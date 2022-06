Vincom đồng loạt khai trương 2 trung tâm thương mại mới tại Tiền Giang và Bạc Liêu

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT DỊP KHAI TRƯƠNG Chương trình Bốc thăm may mắn "Mở quà niềm vui" áp dụng tại Vincom Plaza Trần Huỳnh và Vincom Plaza Mỹ Tho diễn ra từ 10/6 - 25/6/2022 có tổng giá trị giải thưởng lên tới khoảng 25.000.000VND. Với mỗi hóa đơn tại Vincom trị giá từ 500.000VND và hóa đơn WinMart từ 800.000VND, khách hàng sẽ nhận được một phiếu bốc thăm với giải thưởng hấp dẫn: 01 Giải đặc biệt – Xe máy điện VinFast Impes trị giá 14.900.000VNĐ; 03 Giải phụ trị giá 5.000.000VND, 3.000.000VND, 2.000.000VND là thẻ VinID hoặc quà tặng hiện vật với giá trị tương đương. Ưu đãi riêng tại các TTTM: 1. Vincom Plaza Mỹ Tho, Tiền Giang • Ưu đãi từ 15% đến gần 80% (tùy từng thương hiệu) và nhiều phần quà hấp dẫn tại gần 90% các gian hàng: Skechers, Crocs, Converse, Anta, Exull Mode, Pantio, Ninomaxx Concept, John Henry, Casio, May 10, MediCare, Thế giới Skinfood, HMT, Dookki, The Coffee House… nhân dịp khai trương. 2. Vincom Plaza Trần Huỳnh, Bạc Liêu • Ưu đãi từ 15% đến 50% (tùy từng thương hiệu) và nhiều phần quà hấp dẫn tại các gian hàng: Anta, Lamer, Exull Mode, Ninomaxx Concept, May 10, HMT… nhân dịp khai trương • Mua 1 tặng 1 toàn bộ menu đồ uống và tặng 100 phần quà cho các hóa đơn từ 99.000VND trong tuần lễ khai trương tại Trung Nguyên Legend. Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại www.vincom.com.vn; www.facebook.com/vcpmythotiengiang; www.facebook.com/vcptranhuynhbaclieu