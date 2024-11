Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Toán và Khoa học châu Á 2024

Học sinh Việt Nam đạt nhiều giải tại Olympic Toán và Khoa học châu Á.

Ngày 16/11, thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam cho biết, tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học châu Á (Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools - ASMOPSS) năm 2024 vừa diễn ra tại Indonesia, học sinh Việt Nam đạt thành tích cao với 4 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.



Cụ thể, em Trần Đức Hải (Trường TH, THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai), Tô Hoàng An (Trường TH-THCS Pascal) đoạt huy chương Bạc môn Toán.

Các em Đỗ Bảo Nam (Trường TH, THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai), Nguyễn Tấn Gia Nguyên (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đoạt huy chương Bạc môn Khoa học.

Các em Đỗ Trần Bình Minh (Trường TH, THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai), Võ Thị Mai Phương (Trường THCS Nguyễn Trường Tộ) đoạt huy chương Đồng môn Toán.

Các em Ngô Mai Kha (Trường Quốc tế Singapore), Trần Thanh Phong, Nguyễn Trần Đức Minh (Trường TH, THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai), Nguyễn Đức Hải Lâm (Trường THCS Giảng Võ 2), Đỗ Xuân Chí Hiếu (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đoạt huy chương Đồng môn Khoa học.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn đoạt nhiều giải trong các nội dung thi đồng đội.

Olympic Toán và Khoa học châu Á là sân chơi giúp học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè trong khu vực châu Á và các quốc gia khác trên thế giới.

Các học sinh Việt Nam chia sẻ niềm vui chiến thắng.

ASMOPSS là kỳ thi toán và khoa học uy tín dành cho 2 lứa tuổi: Primary (từ 10 đến 13 tuổi) và Secondary (từ 14 đến 17 tuổi), được khởi xướng bởi Giáo sư Yohanes Surya và phát động thi lần đầu tiên vào năm 2011 tại Indonesia quy tụ các học sinh tài năng từ khắp Châu Á.

Kỳ thi này không chỉ là một nền tảng kiến thức khuyến khích học sinh nhận thức được tầm quan trọng của môn Toán và Khoa học trong việc giải quyết vấn đề thực tế, mà còn là sân chơi quốc tế giúp học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè trong khu vực châu Á và các quốc gia khác trên thế giới, từ đó mở rộng tầm nhìn và kỹ năng của bản thân trong lĩnh vực Toán và Khoa học.

Kỳ thi quốc tế ASMOPSS năm 2024 diễn ra tại Banyuwangi Regency, Indonesia từ ngày 11 đến ngày 16/11. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi lý thuyết (hình thức cá nhân) và vòng thi thực hành (hình thức đồng đội). Ngoài ra, các thí sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm khoa học và Chương trình giao lưu văn hóa.

Đất nước chủ nhà đã đem đến những nét văn hóa đặc trưng thông qua sự tiếp đón nồng hậu.

Kỳ thi quốc tế ASMOPSS năm 2024 diễn ra tại Banyuwangi Regency, Indonesia.

PGS.TS Nguyễn Cao Khang, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng đoàn học sinh Việt Nam dự ASMOPSS 2024 cho biết: Cuộc thi là sân chơi khoa học hấp dẫn. Đất nước chủ nhà đã đem đến những nét văn hóa đặc trưng thông qua sự tiếp đón nồng hậu, những món ăn truyền thống ngay từ những ngày đầu tiên đoàn đến Indonesia.

Ngoài các buổi thi lý thuyết và thực hành, ban tổ chức ASMOPSS cùng các em học sinh còn có những buổi vui chơi, học hỏi thông qua các buổi dã ngoại, hoạt động ngoại khóa nhằm khám phá vùng đất xinh đẹp tại Indonesia, nâng cao tinh thần hoạt động nhóm.

PGS.TS Nguyễn Cao Khang chia sẻ, ASMOPSS không chỉ dừng lại ở một cuộc thi Toán hay Khoa học. Thông qua cuộc thi lần này các em đã có một trải nghiệm đẹp, có thêm nhiều bạn bè quốc tế cũng như rèn luyện tinh thần thật tốt để có thể tiếp tục đạt những thành tích cao trong các kỳ thi tiếp theo và tiếp tục mang về niềm tự hào cho Việt Nam.