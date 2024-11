VietinBank: Tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững

Kết quả kinh doanh tích cực, khẳng định vị thế trụ cột của VietinBank

Trong 9 tháng đầu năm 2024, VietinBank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, cho thấy nền tảng phát triển vững chắc, cùng sự chủ động, linh hoạt của VietinBank trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức.

Trong đó, VietinBank tiếp tục duy trì tăng trưởng tổng tài sản bền vững, đạt 9,7% so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay đạt 1.605 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2023, tăng trưởng ở tất cả các phân khúc.

Tiền gửi khách hàng đạt 1.517 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2023. Trong đó, nguồn vốn CASA đạt 351 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cuối năm 2023; tỷ trọng CASA đạt 23,2%, tăng 0,6% so với cuối năm 2023. Tổng thu nhập hoạt động đạt 60,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2023, cao nhất ngành ngân hàng.

Tỷ lệ CIR đạt 26,4%, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2023 và nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành. VietinBank tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng và quản trị chi phí hoạt động, ưu tiên cho các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, chuyển đổi số và các dự án trọng điểm của ngân hàng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023, cao nhất ngành ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay cuối Quý III/2024 được kiểm soát ở mức 1,45% trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều diễn biến khó lường. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 153%, tiếp tục duy trì ở mức cao. Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục được duy trì: NIM đạt 2,96%, tăng 0,08% so với cùng kỳ năm 2023. ROA, ROE lần lượt đạt 1,22% và 15,62%.

TV.HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài chủ trì Hội nghị cập nhật KQKD Quý III/2024 và 9 tháng đầu năm 2024.

Tiếp tục đẩy nhanh Chuyển đổi số toàn diện

Chương trình chuyển đổi số của VietinBank giai đoạn 2024-2028 gồm 108 sáng kiến theo 29 nhóm chủ điểm gắn liền với chiến lược kinh doanh trung và dài hạn của VietinBank, tác động mạnh mẽ, toàn diện tới các mảng nghiệp vụ trọng yếu. Trong đó, 45 sáng kiến được ưu tiên triển khai trong năm 2024, bao gồm 18 sáng kiến đến từ các Khối Kinh doanh, 27 các sáng kiến nền tảng, hỗ trợ từ các Khối nghiệp vụ. Kết thúc Quý III/2024, VietinBank đã thử nghiệm hoặc triển khai toàn hàng 17/45 sáng kiến của năm 2024.

Với triết lý hoạt động "Khách hàng là trung tâm", VietinBank ra mắt những sản phẩm, dịch vụ mới, hiện đại, dẫn đầu thị trường với hàm lượng công nghệ cao, qua đó mang đến những trải nghiệm tốt hơn và hoàn thiện hơn cho khách hàng. Kết thúc Quý III/2024, ứng dụng VietinBank iPay Mobile dành cho KHCN đã thu hút được 8,7 triệu khách hàng sử dụng với 1.377 triệu giao dịch, tăng lần lượt 17,2% và 75,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ trọng giao dịch qua kênh iPay đạt 92,2%. Đối với KHDN, ứng dụng eFAST đã thu hút 254 nghìn doanh nghiệp sử dụng với 32,8 triệu giao dịch, tăng lần lượt 16,1% và 37,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ trọng giao dịch qua kênh eFAST đạt 84%.

Toàn cảnh Hội nghị cập nhật KQKD Quý III/2024 và 9 tháng đầu năm 2024.

Với kết quả kinh doanh tích cực, tốc độ tăng trưởng quy mô mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững trong 9 tháng đầu năm 2024, VietinBank sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.