"Meta và Microsoft không thể tự điều chỉnh nền tảng metaverse của họ”

Mới đây, Ofcom, cơ quan giám sát truyền thông của Vương quốc Anh cho biết, họ đã cảnh báo các cuộc tấn công "metaverse" từ những gã khổng lồ công nghệ như Metavà Microsoft, nghĩa là họ sẽ phải tuân theo các quy định bắt buộc các nền tảng metaverse phải bảo vệ người dùng khỏi các tác hại trực tuyến.

Phát biểu tại một sự kiện ở London do nhóm tư vấn chính sách Global Counsel tổ chức vào hôm 25/10, Giám đốc điều hành Ofcom Melanie Dawes cho biết việc tự điều chỉnh metaverse, một thế giới kỹ thuật số giả định do Meta và những người khác quảng cáo, sẽ không tuân theo luật an toàn trực tuyến của Vương quốc Anh.

"Tôi không chắc mình thực sự thấy giai đoạn tự điều chỉnh' đó của họ, thành thật mà nói thì là như vậy. Bởi điều đó sẽ bị bắt giữ bởi Dự luật An toàn Trực tuyến", Dawes nói.

Dự luật An toàn Trực tuyến sẽ là một bộ luật nhằm hạn chế nội dung có hại được chia sẻ rộng rãi trên internet. Các quy tắc sẽ đặt ra nghĩa vụ trách nhiệm đảm bảo đối với các công ty yêu cầu họ phải có các biện pháp mạnh mẽ và tương xứng để đối phó với các tài liệu có hại như thông tin sai lệch về vắc xin hoặc các bài đăng quảng cáo tự làm hại bản thân trên các nền tảng công nghệ.

Các hành vi vi phạm luật - một khi nó được thông qua - có thể dẫn đến tiền phạt lên đến 10% doanh thu toàn cầu hàng năm. Trên đường đua này, các giám đốc điều hành công nghệ cấp cao cũng có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự đối với những vi phạm nghiêm trọng hơn.

Dự luật này trước mắt đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em, đã được phát triển để phản ứng với cái chết của Molly Russell, một thiếu niên người Anh đã tự kết liễu đời mình sau khi bị lộ các bài đăng liên quan đến tự tử trên Instagram. Vào tháng 9, một nhân viên điều tra điều tra cái chết của Russell đã đưa ra kết luận mang tính bước ngoặt rằng, "tác động tiêu cực" của mạng xã hội đã góp phần vào cái chết của cô.

Dawes đã nói rõ rằng metaverse sẽ không miễn nhiễm về mặt pháp lý với các quy tắc mới. Cô ấy nói rằng Vương quốc Anh "có lợi" để điều chỉnh metaverse, thêm vào đó phạm vi của Dự luật An toàn Trực tuyến đủ rộng để đáp ứng các nền tảng và công ty đóng vai trò trong metaverse. "Chúng ta có thể giải quyết nó".

Dawes cho biết các hoạt động bất hợp pháp "khủng khiếp" đã dễ dàng có tác động lớn hơn thông qua internet. Cô ấy trích dẫn phát trực tiếp tháng 5 năm 2022 về vụ xả súng ở Buffalo, New York trên Twitch. Trong một báo cáo gần đây, các nền tảng được Ofcom khuyến nghị thực hiện các biện pháp để hạn chế quyền truy cập vào tính năng phát trực tiếp, bao gồm xác minh độ tuổi.

Dawes lưu ý rằng "có một số khác biệt" với metaverse so với phương tiện truyền thông xã hội "truyền thống", bao gồm bản chất phong phú của các dịch vụ VR và khó khăn trong việc xác định những gì một đứa trẻ đang trải qua khi chúng đã đeo kính ảo xâm nhập vào metaverse.

"Bạn cần kiểm duyệt để đảm bảo rằng bạn quản lý được những hình thức này vì chúng đã xảy ra ở quy mô như vậy", Dawes nói. "Tôi nghĩ rằng chỉ là những thứ như metaverse đang tăng thêm cường độ vào sự kết hợp đó".

Metaverse là gì?

Metaverse là một thuật ngữ được chứng minh là khó định nghĩa. Nó đề cập đến ý tưởng về thế giới ảo trong đó hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người có thể tụ họp trong thế giới 3D rộng lớn. Nó thường được kết hợp với các công nghệ như thực tế ảo và tăng cường.

Theo nghiên cứu từ Global Counsel, người tiêu dùng đang chìm trong bóng tối với nhận thức về công nghệ này thấp hơn so với các công nghệ khác như VR, trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử, theo nghiên cứu từ Global Counsel. Chỉ có 4/10 người ở Anh biết nhiều về công nghệ này ngoài tên gọi của nó, một cuộc khảo sát của tổ chức cho thấy.

Người Anh hoài nghi về metaverse nhiều hơn so với các quốc gia Pháp và Mỹ, theo Global Counsel. Global Counsel cho biết, thái độ đối với công nghệ này chủ yếu là tiêu cực, với nghiên cứu cho thấy điểm số ưa thích ròng là âm 3% ở Anh.

Meta, trước đây là Facebook, đang đặt cược rất nhiều vào tầm nhìn của mình về một metaverse, trong đó người dùng có thể tương tác xã hội hoặc thậm chí làm việc. Công ty tuần này đã phát hành kính ảo Meta Quest Pro mới, có giá bán lẻ 1.500 đô la và thực hiện một số cải tiến so với thiết bị tiền nhiệm, Meta Quest 2. Tuy nhiên, những khoản đầu tư như vậy đang đè nặng lên lợi nhuận của công ty, góp phần vào khoản lỗ 15 tỷ đô la kể từ đầu năm ngoái.

Tương tự, Microsoft cũng đang đầu tư mạnh mẽ để đạt được sự sáng tạo metaverse của riêng mình với kính ảo HoloLens thực tế tăng cường và đề xuất thương vụ mua lại Activision Blizzard trị giá 69 tỷ USD, nhà sản xuất trò chơi điện tử đứng sau Call of Duty.

Đặc biệt, trong trò chơi, các quy định sẽ cần phải "tích cực hơn" để đảm bảo an toàn được thực hiện ngay từ đầu, Dawes nói, đồng thời cho biết thêm các trò chơi điện tử là "đặc biệt hấp dẫn đối với trẻ em".

Dự luật An toàn Trực tuyến đã bị đình trệ sau khi cựu Thủ tướng Boris Johnson từ chức và việc bổ nhiệm Liz Truss làm lãnh đạo Vương quốc Anh sau đó. Sau khi nhiệm kỳ ngắn ngủi của Truss kết thúc gần đây, các nhà quản lý hy vọng dự luật sẽ sớm được thông qua Quốc hội dưới thời Thủ tướng mới Rishi Sunak.

Huỳnh Dũng- Theo CNBC