VIB - Hành trình 28 năm sáng tạo và hướng tới triệu khách hàng Việt

Trong những năm qua, dấu ấn VIB nổi bật rõ qua tốc độ đổi mới, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm sáng tạo, đáp ứng hầu hết nhu cầu giao dịch tài chính của hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, hàng chục ngàn khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính thông qua hơn 12.000 cán bộ nhân viên. Các sản phẩm chủ lực của ngân hàng bao gồm: cho vay mua nhà phố, mua căn hộ, cho vay vốn lưu động, vay mua ôtô, thẻ tín dụng, tiền gửi, FX, bảo hiểm, tài trợ thương mại, các dịch vụ ngân hàng giao dịch và ứng dụng ngân hàng số MyVIB.

Mức độ sáng tạo vượt trội của mỗi sản phẩm và dịch vụ tại VIB đều được thực chứng thuyết phục theo nhiều cách, thông qua loạt giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín cho đến dấu ấn thương hiệu đậm nét trong tâm trí hàng triệu khách hàng.

Sáng tạo liên tục: "Dẫn đầu đổi mới hoặc đứng ngoài cuộc chơi"

Sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chuyên biệt, VIB hướng tới mục tiêu trở thành "người bạn tài chính thông minh" mang đến các giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng. Mỗi sản phẩm ra đời đều dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu và tâm lý người dùng nhằm cá nhân hóa mọi trải nghiệm mà 5,5 triệu khách hàng mong đợi.

"Sáng tạo là kim chỉ nam trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm của VIB với mong muốn mang đến những trải nghiệm tối ưu nhất cho khách hàng của mình, thông qua các sản phẩm tinh gọn, thông minh và tin cậy. Những năm qua, chúng tôi xác định: hoặc là dẫn đầu về đổi mới, hoặc đứng ngoài cuộc chơi. Đây là động lực giúp VIB liên tục thay đổi để mới hơn từng ngày trên cơ sở lấy khách hàng làm trọng tâm", Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ VIB chia sẻ.

Sản phẩm sáng tạo đầu tiên phải kể đến ngân hàng số MyVIB từng lập kỷ lục quốc gia là "Ứng dụng mobile banking cloud-native đầu tiên tại Việt Nam" vào năm 2022 và là "Ứng dụng ngân hàng di động thân thiện nhất Việt Nam 2024" theo ghi nhận của International Finance Magazine.

Giao diện MyVIB có phong cách thiết kế tối giản, đơn giản hóa mọi giao dịch ngân hàng, đảm bảo mọi thao tác của người dùng đều mượt mà, thuận tiện và nhanh chóng nhất có thể.

MyVIB là một điển hình về việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào ngân hàng số tại Việt Nam, nổi bật gồm:

- Cloud-native: VIB tiên phong tích hợp công nghệ cloud-native, cho phép xây dựng và vận hành ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây, tăng cường khả năng mở rộng, vận hành linh hoạt và bảo mật cao.

- Thực tế tăng cường (AR): MyVIB cung cấp trải nghiệm AR cho phép người dùng truy cập thông tin và dịch vụ ngân hàng một cách sinh động hơn. Công nghệ AR tạo ra các vật thể ảo phủ lên quang cảnh thực, giúp các giao dịch tài chính trở nên thú vị và dễ tiếp cận.

- Độ an toàn bảo mật cao: MyVIB liên tục nâng cao bảo mật với các công nghệ tiên tiến như xác thực sinh trắc học (vân tay và khuôn mặt), xác thực hai yếu tố (2FA) và công nghệ NFC, đảm bảo an toàn và thuận tiện trong quy trình đăng ký và giao dịch.

Đối với mảng thẻ tín dụng, VIB không chỉ sở hữu hệ sinh thái các sản phẩm thanh toán không tiền mặt sáng tạo, cá nhân hóa từng nhu cầu chi tiêu theo độ tuổi của khách hàng, mà còn dẫn dắt xu thế công nghệ thẻ tại Việt Nam và thậm chí vươn ra khu vực. VIB đã giành được sự tín nhiệm cao ở tầm quốc tế từ các tổ chức thanh toán lớn nhất thế giới.

Cùng với con số ấn tượng 800.000 thẻ tín dụng được phát hành đến nay, VIB đã viết nên câu chuyện sáng tạo và đổi mới của ngân hàng "Dẫn đầu xu thế thẻ".

