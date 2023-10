Vietstock 2023: HappyVet-GeneReach mang giải pháp toàn diện cho ngành chăn nuôi Việt

HappyVet (Nằm trong hệ sinh thái VIETCHEM) - là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chẩn đoán nhanh bệnh thú y – thủy sản với độ chính xác cao. Là đại diện độc quyền của hãng GeneReach tại Việt Nam phân phối về giải pháp iiPCR POCKIT chẩn đoán bệnh thú y và thuỷ sản. Đồng thời, chúng tôi là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các loại hóa chất, dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm từ các hãng nổi tiếng trên thế giới.



Trong ngày đầu tiên, gian hàng HappyVet đã chật kín khách tham quan.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm hình thành và phát triển cùng tầm nhìn chiến lược và dài hạn HappyVet đã liên tục đổi mới chiến lược tiếp cận thị trường và mở rộng lĩnh vực hoạt động... để từng bước vươn lên, đưa thương hiệu HappyVet trở thành thương hiệu tầm cỡ trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chẩn đoán nhanh bệnh thú y – thủy sản.

Là nhà phân phối chính hãng của GeneReach, mới đây, HappyVet liên tục nhận được những bằng khen, chứng nhận của hãng như: Top 3 Nhà phân phối Sản phẩm Hệ thống POCKIT xuất sắc Đông Nam Á; Chứng nhận hạng Bạch Kim…

Đại diện hãng GeneReach (ngoài cùng bên phải) luôn tin tưởng vào HappyVet.

Nhắc đến HappyVet, GeneReach liên tục dành những lời khen chân thành: "HappyVet là đối tác chiến lược của chúng tôi, là người bạn đồng hành, cùng chí hướng với mong muốn mang các sản phẩm, giải pháp tiên tiến nhất cho ngành chăn nuôi. Hợp tác với HappyVet chúng tôi luộn nhận thấy niềm đam mê, sự nhiệt huyết trong từng nhân sự, từng dự án. Điều đó là điều cần thiết, tiên quyết cho sự thành công. GeneReach đặt niềm tin tuyệt đối với HappyVet…"



Tại Triển lãm Vietstock, các khách hàng sẽ được các chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm của HappyVet giới thiệu về các thiết bị tiên tiến như máy Pockit central, combo, Duo.....Đồng thời sẽ được các chuyên gia đưa ra các giải pháp chuẩn đoán bệnh tốt nhất - nhanh nhất- hữu ích nhất bằng công nghệ iiPCR (PCR đẳng nhiệt tại 1 điểm ) - một kỹ thuật PCR mới giúp thời gian phản ứng nhanh hơn, thao tác vận hành và đọc kết quả đơn giản hơn mà vẫn cho độ nhạy và độ đặc hiệu đạt mức cao.

Chị Lưu Vân Quỳnh - Chủ nhiệm Dự án HappyVet.

Chia sẻ tại sự kiện, Chị Lưu Vân Quỳnh - Chủ nhiệm Dự án HappyVet cho hay: "Chúng tôi rất vui mừng khi được ban tổ chức mời tham gia Triển lãm. Tại đây, chúng tôi có thể tiếp cận được với những giải pháp, kỹ thuật tiên tiến cũng như có cơ hội để giới thiệu với các chuyên gia, các doanh nghiệp và khách hàng những sản phẩm, giải pháp tốt nhất của chúng tôi trong lĩnh vực thú y – thủy sản.



Đến với triển lãm, HappyVet mang đến những thiết bị tiên tiến nhất trong ngành chăn nuôi. Đặc biệt là hệ thống máy Pockit. Tất cả những bệnh có nguồn gốc từ virus hay vi khuẩn hay đoạn gen đều có khả năng được phát hiện ở hệ thống máy của chúng tôi và công nghệ iiPCR ở đây cho phép chúng ta có thể phát hiện được nhanh và sớm. Chúng tôi đã có những hợp tác chiến lược với cơ quan nhà nước như Cục thú y, dự án FAO để có thể kiểm soát dịch bệnh ở các tỉnh vùng biên,".



Đặc biệt năm nay, với mục tiêu hưởng ứng chương trình "Chuyển đổi số quốc gia", trong thời gian triển lãm, HappyVet sẽ có buổi hội thảo với chủ đề: "The Application of Onsite iiPCR POCKIT for African Swine Fever Control: With and Without Vaccination in farms - Ứng dụng công nghê iiPCR POCKIT cho chẩn đoán nhanh tại trang trại kiểm soát ASF (Dich tả lợn Châu Phi): Trại vào vaccine và chưa".



Tại đây, bà Chen Hsiao Yun (Susan Chen) - Chuyên gia R&D - GeneReach Biotechnology, cùng những chuyên gia hàng đầu của HappyVet sẽ chia sẻ đến khách hàng những nghiên cứu, ứng dụng cần biết về hệ thống máy iiPCR POCKIT Central, cũng như các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chuẩn đoán nhanh bệnh thú y - thủy sản.

Bà Chen Hsiao Yun (Susan Chen) - Chuyên gia R&D - GeneReach Biotechnology chia sẻ tại Hội thảo.

Đặt nhiều tâm huyết cho sự kiện triển lãm này này, HappyVet mang đến cho khách tham quan nhiều cơ hội:



- Được tham vấn trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y - thủy sản…

- Mua sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất

- Chiêm ngưỡng gian hàng nổi bật của HappyVet

- Nhận về nhiều phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, các khách hàng có cơ hội bốc thăm may mắn trúng vàng 9999

Gian hàng HappyVet nổi bật giữa triển lãm Vietstock 2023.

Lần đầu tham gia triển lãm Vietstock, nhưng HappyVet đã chứng tỏ được sức hấp dẫn của mình khi thu hút hàng ngàn khách tham quan chỉ trong ngày đầu tiên.

Rất nhiều khách hàng quan tâm đến các sản phẩm của HappyVet.

Bước sang ngày cuối cùng của sự kiện, nhưng sức hút từ gian hàng HappyVet vẫn chưa giảm, lượng khách tham quan vẫn giữ ổn định. Đây là tín hiệu đáng mừng cho HappyVet, mở ra những cơ hội tìm kiếm khách hàng tiềm năng cũng như đối tác chiến lược sau này.