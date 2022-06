VietinBank - Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất Việt Nam 2022

Tạp chí Asiamoney vừa trao tặng cho VietinBank Giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ Thương mại (TTTM) tốt nhất Việt Nam 2022 (1st - Best Services for Trade Finance in Vietnam, 2022).

Trong cuộc khảo sát năm 2022 của Tạp chí Asiamoney với sự tham gia của 10.714 ngân hàng, định chế tài chính, tổ chức, doanh nghiệp, độc giả trên toàn cầu; VietinBank được bình chọn là Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất Việt Nam. Đây là sự công nhận khách quan, có giá trị của giới tài chính quốc tế đối với những thành tích nổi trội, uy tín và chất lượng sản phẩm, dịch vụ đa dạng, hướng tới khách hàng (KH) của VietinBank về TTTM. Giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam 2022 của VietinBank Nhận xét về giải thưởng của VietinBank, bà Rashmi Kuamr - đại diện của Asiamoney cho biết: "VietinBank cung cấp tới KH các sản phẩm, giải pháp TTTM đầy đủ, đồng bộ. VietinBank luôn là lựa chọn uy tín nhất khi KH cần lựa chọn bất kỳ dịch vụ TTTM nào, từ chuyển tiền ngoại tệ, nhờ thu xuất khẩu, nhờ thu nhập khẩu, thư tín dụng, bảo lãnh đến tài trợ xuất khẩu, tài trợ nhập khẩu. VietinBank cũng đi tiên phong trong việc đưa ra thị trường các sản phẩm và giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu TTTM và quản lý dòng tiền của các tập đoàn. Ngoài ra, VietinBank liên tục áp dụng cải tiến và số hóa các hoạt động xử lý tác nghiệp của mình. Với việc triển khai kênh Internet Banking VietinBank Trade Portal hoặc sử dụng blockchain cho các hoạt động của mình, VietinBank đã nâng cao hiệu quả và mang đến cho KH sự linh hoạt thông qua trải nghiệm kỹ thuật số - là các ưu tiên hàng đầu của VietinBank". Uy tín, chất lượng dịch vụ TTTM của VietinBank còn được minh chứng ở các con số nổi bật. Năm 2021, mặc dù kinh tế thế giới và Việt Nam tăng trưởng chậm lại với dịch COVID-19 diễn biến khó lường, song doanh số TTTM của VietinBank đạt mức tăng trưởng cao tới 34,2% so với 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2022, VietinBank tiếp tục lập được mức kỷ lục mới với tốc độ tăng trưởng doanh số TTTM ở mức 41,3% so với cùng kỳ 2021. Không chỉ thành công ở các sản phẩm, dịch vụ TTTM truyền thống; VietinBank cũng khởi sắc ở các sản phẩm, dịch vụ TTTM đặc thù, các giải pháp hữu hiệu… để đồng hành cùng KH vượt qua giai đoạn dịch COVID-19 và tăng trưởng phục hồi sau đại dịch. Theo đó, doanh số phát hành UPAS LC cho KH doanh nghiệp tăng tới 64%; doanh số cho vay TTTM đối với các ngân hàng cổ phần trong nước 5 tháng đầu năm 2022 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Tháng 3/2022, VietinBank đã vinh dự được Tổ chức tài chính quốc tế IFC trao 2 giải thưởng cao nhất trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương là "Ngân hàng phát hành tốt nhất 2022" và "Ngân hàng có nghiệp vụ TTTM hỗ trợ giao dịch môi trường tốt nhất 2022" vì các nỗ lực và thành tựu trong chương trình TTTM toàn cầu của IFC và đóng góp của VietinBank trong việc thúc đẩy các giao dịch TTTM bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả. Phát biểu của đại diện Asiamoney về giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2022 trao tặng cho VietinBank tại đây.

Với sự công nhận, đánh giá cao của giới tài chính quốc tế và các thành tựu của VietinBank trong thời gian vừa qua, bà Rashmi Kuamr nhấn mạnh: "Tất cả những yếu tố này đã đưa VietinBank trở thành ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực TTTM tại Việt Nam và sẽ tiếp tục giữ vững vị trí này trong nhiều năm tới". Giải thưởng này là kết quả khách quan và có giá trị cao do Asiamoney - tạp chí có uy tín, tổ chức với số lượng lớn các ngân hàng, định chế tài chính, tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Giải thưởng có ý nghĩa đặc biệt vì chính KH sử dụng dịch vụ TTTM trên thị trường bình chọn. Điều đó thể hiện sự ghi nhận của thị trường đối với các nỗ lực bền bỉ và vượt trội của VietinBank trong việc cải tiến chất lượng và cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất cho khách hàng. Giải thưởng không chỉ khẳng định sự tin tưởng của đối tác, KH hiện hữu; mà đồng thời là thông điệp ý nghĩa để VietinBank thu hút KH tiềm năng sử dụng dịch vụ TTTM. Asiamoney là tạp chí kinh tế - tài chính chuyên sâu hàng đầu tại châu Á hoạt động từ năm 1989 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thuộc tập đoàn truyền thông toàn cầu Euromoney Institution Investor (UK). Tạp chí Asiamoney phát hành tại 100 quốc gia, đối tượng độc giả chủ yếu là lãnh đạo cấp cao các tập đoàn tài chính - ngân hàng. Hằng năm, Asiamoney tổ chức các cuộc khảo sát và bình chọn nhằm tìm kiếm, tôn vinh các thương hiệu tốt nhất trong các lĩnh vực ngân hàng và TTTM thu hút khoảng 10.000 ngân hàng, định chế tài chính, tổ chức, doanh nghiệp, độc giả trên toàn cầu tham gia bình chọn.

