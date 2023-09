Tóm gọn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là bố vợ của Tàng Keangnam

Giàng A Đua đã có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, cùng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Giàng A Đua có 2 con đẻ cùng cư trú tại bản Tà Dê là Giàng A Chứ (SN 1982) và Giàng A Vấu (còn có tên gọi khác là Váu, SN 1989) - đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cả Chứ và Vấu đang lẩn trốn.