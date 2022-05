Việc tiếp quản Twitter của Elon Musk phải đối mặt với sự xem xét chống độc quyền

Theo đó, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đang xem xét việc Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk bỏ ra 44 tỷ đô la để tiếp quản Twitter Inc, vì những lo ngại tiềm ẩn về chống độc quyền. Tờ Bloomberg News đưa tin, trích dẫn nguồn tin một người quen thuộc với vấn đề. Phía FTC hiện từ chối bình luận, trong khi Musk không thể đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Cơ quan FTC sẽ quyết định trong tháng tới liệu họ có thực hiện một cuộc điều tra sâu về chống độc quyền đối với giao dịch được đề xuất này hay không, người này nói với tờ Bloomberg. Dĩ nhiên, một cuộc thăm dò như vậy sẽ làm trì hoãn việc kết thúc thỏa thuận trong nhiều tháng kế tiếp.

Tuy nhiên, các chuyên gia chống độc quyền cho biết có rất ít khả năng cơ quan này sẽ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc mua Twitter của Musk là bất hợp pháp theo luật chống độc quyền. Các luật chống độc quyền chính của Hoa Kỳ là nhằm ngăn chặn các vụ mua bán và sáp nhập, nhằm hợp nhất quá nhiều quyền lực thị trường vào một công ty.

Tuy nhiên Twitter, chỉ với 7% thị trường truyền thông xã hội, hầu như không có quá nhiều quyền lực. Quyền sở hữu của Musk đối với Tesla và SpaceX đều nằm ngoài mạng xã hội và không có sự hợp nhất sức mạnh thị trường vào Twitter.

FTC đang tiến hành một cuộc thăm dò chống độc quyền thường lệ đối với việc mua lại Twitter của Musk. Ảnh: @AFP.

Rõ ràng đối với ngay cả những luật sư chống độc quyền, họ cho rằng thỏa thuận này sẽ không bị từ chối trên cơ sở quyền lực thị trường, nhưng điều đó đã không ngăn được giới truyền thông và các chính trị gia của Washington thổi phồng.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã có lời chia sẻ đầu tiên: "Thật nguy hiểm vì một tỷ phú quyết định hàng triệu người sẽ có cơ hội giao tiếp với nhau như thế nào. Đó là về sự tập trung quyền lực". Nỗi sợ hãi lớn nhất của các đảng viên Đảng Dân chủ và những người ủng hộ họ là Musk sẽ khôi phục và mở rộng loại tài khoản thường bị Twitter cho im lặng trong vài năm qua, chẳng hạn như tài khoản của Donald Trump.

Tuy nhiên, Liana Baker, một trong những phóng viên của Bloomberg, tuần này cho biết cô không thấy bất kỳ vấn đề chống độc quyền nào với việc tiếp quản của Musk. "Không có gì trùng lặp với Elon Musk và tài sản, ngoại trừ việc anh ấy là một người sử dụng quyền lực. Từ quan điểm chống độc quyền truyền thống, tôi không nghĩ họ có thể làm được gì", cô nói.

Nhà phân tích ngành công nghiệp công nghệ David Kirkpatrick của Techonomy khẳng định rào cản của Musk sẽ không phải là một trong những sức mạnh thị trường. Ông nói: "Đây không phải là một câu hỏi về chống độc quyền".

FTC hiện đang điều tra việc mua 9% cổ phần lần đầu của Musk trong Twitter, thăm dò xem liệu anh ta có tuân thủ yêu cầu báo cáo chống độc quyền khi mua lại cổ phiếu vào đầu tháng 4 hay không. Có nguồn tin cho rằng, Giám đốc điều hành Tesla đã không nộp hồ sơ giấy tờ cho FTC, tìm cách tận dụng quyền miễn trừ trong luật cho việc biểu quyết chứng khoán được mua lại chỉ cho mục đích đầu tư.

Nếu xác minh và phát hiện lỗi, cơ quan có thể yêu cầu khoản tiền phạt lên đến 43.792 đô la mỗi ngày nếu lỗi là sai nghiêm trọng hoặc xảy ra nhiều lần. Ví dụ, vào tháng 12, FTC đã phạt Clarence Werner, người sáng lập hãng vận tải đường bộ khổng lồ Werner Enterprises Inc., gần 500.000 USD vì không thông báo cho cơ quan này về một số giao dịch mua cổ phiếu. Giám đốc điều hành của Capital One Financial Corporation Richard Fairbank cũng bị FTC phạt 637.950 USD vào năm ngoái vì không nộp hồ sơ.

Cộng với đó, nhóm hoạt động chống độc quyền Open Markets Initiative (OMI), nơi Chủ tịch FTC Dân chủ Lina Khan từng làm việc, đã thúc giục cơ quan này chặn thỏa thuận, nói rằng nó 'gây ra các mối đe dọa trực tiếp đối với nền dân chủ và tự do ngôn luận của Mỹ".

Các chuyên gia nói rằng có rất ít khả năng thỏa thuận có thể bị chặn vì lý do chống độc quyền. Ảnh: @AFP.

Open Markets Initiative chỉ trích thỏa thuận này, cho rằng nên dừng lại để tránh giao cho một người đàn ông quyền lực "kiểm soát trực tiếp một trong những nền tảng quan trọng nhất thế giới về giao tiếp và tranh luận". Nhóm lập luận rằng quyền sở hữu dịch vụ internet vệ tinh Starlink của Musk đã cho phép anh ta kiểm soát một nền tảng truyền thông quan trọng và việc mua Twitter của anh ta sẽ là một sự tập trung quyền lực nguy hiểm.

Jim Jordan đại diện, Ủy viên Cộng hòa hàng đầu trong tiểu khu Tư pháp Hạ viện đã đưa ra một lá thư quan ngại về cuộc điều tra chống độc quyền của FTC. Jordan lo ngại về các tuyên bố của Open Markets Initiative, tổ chức mà ông gọi là 'một tổ chức vận hành chính trị cánh tả". Jordan nói: "Chúng tôi lo ngại rằng OMI - có thể đang cố gắng tận dụng mối quan hệ chặt chẽ để thực hiện hành động nhằm hạn chế hơn nữa quyền tự do ngôn luận trên mạng". Trước đó, Jordan đã ủng hộ việc mua Twitter của Musk với hy vọng rằng một số người bảo thủ, như cựu Tổng thống Donald Trump, người đã bị xóa khỏi nền tảng truyền thông xã hội có thể quay trở lại.

Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới và là một người dùng Twitter tích cực và kiên định, đã đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la tiền mặt vào cuối tháng 4. Trong khi Musk đã đưa ra các dòng tweet về quyền tự do ngôn luận, khi thảo luận về kế hoạch cho Twitter, ông cũng tập trung nhiều hơn vào việc giúp tăng doanh thu bằng cách thu hút nhiều người sử dụng nó hơn hoặc cắt giảm các chi phí như trả lương cho giám đốc điều hành. Nhưng anh ấy đã không nói gì công khai về việc cho phép những người dùng cũ bị cấm quay trở lại.