Vinamilk nhập khẩu hơn 2.100 bò sữa HF thuần chủng từ Mỹ về Quảng Ngãi

Đây là trang trại mới của Vinamilk có quy mô 4.000 con, diện tích trên 100 hecta với tổng vốn đầu tư ban đầu lên đến 700 tỷ đồng.

Đàn bò sữa có tình trạng sức khỏe ổn định sau chuyến hải trình dài từ Mỹ về Việt Nam

Nhập khẩu đàn bò sữa với số lượng lớn

Đàn bò hơn 2.100 con nhập về lần này, tất cả đều là bò sữa thuần chủng giống Holstein Friesian (HF), được đăng ký thông tin với Hiệp hội bò sữa HF Mỹ và có thông tin phả hệ đầy đủ đến 3 đời. Đàn bò này còn có giấy chứng nhận phân tích gen xác nhận về chỉ số lợi nhuận cả đời (Net Merit) và chỉ số hiệu suất sản xuất (GTPI) do các phòng kiểm nghiệm được chỉ định của Mỹ cấp.

Theo đối tác của Vinamilk tại Mỹ, đây là giống bò khỏe mạnh, đặc biệt là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu tại Viêt Nam. Sau khi làm quen với "ngôi nhà mới" và ổn dịnh về sức khỏe có thể cho sản lượng sữa trung bình đạt trên 11.000 lít/con/năm. Nguồn sữa chứa nhiều dưỡng chất với hàm lượng chất đạm, béo cao.

Trong số bò được nhập về lần này, có gần 700 bò tơ có độ tuổi đa dạng cùng với hơn 1.400 bò mang thai nhằm góp phần gia tăng nhanh số lượng đàn bò của trang trại trong thời gian tới. Như vậy, cộng với đàn bò hiện hữu thì 2.100 con nhập mới này sẽ giúp Trang trại Vinamilk Quảng Ngãi sớm đạt quy mô đàn là 4.000 con, sản lượng sữa nguyên liệu dự kiến sẽ đạt 20 triệu lít/năm. Theo kế hoạch, trong năm 2021, Vinamilk sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm 3.000 con bò sữa cao sản để gia tăng số lượng đàn cho các dự án trang trại đang phát triển tại Mộc Châu và Lào.

Cẩn trọng và kỹ lưỡng trong việc đón bò sữa

Chuẩn bị cho việc đón bò sữa về trang trại, hàng loạt "hàng rào" giúp đảm bảo các yêu cầu về phòng bệnh và sức khỏe đàn bò đã được Vinamilk triển khai như: chuồng nuôi cách ly phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật, tất cả phương tiện vận chuyển bò phải được tập kết riêng biệt, phun khử trùng cả trước và sau khi bò được chuyển lên xe để di chuyển về trang trại. Khi về đến trang trại, một lần nữa đàn bò sẽ được kiểm tra trước khi nhập vào khu chuồng cách ly riêng. Mỗi cá thể bò sẽ được lấy mẫu xét nghiệm theo qui định, được tiêm phòng các loại bệnh theo quy định của cơ quan thú y chuyên trách.

Đàn bò sữa mới nhập về trước khi gia nhập vào đàn hiện hữu sẽ có một nơi ở riêng trong vòng 30-45 ngày và được chăm sóc bởi một đội ngũ chuyên gia, nhân viên trang trại "cắt cử" riêng. Theo quy định, các nhân viên, công nhân tại trang trại cũng sẽ phải tuân thủ việc cách ly tại đây như liên tục được kiểm tra, khử khuẩn, không được đi vào các khu vực chuồng trại khác để bảo đảm yếu tố khoanh vùng khi cần thiết.

Không chỉ vậy, trong thời gian tại khu chuồng tiếp nhận này, hơn 2.100 bò sữa sẽ được chăm sóc với chế độ đặc biệt. Cụ thể như chuồng trại được trang bị hệ thống làm mát tự động, đệm nằm, chổi massage giúp bò dễ chịu, không bị căng thẳng hay thức ăn được chuẩn bị riêng giúp bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho sự hồi phục của bò sữa sau một chuyến hải trình dài...

Khu vực chuồng trại có hệ thống làm mát tự động và chổi massage tự động giúp bò dễ chịu, không bị căng thẳng và hồi phục nhanh sau hành trình dài.

Tại trang trại hiện đại của Vinamilk, mỗi cá thể bò cũng sẽ được theo dõi 24/24 qua chip điện tử. Với các thiết bị, phần mềm công nghệ hiện đại 4.0, các chuyên gia có thể theo dõi tình trạng hoạt động và sức khỏe của đàn bò từ xa thông qua phần mềm, ứng dụng di động mà không cần phải có mặt tại trang trại. Nhờ đó, phía đối tác Mỹ không thể trực tiếp làm việc tại trang trại do tình hình dịch bệnh nhưng vẫn có thể phối hợp cùng Vinamilk thực hiện quá trình tiếp nhận và chăm sóc bò sữa nhập khẩu diễn ra tốt nhất.

Ông Thái Duy Nhất, Quyền Giám đốc trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi chia sẻ: "Chuyến nhập bò của Vinamilk diễn ra thành công, nhanh chóng và an toàn trong điều kiện đảm bảo tất cả quy định về phòng chống Covid-19 đã đem lại sự phấn khởi cho toàn bộ cán bộ, công nhân trang trại. Tuy lần đón bò này có nhiều khó khăn hơn do dịch bệnh, nhưng với kinh nghiệm của các chuyên gia của Vinamilk cũng như sự phối hợp tốt của phía đối tác, mọi công tác tiếp nhận bò đều diễn ra suôn sẻ. Có thể nói, đàn bò sữa cơ bản đã được tiếp nhận về ngôi nhà mới một cách an toàn, khỏe mạnh sau một hành trình dài và hy vọng sớm thích nghi hòa nhập với đàn bò của trang trại".

Mở rộng quy mô song song với phát triển bền vững

Hiện nay Vinamilk đang sở hữu 12 trang trại đạt chuẩn quốc tế trên cả nước và 1 tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào. Tổng đàn bò sữa do Vinamilk quản lý và khai thác sữa đạt xấp xỉ 150.000 con, giúp cung ứng cho thị trường trên 1 triệu lít sữa tươi nguyên liệu/ngày. Với các dự án đang thực hiện, dự kiến đến năm 2022-2023, đàn bò tại các trang trại của Vinamilk sẽ tăng thêm 20.000 con, gia tăng nguồn cung cấp sữa tươi nguyên liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất.

Song song mở rộng quy mô đàn bò sữa, nâng cao sản lượng, thì phát triển bền vững là một định hướng rõ nét của Vinamilk đối với hệ thống trang trại bò sữa. Các yếu tố như môi trường, năng lượng, tài nguyên… được chú trọng. Điển hình là việc gia tăng tỷ lệ sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, vận dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong khi giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Cụ thể như việc ứng công nghệ Biogas biến chất thải thành tài nguyên, vòng tuần hoàn tái tạo đất theo công nghệ Nhật Bản, canh tác hữu cơ (organic) hay vòng tuần hoàn nước. Về năng lượng, Vinamilk đang triển khai việc sử dụng năng lượng mặt trời tại tất cả 12 trang trại bò sữa trên cả nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Đây là những chương trình hành động cụ thể và thực tiễn đang được Vinamilk đẩy mạnh theo chiến lược chung về phát triển bền vững.