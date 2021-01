Video: Vụ nổ kinh hoàng tại trụ sở công an ở TP.HCM do tổ chức "Triều đại Việt" gây ra

Video: Vụ nổ tại Công an Phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM do các đối tượng của tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" gây ra.

Bộ Công an công bố một số hình ảnh vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM do các đối tượng của Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" gây ra; hình ảnh các nguyên liệu, công cụ, vật dụng dùng để chế tạo thuốc nổ thu giữ trong quá trình điều tra.

Theo đó, Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tham gia tổ chức "Triều đại Việt" do Ngô Văn Hoàng Hùng (SN 1952, quê tại Mỹ Tho, Tiền Giang, ở Canada) thành lập được hứa phong chức "Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai".

Vào tháng 6/2018, Khanh nhận tiền từ Hùng mua thuốc nổ, kíp nổ rồi đưa cho Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để chế tạo trái nổ. Sau đó, Khanh chỉ đạo Giang giao 2 trái nổ cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Dương Khắc Minh (SN 1993, ngụ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để gây nổ.

Khoảng 14 giờ ngày 20/6/2018, Nam chở Minh đến trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM). Minh ở ngoài xe chờ, còn Nam trực tiếp vào công an phường gặp nữ cán bộ công an tiếp dân và đưa phiếu xin xác nhận hạnh kiểm cá nhân.

Tiếp đó, Nam lấy cớ để quên hộ khẩu rồi đi ra ngoài, đồng thời đặt 1 trái nổ đựng trong ba lô để lại tại ghế ngồi chờ tiếp dân. Khi ra đến khu vực để xe phía ngoài cửa công an phường, Nam đặt tiếp trái nổ thứ 2 (đựng trong hộp gói quà) rồi dùng điều khiển từ xa kích nổ 2 trái nổ. Gây án xong, Nam và Minh lên xe chạy trốn.

Hiện trường vụ khủng bố năm 2018 và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi chỉ đạo thực hiện hành vi gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, Nguyễn Khanh giao Nguyễn Minh Tấn (SN 1978, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 3 trái nổ, 3 bộ điều khiển từ xa, bình ắc quy để Tấn tiếp tục tổ chức việc gây nổ tại các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang.

Khoảng 2 giờ sáng 5/7/2018, Tấn chở Phạm Trần Phong Vũ (SN 1982, ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đến khu vực trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang để Vũ leo vào khuôn viên trụ sở, đặt trái nổ trên ghế nhựa và cầm điều khiển từ xa bấm nút gây nổ.

Trong vụ án này, Ngô Văn Hoàng Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu thực hiện thực hiện hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân nhân và tài trợ khủng bố; lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức "Triều đại Việt", chuẩn bị vũ khí, tập hợp lực lượng thành lập các căn cứ của tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngô Văn Hoàng Hùng (bìa phải) và 3 đối tượng cầm đầu Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt". Ảnh: Bộ Công an

Ngày 22/9, TAND TP.HCM đưa vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ" ra xét xử. Nguyễn Khanh nhận mức án 24 năm tù; Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn 18 năm tù; Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và Phạm Trần Phong Vũ lĩnh 17 năm tù; 14 bị cáo khác bị tuyên 2-12 năm tù với các tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Mua bán trái phép vật liệu nổ".

Một số hình ảnh các hoạt động khủng bố của Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" do Bộ Công an cung cấp: