Vietcombank chung tay cùng đồng bào vượt qua bão lũ

Trong những ngày qua, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra. Toàn hệ thống Vietcombank đã có 41 Chi nhánh chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão, lũ; một số Chi nhánh, Phòng giao dịch, ATM đã bị tạm ngừng, gián đoạn hoạt động.

Do sớm chủ động triển khai công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 3 và mưa lũ nên Vietcombank đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại do bão, lũ gây ra, đảm bảo an toàn về con người, tài sản và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ, nhiều khách hàng của Vietcombank đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ.

Nhằm kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão, lũ, Vietcombank đã triển khai chính sách giảm tới 0,5% lãi suất cho vay trong giai đoạn từ ngày 6/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024 đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 tại các địa phương thuộc khu vực bị ảnh hưởng. Chương trình giảm lãi suất được áp dụng cho dư nợ hiện hữu cũng như dư nợ vay mới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân có thể ổn định sản xuất, ổn định cuộc sống và tiếp cận với vốn tín dụng ngân hàng. Ước tính chính sách này sẽ góp phần giảm thiểu khó khăn cho gần 20.000 khách hàng với tổng dư nợ khoảng 130 nghìn tỷ đồng và số tiền hỗ trợ lên tới 100 tỷ đồng.

Bên cạnh chính sách trực tiếp hỗ trợ khách hàng, toàn hệ thống Vietcombank đã triển khai nhiều hoạt động chung tay khắc phục hậu quả của bão, lũ. Ngay trong ngày 10/09/2024, Vietcombank đã tham gia cùng Công đoàn ngành ngân hàng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với số tiền 2 tỷ đồng thông qua Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công đoàn Vietcombank đã phát động toàn thể CBNV hệ thống Vietcombank ủng hộ 1 ngày lương với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để ủng hộ các địa phương chịu ảnh hưởng và hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ bị thiệt hại bởi bão lũ, có hoàn cảnh khó khăn. Trên khắp cả nước, nhiều hoạt động thiện nguyện đang và sẽ tiếp tục được triển khai.