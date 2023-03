Vietcombank đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Vietcombank nhận danh hiệu Anh hùng Lao động dịp 60 năm thành lập



Vietcombank được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1963. Trải qua 60 năm phát triển, Vietcombank luôn giữ vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.

Hiện, quy mô mạng lưới phát triển rộng khắp với 642 Chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, 06 công ty con và 01 công ty liên kết tại Việt Nam, 01 văn phòng đại diện tại khu vực phía Nam, 02 văn phòng đại diện tại nước ngoài (Singapore và Mỹ), 03 công ty con tại nước ngoài (Mỹ, HongKong, Lào), 03 đơn vị sự nghiệp; hơn 22.000 cán bộ có năng lực và được đào tạo bài bản.

Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với hơn 2.500 máy ATM và trên 60.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới gần 1.200 ngân hàng đại lý tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Giai đoạn 10 năm gần đây, Vietcombank đã bứt phá mạnh mẽ và đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, có tính lịch sử cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả và năng lực quản trị điều hành, từng bước hội nhập vững chắc với khu vực và quốc tế; luôn giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu của cả nước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiên phong đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của ngành ngân hàng và sự phát triển của đất nước.

Vietcombank đã có những chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động, tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất, đi đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, là ngân hàng đầu tiên được Chính phủ lựa chọn cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Với các nền tảng số đa dạng chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng, Vietcombank đã đưa dịch vụ ngân hàng tới gần hơn với đông đảo người dân, đặc biệt người dân ở các vùng sâu, vùng xa, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đến nay, tổng tài sản Vietcombank đã đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1,5 tỷ USD.

Với quy mô vốn hóa ~ 18 tỷ USD, Vietcombank đã ghi tên mình vào danh sách 100 ngân hàng niêm yết lớn nhất thế giới theo quy mô vốn hóa (theo xếp hạng của Reuter).

Liên tục trong nhiều năm, Vietcombank nằm trong Top doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước.

Trong 10 năm trở lại đây, Vietcombank đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước gần 69.000 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Vietcombank cũng được biết đến với hình ảnh ảnh ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng. Chỉ tính riêng 10 năm trở lại đây, Vietcombank đã dành hơn 3.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và hoạt động thiện nguyện, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm là y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các gia đình chính sách…

Những đóng góp của Vietcombank đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1993); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2003); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2008); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2013); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2018)... Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, năm 2023, Vietcombank tiếp tục vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Vietcombank cũng vinh dự được các tổ chức uy tín trên thế giới tôn vinh với danh hiệu "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" liên tục trong nhiều năm qua; được 03 tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín nhất thế giới gồm S&P, Fitch Ratings, Moody's xếp hạng ở mức cao nhất trong các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam, tương đương mức tín nhiệm quốc gia; nằm trong Top 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất thế giới do Brand Finance xếp hạng; là đại diện duy nhất tại Việt Nam nằm trong Top 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu do Forbes công bố...

Chinh phục hành trình 'Vươn ra biến lớn', giữ vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam

Trong giai đoạn mới, Vietcombank sẽ chinh phục hành trình "Vươn ra biển lớn", tiếp tục tăng tốc trong kinh doanh, đón đầu xu thế mới trong công nghệ ngân hàng, thực hiện thành công tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đã đề ra: giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam, đứng trong 100 Ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Đánh giá cao vai trò tiên phong, chủ lực, chủ đạo của Vietcombank thời gian qua, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng lưu ý thêm một số nội dung.

Thứ nhất, thời gian tới, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo để tiếp tục đưa Vietcombank phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, bền vững trong giai đoạn tới. Tiếp tục phát huy tốt vai trò dẫn dắt thị trường và đi đầu trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành, đóng góp thật nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, phát triển, hội nhập của đất nước, đặc biệt là trong việc đảm bảo môi trường kinh doanh tiền tệ, ngân hàng lành mạnh, ổn định, an toàn, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xứng đáng với vai trò là ngân hàng thương mại trụ cột, hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Thứ hai, tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đúng kế hoạch, lộ trình Chiến lược và chương trình hành động phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030 và Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025", phấn đấu sớm trở thành ngân hàng phát triển ngang tầm khu vực, nằm trong top 100 ngân hàng lớn mạnh nhất (theo tiêu chí sức mạnh) trong khu vực châu Á và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Trong đó, cần tập trung đầu tư, phấn đấu sớm đạt mức độ trưởng thành về chuyển đổi số thuộc nhóm các ngân hàng dẫn đầu khu vực ASEAN.

Thứ ba, tích cực phát huy vai trò là một doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, tiêu biểu trong ngành Ngân hàng để tham gia, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và triển khai Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong giai đoạn tới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động của Vietcombank, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngân hàng và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động của Vietcombank, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích xuất sắc mà ngân hàng đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Để chinh phục hành trình "Vươn ra biến lớn", hiện thực hóa mục tiêu chiến lược: tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam, đứng trong số 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị tập trung quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, phát huy hơn nữa vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo, dẫn dắt thị trường của hệ thống các tổ chức tín dụng, Vietcombank tiếp tục tiên phong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa thực hiện tốt chức năng tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, vừa góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Trong đó, đặc biệt lưu ý tiếp tục tiên phong trong việc hiện đại hóa quản trị, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp, quản trị nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả để điều hòa và đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ thiết thực cho phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Chủ động, tích cực tham gia các chương trình tín dụng chính sách, nhất là Chương trình tín dụng nhà ở xã hội, thúc đẩy phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo tinh thần Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ thống quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả và mạng lưới khách hàng sâu rộng, Vietcombank cần tích cực tham gia, phát huy vai trò thúc đẩy phát triển các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là theo hình thức đối tác công-tư (PPP), góp phần tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Tích cực hưởng ứng, tiên phong trong thực hiện các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản lành mạnh, an toàn, hiệu quả, bền vững.

Cùng với việc thực hiện các mục tiêu trước mắt, Vietcombank cần xác định rõ mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển trung, dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển ngành ngân hàng và xu thế phát triển chung của hệ thống ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là nâng cao năng lực quản trị, tài chính và hiệu quả kinh doanh gắn với hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tín dụng khác; tích cực tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém; trên cơ sở đó cùng toàn ngành ngân hàng nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu chiến lược đề ra đối với hệ thống các tổ chức tín dụng (đến năm 2025 hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN; đến năm 2030 mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, thực hiện tài chính toàn diện, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững).

Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đã xác định mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2 đến 3 ngân hàng thương mại nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và từ 3 đến 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Vietcombank cần là ngân hàng tiên phong nhận nhiệm vụ này; tập trung nguồn lực đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đi đầu trong đột phá công nghệ và chuyển đổi số, phấn đấu đạt mức độ trưởng thành về chuyển đổi số thuộc nhóm các ngân hàng dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025.

Chú trọng hơn nữa đến phát triển bền vững gắn với các tiêu chuẩn quản trị, môi trường và xã hội, Vietcombank cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đồng hành cùng các chương trình tín dụng xanh, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Thủ tướng đề nghị Vietcombank tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống, đề cao đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp và tính tuân thủ, thượng tôn pháp luật, góp phần phòng chống và ngăn ngừa vi phạm pháp luật, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ đặt ra đối với Vietcombank nói riêng, toàn ngành ngân hàng nói chung là rất nặng nền nhưng cũng rất vẻ vang. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, Vietcombank sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh; duy trì, củng cố vị thế là ngân hàng số 1 tại Việt Nam và từng bước vững chắc vươn tầm khu vực và thế giới. Chính phủ và các cấp, các ngành, các địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Vietcombank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung hoàn thành tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được giao.