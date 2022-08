Giá cà phê có xu hướng tăng dần

Quý 2/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa mặc dù có sự biến động mạnh, song có xu hướng tăng dần duy trì vào cuối tháng.

Cuối tháng 4/2022, giá cà phê Robusta quanh mức 39.700 – 40.300 đồng/kg; cuối tháng 5/2022 tăng lên mức 41.600 – 42.000 đồng/ kg; cuối tháng 6/2022 lên mức 42.600 – 43.100 đồng/kg.

Bước sang tháng 7/2022, giá cà phê Robusta mặc dù có thời điểm giảm xuống mức thấp 40.800 – 41.300 đồng/kg (ngày 15/7/2022), tuy nhiên giá có xu hướng tăng dần.

Ngày 29/7/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh 900 đồng/kg so với cuối tháng 6/2022, lên mức 43.500 – 44.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, sản lượng cà phê năm 2022 thấp hơn năm 2021 do năng suất thấp.



Sản lượng cà phê niên vụ 2021/2022 đạt 1,5 triệu tấn (hơn 95% sản lượng là cà phê Robusta), thấp hơn so với 1,62 triệu tấn trong niên vụ 2020/2021.

Giá cà phê trong tháng 7/2022 có xu hướng tăng dần. Trong ảnh: Nông dân Tây Nguyên thu hoạch cà phê. Ảnh: I.T

Quý 2/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đối mặt với khó khăn do căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu và chính sách “zezo Covid” của Trung Quốc. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong quý 2/2022 đạt xấp xỉ 437.200 tấn, trị giá trên 1 tỷ USD, giảm 14,9% về lượng và giảm 14,1% so với quý 1/2022, nhưng so với quý 2/2021 tăng 12% về lượng và tăng 35,6% về trị giá.

Trong quý 3/2022, Việt Nam vẫn còn khoảng 500.000 tấn cà phê để xuất khẩu. Tuy nhiên, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều khó khăn.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê tháng 7/2022 ước đạt 2.272 USD/tấn, giảm 1,0% so với tháng 6/2022.

Mỹ tăng cường nhập khẩu cà phê của Việt Nam

Quý 2/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang khu vực châu Âu và châu Á giảm so với quý 1/2022, nhưng xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ tăng 33,2%; châu Đại Dương tăng 12,1%; châu Phi tăng 11%. So với quý 2/2021, xuất khẩu cà phê sang tất cả các châu lục tăng. Trong đó, tốc độ xuất khẩu sang châu Đại Dương tăng cao nhất (tăng 134,6%); châu Á thấp nhất (tăng 8,2%).

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng mạnh. Theo trang web https://www.verifiedmarketresearch. com, quy mô thị trường cà phê Mỹ tăng trưởng trong vài năm gần đây và dự kiến sẽ tăng trưởng tốt, bình quân 6,74% trong giai đoạn 2020 – 2027.

Nhờ lợi ích sức khỏe liên quan đến cà phê cùng với xu hướng tiêu dùng thay đổi được dự đoán sẽ thúc đẩy thị trường của phê Mỹ.

Dân số trẻ cùng với nhu cầu gia tăng, và sự ra đời của các chuỗi quán cà phê phù hợp với mức chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ là yếu tố làm tăng tốc độ tăng trưởng của thị trường cà phê này.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế, trong 5 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu cà phê của Mỹ đạt 3,94 tỷ USD, tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Mỹ nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 143,82 triệu USD, tăng 40%.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Mỹ chiếm 3,64% trong 5 tháng đầu năm 2022, thấp hơn so với thị phần 3,99% trong 5 tháng đầu năm 2021.