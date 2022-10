Việt Nam xếp thứ 10 toàn cầu về quốc gia có lượt tải ứng dụng nhiều nhất

Theo báo cáo chuyên đề về kết quả đo lường tự động về xu hướng, mức độ sử dụng của người dân với các nền tảng số tại Việt Nam trong tháng 9/2022, Việt Nam có tổng lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động là 265 triệu, xếp thứ 10 toàn cầu về quốc gia có số lượng lượt tải ứng dụng nhiều nhất; xếp sau Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Indonesia, Nga, Mexico, Pakistan, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Số lượng lượt tải mới tập trung nhiều nhất ở nhóm lĩnh vực trò chơi điện tử như: giải trí/hành động, trí tuệ/câu đố, phiêu lưu mạo hiểm…. Hai nhóm ngành, lĩnh vực giáo dục và đồ ăn cũng có sự tăng trưởng số lượng lượt tải mới so với quý trước lần lượt là 0,66% và 3,78.

Số lượng người dùng các ứng dụng, nền tảng số "nội" như thanh toán số có sự gia tăng mạnh với số lượng người dùng cao nhất từ đầu năm trở lại đây. Ảnh ST.

Tính đến tháng 9/2022, số lượng người dùng thường xuyên hàng tháng của các ứng dụng, nền tảng số trên thị trường Việt tương đối ổn định so với tháng 8/2022 với sự sụt giảm số lượng người dùng là không đáng kể (chỉ khoảng 0,36%).



Tuy nhiên, số lượng người dùng các ứng dụng, nền tảng số "nội" có sự gia tăng mạnh với số lượng người dùng cao nhất từ đầu năm trở lại đây, tăng 17,59% so với tháng trước (tập trung ở các ứng dụng trò chơi trực tuyến và thanh toán số).

Mặc dù tổng thời lượng sử dụng các ứng dụng, nền tảng số trên thiết bị di động giảm khoảng 7% so với tháng trước, tuy nhiên, thời lượng dành cho các ứng dụng, nền tảng Việt Nam lại đang tăng ở mức 5%, từ 9,13 giờ/thuê bao/tháng lên mức 9,56 giờ/thuê bao/tháng (tăng khoảng 40 phút/thuê bao).

Do đó, tỷ trọng về tổng thời lượng người dùng dành cho các ứng dụng, nền tảng số Việt Nam so với tổng thời lượng chung của thị trường là 14,13%, tăng nhẹ so với tháng 8/2022.

Số lượng lượt tải mới các ứng dụng, nền tảng số Việt Nam tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất từ đầu năm 2022 đến nay. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, mặc dù số lượng lượt tải mới nói chung từ Google Play và Apple Store đang giảm nhẹ (khoảng 2% so với tháng trước), nhưng số lượng ứng dụng, nền tảng số do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước lại tăng mạnh (khoảng 34% so với tháng 8/2022).

Ước tính người dùng thường xuyên các ứng dụng Việt Nam so với ứng dụng nước ngoài có sự gia tăng nhẹ từ mức 19,22% trong tháng 8/2022 lên 22,66%.

Trong top 50 ứng dụng có số lượng người dùng nhiều nhất tháng 9/2022, Facebook với hơn 75,6 triệu người dùng đang hoạt động nắm giữ vị trí số 1, tiếp theo là Zalo với hơn 74,1 triệu người dùng đang hoạt động. Ngoài Zalo, một số ứng dụng Việt cũng được xếp thứ hạng cao là Zing MP3, Ví MoMo, Báo Mới, Vietcombank,…

Đặc biệt, trong top 50 ứng dụng do cơ quan nhà nước đặt hàng phát triển và vận hành, ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID là ứng dụng duy nhất có số lượng tăng trưởng lượt tải mới trên thiết bị di động cao nhất (xếp thứ 28) với hơn 320 nghìn số lượt tải mới trên thiết bị di động so với tháng trước.