hữu bộ sưu tập xe siêu sang đắt giá

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ sở hữu tới 168 chiếc xe khác nhau, bao gồm vô số xe sang.

Gần như tất cả những chiếc xe mà tỷ phú Ambani sử dụng để di chuyển đều là phiên bản được bọc thép, chống đạn. Ông Ambani chưa bao giờ rời nhà mà không có đoàn xe hộ tống, với chiếc đầu tiên luôn là xe cảnh sát.

Theo truyền thông Ấn độ, tỷ phú Mukesh Ambani và vợ Nita sở hữu 168 xe sang và xe siêu sang chất đầy trong dinh thự 27 tầng. 6 tầng trong dinh thự được thiết kế chỉ để xe.

Tỷ phú Ambani cũng không cần đưa xe đi bảo dưỡng và sửa chữa vì có nguyên một tầng được thiết kế làm nơi bảo dưỡng ô tô. Trong bộ sưu tập xe hơi đồ sộ, có 8 chiếc xe mà tỷ phú Ấn Độ ưa thích nhất.

Đầu tiên chiếc Maybach 62 do bà Nita tặng tỷ phú Ambani nhân dịp sinh nhật. Chiếc xe trị giá 700.000 USD được thiết kế nội thất riêng theo đúng sở thích của tỷ phú Ấn Độ.

Thứ hai là chiếc BMW 760Li bọc thép trị giá 1,1 triệu USD. Đây được coi là chiếc xe an toàn nhất của tỷ phú Ấn Độ.

Những xe siêu sang khác mà tỷ phú Ambani đặc biệt ưa thích gồm Mercedes Maybach 660 Guard, sở hữu động cơ 6.0 V12, trị giá 880.000 USD; Bentley Flying Spur trị giá 500.000 USD, sở hữu động cơ 6.0 W12; chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé phiên bản hiếm ở Ấn Độ, trị giá 1 triệu USD, sở hữu động cơ 6.75 V12; Bentley Bentayga trị giá 1 triệu USD; chiếc Aston Martin Rapide trị giá 460.000 USD.

Cuối cùng, chiếc xe siêu sang chiếm vị trí đặc biệt trong garage nhà tỷ phú giàu nhất Ấn Độ phải kể đến Rolls Royce Cullinan phiên bản cá nhân hóa, trị giá 950.000 USD.

Đoàn xe an ninh hộ tống cũng do đích thân tỷ phú Ambani lựa chọn, gồm Mercedes-AMG G63, Range Rover Vogue, Land Rover Discovery Sport and BMW X5. Trong đó, chiếc G63 AMG có giá cao nhất, lên tới 170.000 USD.