Mỗi sản phẩm thẻ mới ra mắt đều biểu trưng cho sức sáng tạo không giới hạn, góp phần làm đầy thêm bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ của VIB. Nổi bật nhất là giải thưởng "Ngân hàng đầu tiên ứng dụng công nghệ Tương tác thực tế ảo (AR) vào thẻ tín dụng tại Việt Nam" từ VISA và "Đột phá về số hóa thẻ tín dụng" từ Mastercard năm 2023. Hay như Online Plus 2in1 gắn với bước ngoặt tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán đầu tiên tại Đông Nam Á, mang giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về đổi mới và sáng tạo 2021" từ Mastercard về cho VIB. Family Link cũng là "Dòng thẻ mới tốt nhất 2022" và "Dịch vụ thẻ sáng tạo nhất 2022" do International Finance Magazine bình chọn.

Năm 2023, VIB Super Card tiếp tục xác lập kỷ lục: Sản phẩm thẻ tín dụng đầu tiên cho phép người dùng tự lựa chọn tính năng hoàn tiền hoặc tích điểm, chọn số đuôi thẻ, ngày sao kê và số tiền thanh toán tối thiểu. Cùng mức hoàn tiền đến 15%, sản phẩm thẻ hợp tác với American Express cũng ghi nhận tốc độ phát hành nhanh nhất từ trước đến nay của VIB, đạt hơn 5.000 thẻ chỉ sau 3 tháng ra mắt.

Liên tục nhiều năm qua, VIB còn ghi dấu trong cách thức làm truyền thông sáng tạo, lan tỏa thương hiệu ngân hàng năng động đến người dùng. Nhà băng mở đường cho xu hướng đồng hành cùng các show âm nhạc thực tế trên sóng truyền hình, 2 lần thắng giải thưởng tiếp thị sáng tạo "MMA Smarties Vietnam" với show The Masked Singer Vietnam 2022-2023 và để lại ấn tượng đẹp với show chục tỷ view toàn cầu Anh Trai "Say Hi".

MC Trấn Thành – người đã đi cùng VIB qua các chương trình trong vài năm trở lại đây, chia sẻ: "Qua các gameshow có sự đồng hành của VIB, Trấn Thành cảm nhận được năng lượng tươi trẻ, hơi thở mới mẻ mà ngân hàng liên tục mang đến cho khán giả, cho chương trình. Càng nghiên cứu kỹ sản phẩm, Thành càng ‘dính’ VIB và trở thành khách hàng gửi tiền tiết kiệm tới mở thẻ tín dụng. Đối với người bận rộn như Thành, app MyVIB tối giản và thông minh, dễ dàng thanh toán mọi hóa đơn đến hạn trong một lần. Có thể nói, gặp nhau là cái duyên, song đi với VIB được lâu dài là nhờ chất lượng và uy tín ngân hàng, quyền lợi mà VIB trao cho người dùng".

VIB cũng là ngân hàng mang đến cho thị trường thanh toán không tiền mặt Việt Nam các khái niệm mới như "thẻ ảo", "tổng đài ảo", chuyên gia tài chính ảo... Trong đó, Chuyên gia tài chính ảo Vie của VIB đã được chủ sở hữu mạng xã hội Facebook (Meta) vinh danh giải thưởng "Best in Creatives 2023", dành cho giải pháp khai phá sức mạnh của tiếp thị hội thoại sáng tạo nhất. Ra mắt từ năm 2022, Vie xuất hiện năng động khắp các nền tảng tiếp thị số để đưa ra những lời khuyên tài chính thú vị, thúc đẩy "mô hình ảo tương tác thật" trở thành chuẩn mực tương lai của ngành dịch vụ tài chính.

Kim chỉ nam xuyên suốt: Lấy khách hàng là trọng tâm

Từ những ngày đầu thành lập đến nay, VIB đã xây dựng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ dựa trên quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân. Các sản phẩm dịch vụ của nhà băng đã và đang vượt trội hơn nhiều tên tuổi khác trên thị trường bởi chính sự khắt khe của nhà băng thể hiện ở năng lực gọi tên và dẫn dắt xu hướng với các giải pháp chi tiêu, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hiệu quả dành cho khách hàng.

Điều này đòi hỏi sự thấu hiểu cặn kẽ về nhu cầu tài chính của từng khách hàng, để từ đó thiết kế nên những sản phẩm cá nhân hóa, sáng tạo, độc đáo với lợi ích vượt trội và đặc biệt là mang đến cho người dùng trải nghiệm thật sự trọn vẹn.

Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi khách hàng là nền tảng vững chắc cho chiến lược kinh doanh của VIB. Suốt 28 năm đồng hành, VIB luôn nỗ lực để đưa sự sáng tạo, hiện đại vào đời sống tài chính của hàng triệu người, bởi mỗi khách hàng chính là một câu chuyện độc bản và họ cần được lắng nghe, chia sẻ, từ đó nâng cao chất lượng trải nghiệm của chính mình.

