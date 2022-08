Vinamilk đầu tư lớn làm phim 3D, xây dựng thế giới thần tiên cho trẻ em

Nuôi dưỡng tâm hồn và khả năng sáng tạo của trẻ

Ở các quốc gia phát triển trên thế giới, phim hoạt hình luôn được đầu tư với công nghệ hiện đại, hình ảnh và âm thanh sống động để mang đến cho các khán giả nhí một thế giới đầy màu sắc, vừa giúp bé giải trí, vừa giúp bé khám phá thế giới xung quanh, kích thích trí tưởng tượng và tăng cường khả năng sáng tạo. Ngoài ra, nội dung ý nghĩa của phim còn giúp xây dựng tư duy và những đức tính tốt cho bé như tinh thần bảo vệ lẽ phải, yêu thương con người và các loài vật, lòng trung thực và sự dũng cảm…



Có thể thấy điều này qua những bộ phim hoạt hình nổi tiếng trên thế giới như "Câu chuyện đồ chơi" (Toy Story), giáo dục các em phải luôn có ý thức bảo vệ đồ chơi của mình, yêu thương đồng đều, không phân biệt đồ chơi mới và cũ. Hay phim hoạt hình "Đi tìm Nemo" (Finding Nemo) xoay quanh những vấn đề rất đời sống như chuyện nuôi dạy con cái, niềm tin, lòng dũng cảm được thể hiện khéo léo, hết sức thân thuộc và hài hước…

Với tâm huyết phát triển thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ ở khía cạnh thể chất với nguồn sữa giàu dinh dưỡng mà còn ở khía cạnh tinh thần, Vinamilk đã đầu tư nguồn kinh phí lớn để làm phim hoạt hình 3D hoành tráng, mãn nhãn, lôi cuốn với tên gọi "Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú".

Đội vệ binh SuSu được trẻ em Việt yêu thích

Ngay khi vừa lên sóng, phim đã thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh Việt đón xem trên kênh Youtube, và hiện đã có gần ba mươi triệu lượt xem. Trong phim, hệ thống nhân vật Vệ binh SuSu gồm có Thủ Lĩnh Jagon (thần rồng), Pháp sư Bella (thần bướm), Hiệp sĩ Dera (thần hươu), Xạ thủ Ponie (thần ngựa), Cơ trưởng Fly, Mona (thần cá voi)… được tạo hình bắt mắt, gây ấn tượng với trí thông minh và lòng quả cảm, mỗi người có một năng lực siêu nhiên, cùng đồng tâm hiệp lực chống lại thế lực của Kara Trùm Hắc Ín để bảo vệ thành công Đại Tinh Thần Thú.



Công nghệ làm phim 3D mới nhất được sử dụng trong phim 3D do Vinamilk hợp tác cùng Colory Animation Studio

Ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc Điều hành Marketing của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chia sẻ: "Thông qua phim hoạt hình 3D Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại Tinh Thần thú, chúng tôi mong muốn mang đến nội dung giải trí lành mạnh có tính giáo dục và cho bé những giờ uống sữa thật vui, thông qua việc khơi gợi trí tưởng tượng, giúp trẻ phát triển sáng tạo, đồng thời hướng trẻ làm việc tốt".



Công nghệ hiện đại, kỹ thuật phim hoành tráng

Để thực hiện phim 3D với công nghệ và kỹ thuật làm phim mới nhất, mang đến những hình ảnh, âm thanh và kỹ xảo ấn tượng, Vinamilk đã hợp tác cùng Colory Animation Studio – xưởng phim hoạt hình từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Đạo diễn của "Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại Tinh Thần thú" cũng chính là Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Colory Animation Studio, ông Đoàn Trần Anh Tuấn, người từng đưa nhiều tác phẩm phim hoạt hình xuất sắc ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam như "Cuộc phiêu lưu của Trứng, Chanh và Ớt" (The adventure of Egg, Lime and Chilly), "Dưới bóng cây"…

Phim hoạt hình 3D "Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại Tinh Thần thú"

Vị đạo diễn chia sẻ, để thực hiện dự án phim 3D của nhãn hàng Vinamilk SuSu, Colory đã sáng tạo ra tổng cộng hơn 22 nhân vật trong đó có 15 nhân vật chính, 4 bối cảnh, 75 shot, với hơn 80% các shot cần VFX (Visual Effect) – thuật ngữ chỉ kỹ xảo, hiệu ứng hình ảnh sử dụng trong phim.

Tổng số nhân sự tham gia dự án này là hơn 40 người đến từ Studio ở Sài Gòn phụ trách tạo hình nhân vật, kỹ xảo và diễn hoạt, Studio ở Đà Nẵng phụ trách diễn hoạt, Studio ở Ấn Độ phụ trách một phần rigging (tạo chuyển động cho nhân vật bằng một bộ khung xương bên trong mô hình), cùng các nhân sự làm việc từ xa ở khắp nơi trên thế giới, từ Việt Nam cho đến Thái Lan, Brazil, Anh… Có thể xem đây là một "dự án không ngủ" để mang chất lượng kỹ xảo 3D đạt tầm quốc tế vào phim hoạt hình do Việt Nam thực hiện.

Phim hoạt hình "Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú" nhận được nhiều lời khen của giới chuyên môn về chất lượng kỹ xảo 3D và nghệ thuật tạo hình nhân vật, bên cạnh nội dung vừa mang tính giải trí vừa mang tính giáo dục. Phim hiện đang được đông đảo phụ huynh và trẻ em Việt Nam hào hứng đón xem.