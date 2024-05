Vietnam Airlines khai thác máy bay Boeing 787 giữa Hà Nội – Singapore

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đất nước Singapore là một thị trường chiến lược quan trọng của Vietnam Airlines tại khu vực Đông Nam Á. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 21 chuyến bay mỗi tuần giữa Hà Nội, TPHCM và Singapore (7 chuyến/tuần từ Hà Nội và 14 chuyến/tuần từ TP.HCM).

Du khách sẽ được tìm hiểu các loài chim tại Bird Paradise. Ảnh: Khánh Duy

Dung lượng vận tải thị trường Việt Nam - Singapore đạt 2,5 triệu lượt khách năm 2023, bằng khoảng 90% so với cùng kì 2019. Năm 2023, riêng Vietnam Airlines đã vận chuyển 477.000 lượt khách giữa hai nước, tăng 66,7% so với năm 2022 và ở mức 83% so với năm 2019.

Năm 2023, Vietnam Airlines kí kết với Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board -STB) chính thức ký kết hợp tác trong 2 năm (2023 - 2025). Thỏa thuận đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Vietnam Airlines với một Tổng cục Du lịch Quốc gia. Sự kiện cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, cũng như kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam vào năm 2023.

Đầu năm 2024, Vietnam Airlines tiếp tục hợp tác với Sentosa Development Corporation để cùng xây dựng các sản phẩm du lịch, chương trình khuyến mãi để quảng bá Sentosa.

Việc Vietnam Airlines mở rộng kí kết với các đối tác lớn tại Singapore sẽ kích cầu du lịch trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồimạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, cũng như việc Singapore trở thành điểm đến phổ biến cho cả du lịch nghỉ dưỡng và công tác, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa giữa hai nước.

Cuối tháng 5/2024, Vietnam Airlines tiếp nhận máy bay Boeing 787-10 thứ 5, đồng thời là máy bay thân rộng thứ 30 của Hãng, mang số hiệu đăng ký VN-A878.

Máy bay thân rộng mới về đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng tải, phục vụ hành khách trong bối cảnh thiếu hụt máy bay như hiện nay và cao điểm hè sắp tới. Vietnam Airlines hiện là hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam khai thác loại máy bay thân rộng hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất này.

Hành khách được chiêm ngưỡng thác nước khổng lồ tại sân bay quốc tế Changi - Singapore. Ảnh: Khánh Huy



Đến với Singapore, hành khách được trải nghiệm hoạt động cắm trại 2 ngày 1 đêm cùng chim cánh cụt (Glamping with Penguins at Penguin Cove) tại Bird Paradise: Thông qua trải nghiệm độc quyền này, du khách sẽ được tìm hiểu các loài chim tại Bird Paradise và chìm vào giấc ngủ trong tiếng vỗ cánh nhịp nhàng của những chú cánh cụt xinh xắn.

Cùng với đó, trải nghiệm đa giác quan mới nhất tại Sensoryscape, con đường nối dài giữa Resorts World Sentosa và những bãi biển trên hòn đảo: Lấy cảm hứng từ những kỳ quan thiên nhiên của Sentosa, điểm tham quan này sở hữu một loạt các khu vườn đa giác quan, với mỗi địa điểm đều có hoạt động tương tác hấp dẫn, giúp tăng cường trải nghiệm xúc giác, khứu giác và thính giác.

Sư Tử biển, biểu tượng của đất nước Singapore. Ảnh: Khánh Huy

Với những hành khách ưu thích mua sắm, hành khách được chìm đắm trong các "thiên đường mua sắm" tại Singapore. Bởi Singapore sở hữu loạt địa điểm mua sắm đa dạng, từ các trung tâm mua sắm hiện đại cho đến cửa hàng truyền thống, đáp ứng nhu cầu của mọi du khách.

Tại khu vực Orchard Road, du khách dễ dàng mua được các món đồ thời trang, phụ kiện hợp thời nhất hoặc các bộ sưu tập độc quyền của các thương hiệu xa xỉ tại những trung tâm mua sắm cao cấp như ION Orchard, Paragon Shopping Centre hay các sản phẩm được kiến tạo từ đam mê từ các thương hiệu nội địa Singapore tại các trung tâm mua sắm khác trên cùng đại lộ này như Design Orchard, 313@Someset và Orchard Gateway.

Hành khách được xem biểu diễn nhạc nước. Ảnh: Khánh Huy

Bên cạnh đó, Chinatown hay Katong-Joo Chiat, hai khu phố giao thoa giữa di sản truyền thống và tinh thần đổi mới sẽ mang đến cho bạn loạt sản phẩm, thương hiệu đậm tính di sản “Made in Singapore”. Ngoài ra, bạn cũng nên ghé khu phố Haji Lane, nổi tiếng nhờ những cửa hàng “indie” và quán cafe thời thượng mang phong cách bohemian.

Với loạt địa điểm giải trí hấp dẫn, trải nghiệm ăn uống độc đáo cùng loạt “thiên đường mua sắm”, Singapore đảm bảo mang lại trải nghiệm đa dạng và phong phú cho mọi du khách, với mỗi chuyến đi đều hứa hẹn những khám phá mới mẻ.

Đồng thời, tham quan bảo tàng ngoài trời miễn phí đầu tiên của Singapore. Nếu là người yêu nghệ thuật, du khách có thể ghé Gelam Gallery. Đây là điểm trưng bày nghệ thuật ngoài trời miễn phí đầu tiên của Singapore, nằm giao giữa các đường North Bridge, Baghdad Street và Muscat Street.

Khởi điểm là khu giao hàng và xử lý rác thải, khuôn viên xung quanh Muscat Street ngày nay được cải tạo thành điểm tham quan nghệ thuật, tôn vinh văn hóa và di sản của Đảo quốc.

Những bức tường đầy màu sắc tại đây trở thành tác phẩm nghệ thuật ấn tượng qua bàn tay tài hoa của 30 nghệ sĩ gạo cội cùng tài năng trẻ trong và ngoài nước. Mỗi tác phẩm đều đi kèm bảng mô tả, giúp khách tham quan hiểu hơn về nghệ sĩ sáng tác và ý nghĩa của mỗi bức tranh trường.