Clip: Sơn La bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển thuê ma túy

Công an thu giữ số lượng lớn ma túy

Các đối tượng bị bắt là: Tráng A Tồng (SN2004), trú tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu; Tráng A Dơ (SN2004), trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Mở rộng điều tra, ngày 18/8 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra Lệnh giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Tráng A Sư (SN2003), trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Tại cơ quan Công an, Tồng và Dơ khai nhận được đối tượng Sư thuê vận chuyển "giúp" số ma túy với giá 10 triệu đồng/người.

Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang và giữ khẩn cấp các đối tượng, gồm: 02 bánh Heroin có trọng lượng 657,65 gam; 05 điện thoại di động; 02 xe máy cùng một số vật chứng có liên quan.