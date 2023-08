Vinaseed được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2023

Đây là sự kiện thường niên quan trọng nhất của Forbes Việt Nam tổ chức, là nơi chia sẻ, kết nối và vinh danh các doanh nghiệp đang phát triển năng động nhất và dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam.



Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 do Forbes Việt Nam là lần thứ 11 do Forbes Việt Nam thực hiện, 50 doanh nghiệp ưu tú nhất của nền kinh tế năm qua đã mang về tổng lợi nhuận sau thuế 228.096 tỉ đồng, tăng 18% so với danh sách năm 2022 và tổng doanh thu 1.490.453 tỉ đồng, tăng 24,9%.

Theo đánh giá của Forbes Việt Nam, Vinaseed là Tập đoàn nông nghiệp chiếm thị phần giống cây trồng lớn nhất và có vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam, nâng cao đời sống của hàng chục vạn hộ nông dân Việt Nam thông qua các hình thức chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất trên khắp mọi miền đất nước. Trong những năm qua, Vinaseed luôn duy trì sự phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn duy trì ở mức cao.

CEO Vinaseed Nguyễn Quang Trường tại Lễ vinh danh TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2023

Năm 2023, mục tiêu phấn đấu của Vinaseed đạt doanh thu 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng 16,5%. Vinaseed đang tập trung tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp để phát triển, đặc biệt trong công tác quản trị doanh nghiệp, đưa hệ sinh thái chuyển đổi số vào vận hành, số hóa công tác quản trị điều hành theo thời gian thực, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa vận hành.



Định hướng phát triển bền vững của Vinaseed là thực hiện hài hòa 03 mục tiêu: tăng trưởng kinh tế, kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng và phát triển nông nghiệp bền vững để bảo vệ môi trường. Định hướng đó được Vinaseed thực thi nhất quán từ HĐQT đến Ban điều hành và từng cán bộ nhân viên

Vinaseed cũng đang nỗ lực định hướng phát triển các dòng sản phẩm xanh, chống chịu sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển được ở cả những vùng có điều kiện canh tác và khí hậu khắc nghiệt, áp dụng quy trình sản xuất bền vững, tiết kiệm nguồn tài nguyên đất và nước, giảm thiểu tối đa các yếu tố tác động tới môi trường.

Cùng với đó Vinaseed tập trung đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu, nỗ lực chuyển đổi chất thải, phụ phẩm trong quá trình sản xuất chế biến thành các nguồn tài nguyên tái sử dụng. Khai thác năng lượng mới, có khả năng tái tạo như điện mặt trời, thiết kế sinh thái đối với nhà máy và văn phòng làm việc, sử dụng các vật liệu bao bì có khả năng tái chế.