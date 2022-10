Việt Nam tham dự Tuần lễ An ninh mạng Quốc tế 2022 tại Singapore

Các quan chức hàng đầu ASEAN tham gia Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng ngày 20/10/2022. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Sau hai năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, Tuần lễ An ninh mạng Quốc tế Singapore 2022 (SICW2022) đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ 18-20/10 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Marina Bay Sands với sự tham dự của các quan chức an ninh cấp cao khu vực và quốc tế.



Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã tham dự các hoạt động chính trong khuôn khổ SICW 2022 bao gồm lễ khai mạc, phiên họp bàn tròn cấp Bộ trưởng, tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng lần thứ 7 (AMCC7).

Tại phiên khai mạc Hội nghị AMCC7, bà Josephine Teo, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông kiêm Bộ trưởng phụ trách về an ninh mạng và quốc gia thông minh Singapore đã cập nhật thông tin về các bước đi kế tiếp trong việc thành lập Đội Phản ứng Khẩn cấp Máy tính Khu vực ASEAN (CERT) sau khi Singapore đã đệ trình tài liệu thực hiện CERT tại Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần 2 diễn ra tháng 1/2022 vừa qua.

CERT được kỳ vọng sẽ chính thức thành lập trong năm 2023/2024 sau khi các thành viên ASEAN nhất trí về khung hoạt động trong năm nay và sau đó là mô hình tài chính.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị AMCC7, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng hợp tác an ninh mạng trong ASEAN cần tập trung vào thúc đẩy sự thống nhất về nhận thức và hành động trong ASEAN đối với vấn đề an ninh mạng; tiến hành khảo sát các lĩnh vực ưu tiên chung trong ASEAN để xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực thuộc Trung tâm Nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN-Nhật Bản tại Thái Lan và Trung tâm An ninh mạng ASEAN-Singapore tại Singapore theo hướng trọng tâm, chuyên sâu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, thực chất, hiệu quả vào quá trình thúc đẩy nỗ lực trong ASEAN nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng, chống tấn công mạng.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, các nước ASEAN cần phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong ASEAN để tăng cường trao đổi về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn cho người sử dụng Internet trong ASEAN,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tấn công mạng, khủng bố mạng.

Trong khuôn khổ Tuần lễ SICW2022, Bộ trưởng Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương bên lề với các quan chức cấp cao phụ trách an ninh của Singapore, Mỹ và Australia.

Tại cuộc hội đàm với bà Josephin Teo, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin Singapore và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Pháp luật Singapore K. Shanmugam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Singapore đang phát triển rất tốt đẹp, niềm tin chính trị ngày càng gia tăng và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong khuôn khổ ASEAN, hai nước đã tích cực tham gia, đóng góp chung vào việc nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong khu vực.



Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn với hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình mới như chia sẻ, trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực an ninh mạng; phối hợp hoạt động chung nhằm đảm bảo an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, nhất là diễn tập chung trong bảo vệ hệ thống mạng, ứng cứu khắc phục sự cố an ninh mạng,... xem xét xây dựng Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy,…; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước...

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ còn nhiều dư địa phát triển lên một mức cao hơn.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas ngày 19/10/2022. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa hai nước thông qua các cơ chế hiện có; tích cực trao đổi thông tin tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường trao đổi đoàn giữa hai Bên nhằm trao đổi, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia,…



Hai bên cũng thống nhất sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để có thể ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tới.

Trong cuộc tiếp song phương với Trợ lý Ngoại trưởng Australia Tim Watts, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cơ quan thực thi pháp luật hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, tập trung vào các nội dung như nghiên cứu, xây dựng, ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, làm cơ sở triển khai các hoạt hợp tác cụ thể; chia sẻ, trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực an ninh mạng; thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp, hiệu quả giữa các bên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm điều tra, xử lý, phòng, chống tội phạm mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng; tăng cường hoạt động hợp tác công tư, nhất là với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong phối hợp điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng...

Với chủ đề “An ninh kỹ thuật số: Trách nhiệm chung,” SICW 2022 - diễn đàn an ninh mạng quan trọng hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương, kỳ vọng sẽ tạo động lực xây dựng năng lực không gian mạng và củng cố các mối quan hệ đối tác quốc tế trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại Lễ khai mạc SICW ngày 19/10, ông Tiêu Chí Hiền, Bộ trưởng Cấp cao kiêm Bộ trưởng điều phối An ninh Quốc gia của nước chủ nhà Singapore đã công bố thiết lập vị trí Liên lạc Đông Nam Á của Diễn đàn Toàn cầu về Chuyên môn Không gian mạng (GFCE) tại Trung tâm An ninh mạng ASEAN-Singapore (GFCE), Lực lượng đặc nhiệm chống phần mềm tống tiền liên cơ quan (CRTF) và ra mắt Cổng thông tin làm sạch Internet (IHP).

Ngoài các sự kiện chính như Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng (AMCC) lần thứ 7, Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng, Hội nghị Thượng đỉnh SICW, Hội nghị bàn tròn của các công tố viên tội phạm mạng ASEAN (ACPRM)..., trong khuôn khổ Tuần lễ SICW2022 cũng diễn ra Triển lãm an ninh mạng 2022 với sự tham gia của nhiều công ty, tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, mang đến những công nghệ, sáng kiến mới liên quan đến không gian mạng và an ninh mạng.