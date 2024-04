Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về Bắc Ninh "truy" nguyên nhân khiến 6 ngôi nhà ven sông Cầu bị sụt lún

Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 8/4 về vụ 6 ngôi nhà bị sụt lún xuống sông Cầu trong đêm, ông Đặng Thanh Ngân – Phó Chủ tịch UBND phường Vạn An cho biết, đầu tháng 3/2024, người dân ở khu Vạn Phúc báo cáo về UBND phường Vạn An về tình hình rạn nứt khu vực đê sông Cầu thuộc địa phận phường quản lý, ngay sau đó chính quyền đã vào cuộc để nắm tình hình.

6 ngôi nhà dân ở phường Vạn Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bị sụt lún xuống sông Cầu, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ảnh: V. G

"Chúng tôi đã lên kiểm tra, đồng thời báo cáo UBND thành phố Bắc Ninh và địa phương cũng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản" – ông Ngân nói và cho biết qua rà soát khu vực đê sông Cầu trên địa bàn phường có trên 20 hộ có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, đang ở trong khu vực nguy hiểm sạt lở ở khu vực đê sông Cầu.

Nói về nguyên nhân gây ra sạt lở, ông Đặng Thanh Ngân cho biết, khu vực sạt lở của khu Vạn Phúc là đoạn bờ sông cong, uốn lượn. "Do con nước lớn nhiều năm chảy siết và khu vực chúng tôi là bên lở, các thuyền to, phương tiện đi lại cũng tác động, ảnh hưởng dần dần tới các công trình nhà dân" – ông Thanh nhận định.

Ông Đàm Phương Bắc – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh (Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh) trao đổi thông tin về nguyên nhân gây ra sạt lở và đề xuất thành phố Bắc Ninh cho tháo dỡ tất cả các nhà đã sụt lún để giảm tải.Ảnh: V.G

Tình trạng sụt lún nhà dân ở phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra khoảng 1 tháng và đang có xu hướng phát triển mạnh gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn đê điều.Ảnh: VG

Về góc độ quản lý Nhà nước ở địa phương, ông Đàm Phương Bắc – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh (Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh) chỉ ra có 4 nguyên nhân chính gây ra sạt lở: Thứ nhất, do dòng chảy, dòng chủ lưu ép về phía nào thì phía đó sẽ bị ảnh hưởng; Thứ hai do địa chất nền yếu; Thứ ba do hình thái của dòng sông cong và Thứ tư do tác nhân con người lấn chiếm gây ra.

Đề cập nguyên nhân cụ thể khiến 6 ngôi nhà ở phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh sụt lún xuống sông Cầu, ông Đàm Phương Bắc thông tin, trong buổi sáng 8/4, đích thân Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi VIệt Nam và một số chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đã về kiểm tra hiện trường.

"Chiều mai 9/4, UBND tỉnh Bắc Ninh họp sẽ có báo cáo sơ bộ, sau đó anh em phải tiến hành khảo sát, đo vẽ, tính toán thì mới đưa ra phương án xử lý đảm bảo đúng kỹ thuật và chỉnh trị được cả đoạn đấy. Trước mắt, Chi cục Thủy lợi đề xuất thành phố Bắc Ninh cho tháo dỡ tất cả các nhà đã sụt lún để giảm tải" – ông Bắc nói.

Theo đánh giá mới nhất từ Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh và UBND thành phố Bắc Ninh, hiện nay sự cố sạt lở bờ sông đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh đang có xu hướng phát triển mạnh gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn đê điều tại khu vực này.

Để khẩn trương đưa ra các giải pháp hiệu quả xử lý sự cố trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức cuộc họp bàn giải pháp xử lý vào chiều ngày 9/4, trong đó có yêu cầu Sở NNPTNT báo cáo tóm tắt tình hình sự cố, các nhiệm vụ đã triển khai; đề xuất các giải pháp khả thi để xử lý sự cố; báo cáo đề xuất xử lý chống sạt lở bờ sông đoạn K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu, phường Vạn An.

Tại cuộc họp, UBND thành phố Bắc Ninh sẽ báo cáo các nhiệm vụ đã triển khai, đánh giá hiện trạng dân cư tại khu vực; đề xuất giải pháp đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư tại các khu vực có nguy cơ (nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện); rà soát, thống kê các tàu thuyền neo đậu, sinh sống trên địa bàn, đề xuất biện pháp xử lý, giải tỏa.

Phải tháo dỡ, di dời và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng

Theo ông Bắc, để hạn chế tình trạng sụt lún, lực lượng chức năng cần kiểm đếm, sau đó phải di dời hết các hộ dân, kể cả những hộ chưa bị sạt lở nhưng có nguy cơ bị sạt lở thì cũng phải cho tháo dỡ. "Chắc chắn phương án đưa ra tới đây cũng phải di dân, tái định cư thì mới có biện pháp xử lý căn cơ, lâu dài, chứ còn xử lý lặt vặt không giải quyết được" – ông Bắc thông tin thêm.

Hiện nay, các hộ dân có nhà bị sụt lún và nguy cơ bị sụt lún đã được bố trí ở tạm tại Nhà văn hóa khu Vạn Phúc, người thân trong gia đình. Từ ngày 15/4, UBND phường Vạn Phúc sẽ bố trí nơi sơ tán lâu dài cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sạt lở bờ sông đến khuôn viên Trường Mầm non Vạn An cũ để ở trong khi chờ lực lượng chức năng truy tìm nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục, xử lý.

Trước đó, khu vực dân cư ngoài bãi sông thuộc địa bàn phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh tương ứng K49+300 đã xảy ra sự cố sạt trượt bờ sông nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn tính mạng tài sản của nhân dân trong khu vực, ảnh hưởng đến an toàn đê điều.