Video: Ferrari SF90 Spider thứ 2 tại Việt Nam mà Cường Đô La vừa tậu giá bao nhiêu, có gì đặc biệt?

Vào tháng 4/2021, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) khoe trên trang facebook cá nhân đã đặt cọc chiếc Ferrari SF90 Spider chính hãng. Sau 1 năm rưỡi, chiếc Ferrari SF90 Spider thứ 2 tại Việt Nam đã về tay Cường Đô La và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mê xe.

Trên trang facebook cá nhân, Cường Đô La chia sẻ video với dòng trạng thái: "No matter how long it takes, true LOVE will always worth the wait." (tạm dịch: Cho dù phải mất bao lâu, TÌNH YÊU đích thực sẽ luôn đáng để chúng ta chờ đợi).

Ferrari SF90 Spider thứ 2 tại Việt Nam Cường Đô La. Video Nguyễn Quốc Cường.

Khá bất ngờ khi chiếc Ferrari SF90 của vị doanh nhân phố núi này là phiên bản mui trần Spider, chứ không phải bản coupe SF90 Stradale như một số người lầm tưởng ban đầu.

Được biết, Ferrari SF90 Spider chính thức ra mắt lần đầu vào tháng 11/2020 và đây là siêu xe mui trần Spider với công nghệ động lực plug-in-hybrid (PHEV) đầu tiên của Ferrari. Với sự khác biệt, Ferrari SF90 Spider thiết lập nên những chuẩn mực mới về hiệu năng và sáng tạo công nghệ trong thế giới siêu xe và đây cũng là lý do khiến Cường Đô La bị thuyết phục.

Trước khi tậu Ferrari SF90 Spider, Cường Đô La cũng đã sở Ferrari F8 Tributo đầu tiên tại Việt Nam và trước đó là nhiều siêu xe của thương hiệu Ý như 458 Italia, 488 GTB/Spider hay F12 Berlinetta...

Ferrari SF90 Spider của Cường Đô La. Ảnh từ video.

Điểm nhấn của Ferrari SF90 Spider đến từ động cơ khi đây là siêu xe mui trần mạnh mẽ nhất hiện nay của hãng xe Ý. Theo đó, Ferrari SF90 Spider sử dụng khối V8, dung tích 4.0L Bi-Turbo tương tự trên 2 "người anh em" F8 Tributo và GTC4Lusso.

Tuy nhiên, Ferrari SF90 Spider có công suất lên đến 780 mã lực và 800 Nm mô men xoắn, khiến SF90 là mẫu xe sở hữu khối động cơ V8 mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Ferrari. Đồng thời, siêu xe này còn được trang bị thêm một mô-tơ điện được đặt ở cầu trước và 2 mô-tơ điện ở cầu sau sử dụng pin lithium-ion. Nhờ đó, Ferrari SF90 Spider được bổ sung 220 mã lực, giúp tổng công suất của SF90 Stradale tăng lên mức 1.000 mã lực. Ferrari SF90 bản mui trần có khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong 2,5 giây.

Để trải nghiệm cảm giác tốc độ, người lái Ferrari SF90 Spider có thể lựa chọn 4 chế độ lái gồm eDrive, Hybrid, Performance và Qualify cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.