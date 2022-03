VINASEED nâng tầm quản trị doanh nghiệp với các giải pháp công nghệ FPT IS

Dự án là một trong những mảnh ghép quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp của VINASEED, tạo "đòn bẩy" giúp VINASEED nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển ngày càng lớn mạnh.

Trong lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023, VINASEED thực hiện đổi mới mô hình quản trị theo hướng ứng dụng CNTT, mục đích đổi mới toàn diện các mặt hoạt động từ mô hình kinh doanh, mô hình quản trị tăng cường sự phối hợp, giảm đầu mối trong tổ chức, tối ưu nhân lực, cải tiến hiệu suất làm việc, giảm chi phí vận hành từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành nên văn hóa làm việc mới trong Doanh nghiệp.

VINASEED – FPT IS hợp tác triển khai Dự án giải pháp số hóa doanh nghiệp.

VINASEED hiện đã từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp trong đó hệ thống lõi là quản trị tài chính thông qua việc nâng cấp phần mềm quản trị tài chính với 3 phân hệ: Phân hệ tài chính kế toán, phân hệ bán hàng, quản lý hàng tồn kho và hệ thống cập nhật phân tích, báo cáo tổng hợp Dashboard giúp cập nhật kịp thời toàn bộ thông tin của Doanh nghiệp (đã hoàn thành nâng cấp và đi vào vận hành trong tháng 3/2022).

Là một doanh nghiệp đầu ngành theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao, VINASEED đã sớm triển khai nhiều giải pháp công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và các thị trường khó tính như EU, Úc, Hồng Kông…

Nối tiếp ước mơ nâng tầm nông nghiệp Việt, giai đoạn tới, VINASEED đặt mục tiêu đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị nhằm tăng tính linh hoạt, sáng tạo, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và người tiêu dùng. VINASEED ưu tiên chú trọng đầu tư vào chuyển đổi số với mục đích thay đổi, cải tiến toàn diện các mặt hoạt động từ mô hình kinh doanh, phục vụ khách hàng, cái tiến hiệu suất làm việc, tối ưu nhân lực và giảm chi phí vận hành.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Trường – Tổng Giám đốc VINASEED chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng FPT IS là đối tác phù hợp và tin cậy để cùng chúng tôi hiện thực hoá các mục tiêu của dự án nói riêng và hành trình chuyển đổi số nói chung. Đến nay, VINASEED đã có sự chuẩn bị sẵn sàng và chúng tôi tin tưởng dự án sẽ thành công, đưa VINASEED trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng CNTT, số hóa quản trị, điều hành”.

Triển khai số hóa công tác truyền thông của INFOMO lấy khách hàng làm trung tâm, tăng cường sự trải nghiệm của khách hàng hướng đến người trực tiếp sử dụng sản phẩm, mở rộng liên kết, khai thác tệp khách hàng, thay đổi cách tiếp cận và phục vụ khách hàng, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp theo, để hoàn thiện mảnh ghép quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, VINASEED hợp tác với FPT IS triển khai Dự án chuyển đổi số đồng bộ với 3 bộ giải pháp do FPT IS cung cấp: Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động SPRO, Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng CRM và giải pháp quản lý kênh phân phối DMS.

Dự án triển khai trong vòng 8 tháng tại Tập đoàn VINASEED và 5 công ty thành viên là Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam và Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương Quảng Nam, Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam, Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây và công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nam.

Trên cơ sở ứng dụng số hóa trong công tác quản trị, tạo dựng môi trường học tập, minh bạch và liên tục thay đổi cho phù hợp và quản trị chuyên nghiệp sẽ tạo động lực cho sự phát triển của công ty. Đây là bước rất quan trọng tạo tiền đề cho chuyển đổi số một cách đồng bộ vào năm 2024 của VINASEED.

Để thực hiện Dự án thành công, VINASEED đã đầu tư vào nguồn lực nhân sự có kỹ năng và quyết tâm thay đổi thói quen, xây dựng môi trường văn hóa mới, môi trường học tập, minh bạch - hợp tác và liên tục đổi mới.

Đại diện FPT IS, Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Minh cho biết: "Chuyển đổi số đang ngày càng khẳng định là nền tảng then chốt giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp. Trong đó, sự dẫn dắt và tiên phong của doanh nghiệp đầu ngành như VINASEED đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh cả quá trình này tại Việt Nam".

"Tôi tin rằng đây là bước tiến lớn để VINASEED tiếp tục tận dụng được tốc độ tăng trưởng như hiện tại và ngày một phát triển toàn diện theo hướng số hoá. FPT IS cam kết đồng hành với VINASEED trong hành trình chuyển đổi toàn diện, giúp VINASEED hiện thực hoá mục tiêu trở thành doanh nghiệp số tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp, đem lại những giá trị, sản phẩm chất lượng tốt nhất cho người dân và xã hội Việt Nam" - Tổng Giám đốc FPT IS khẳng định.