"Trong những lúc tôi khó khăn nhất thì VIB luôn đồng hành cùng tôi, từ động viên tinh thần đến nỗ lực đưa ra những cách thiết thực nhất để giúp tôi vượt qua. Tôi cảm nhận đây không chỉ là dịch vụ ngân hàng đơn thuần, mà còn là sự tận tâm. Tôi thật sự rất trân quý những tình cảm đó." – chị Trần Bích Châu (TP.HCM) chia sẻ về hành trình gắn bó với VIB qua nhiều năm. Cùng với hàng triệu người dùng khác, chị tin chọn VIB bởi "luôn lấy khách hàng làm trọng tâm" trong mọi trải nghiệm giao dịch và tương tác.

Sự trân trọng, quan tâm đến từng khách hàng đã được nhà băng xây dựng thành bộ quy tắc nhất quán và chuẩn mực về dịch vụ và con người. Dù là nhân viên tại quầy giao dịch hay tổng đài, khách hàng đều nhận được những tư vấn tận tình, phù hợp nhất với nhu cầu tài chính, xử lý mọi vấn đề phát sinh một cách hiệu quả, từ đó tạo dựng niềm tin và gắn bó lâu dài với VIB.

Xuyên suốt quy trình bán hàng và hậu bán hàng, VIB chú trọng đến 2 yếu tố: kịp thời và trọn vẹn. Ngân hàng nỗ lực rút ngắn thời gian khách hàng chờ đợi qua ba kênh số: tổng đài, trợ lý ảo và chatbot, nhằm tiếp nhận nhu cầu và xử lý ngay lập tức thông qua việc áp dụng các công nghệ hiện đại, đơn cử như công nghệ xác thực giọng nói triển khai từ thành 4/2023. Riêng kênh tổng đài, hơn 90% khách hàng phản hồi hài lòng.

Cùng với đó là nhiều chương trình hỗ trợ và ưu đãi cạnh tranh so với toàn thị trường. Mới đây nhất, VIB ra mắt gói vay mua nhà phố với tổng hạn mức lên đến 30.000 tỷ đồng, lãi suất cố định từ 5,9%, 6,9%, 7,9%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng, cùng chính sách miễn trả gốc lên đến 48 tháng. Đây là gói vay lớn nhất từ trước đến nay của nhà băng, giúp khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với các gói lãi suất hấp dẫn, quy trình vay nhanh chóng và hiệu quả.

Trước đó, VIB cũng đã gây tiếng vang với gói vay mua căn hộ chung cư, lãi suất từ 5,9%/năm và miễn trả gốc lên đến 5 năm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối với chủ thẻ tín dụng, VIB Daily Deals đã trở thành thiên đường ưu đãi quen thuộc mà bất cứ chủ thẻ nào cũng phải ghé qua để tìm địa chỉ ăn ngon, chơi vui, di chuyển trong phố, du lịch nội địa và bay khắp thế giới tiết kiệm hơn… Ngày 20 hàng tháng được xem là Ngày hội chi tiêu quen thuộc với rất nhiều người bởi được tận hưởng vô vàn ưu đãi từ VIB.

VIB còn tinh tế trong từng hành động chăm sóc hậu mãi cho khách hàng, mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Chia sẻ về kỷ niệm gần đây với VIB trong cộng đồng mạng hơn 20.000 thành viên, anh Đinh Văn Hùng (Hà Nội) đánh giá cao không chỉ ưu đãi thẻ mà còn các dịch vụ "cộng thêm" từ nhà băng.

"Mình dùng VIB được 7 năm và cá nhân nhận thấy VIB ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ. Năm loại thẻ tín dụng của VIB mà mình sử dụng luôn có ưu đãi tốt hơn trước, tính năng cũng nhiều hơn, đi đầu về ưu đãi hoàn tiền. Tôi đánh giá cao về cách ngân hàng này liên tục nâng cấp dịch vụ, luôn lắng nghe và quan tâm tới nhu cầu của khách hàng", anh Hùng cho hay.

Sinh nhật 28 tuổi, VIB đang bước sang giai đoạn mới với nhiều hứa hẹn về sản phẩm sáng tạo và dịch vụ tận tâm hơn nữa.

Cuộc sống mỗi người luôn có vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ, VIB vẫn sẽ tiếp tục đồng hành giúp mọi khoảnh khắc trở nên trọn vẹn, dựa trên gần ba thập kỷ am tường về các phân khúc thị trường của mình.