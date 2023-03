Vincom Shophouse Royal Park - Không gian sống hoàn hảo cho cả gia đình

Biểu tượng mới của cuộc sống thượng lưu, thành đạt

Nắm bắt được nhu cầu này, các chủ đầu tư bất động sản tại Việt Nam cũng đã nhanh chóng đưa ra những sản phẩm nhà ở đáp ứng thị hiếu "hưởng thụ" của tầng lớp tinh hoa. Trong đó, Vingroup là doanh nghiệp bất động sản đang dẫn đầu xu hướng và đến nay đã "được ghim" là một biểu tượng của cuộc sống thượng lưu, thành đạt.

Bất kỳ vùng đất nào có dấu ấn của Vingroup, nơi đó đều được "khoác" diện mạo hoàn toàn mới. Vingroup không chỉ nâng cấp quy hoạch, hạ tầng, mang đến các trải nghiệm tiện ích đỉnh cao, tạo ra phong cách, lối sống văn minh mà còn thu hút một tầng lớp cư dân tinh hoa hội tụ về đây. Có thể kể đến các dự án như Vinhomes Riverside (Hà Nội), Vinhomes Central Park (TP.HCM), hay Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina tại Hải Phòng, Vinhomes Dragon Bay tại Quảng Ninh,...

Các dự án shophouse mang thương hiệu Vincom đã trở thành biểu tượng thịnh vượng mới tại những nơi mà dự án này xuất hiện (Ảnh: Vincom Shophouse Cần Thơ)

Dòng bất động sản hạng sang của Vingroup cũng đang ngày càng hiện diện nhiều hơn với chuỗi hơn 40 dự án shophouse trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó mới nhất là dự án Vincom Shophouse Royal Park ở Quảng Trị. Đáng nói, các dự án của Vingroup luôn nằm ở vị trí đắc địa của các địa phương, giúp khách hàng nhân ba được lợi ích, bao gồm lợi ích từ vị trí "vàng", "kim cương", hạ tầng đồng bộ; lợi ích từ không gian sống xanh, sang trọng, dịch vụ tiện ích đa dạng; lợi ích từ việc có thể vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh.

Giải mã "cơn sốt" Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị

Vincom Shophouse Royal Park là khu đô thị hiện đại đầu tiên tại "trái tim" tỉnh Quảng Trị. Dự án tọa lạc ngay nút giao của hai tuyến đường huyết mạch là Hùng Vương và Điện Biên Phủ - trục giao thông kết nối tới cửa khẩu Lao Bảo. Từ đây, gia chủ chỉ mất vài phút để di chuyển đến các cơ quan hành chính của Thành phố Đông Hà, đồng thời được hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, ngân hàng, công viên, nhà hát…

Vincom Shophouse Royal Park tọa lạc ở vị trí lõi trung tâm của TP Đông Hà, dễ dàng kết nối với các tiện ích khác của thành phố

Thứ hai, những chủ nhân tương lai của Vincom Shophouse Royal Park sẽ được tận hưởng một cuộc sống đẳng cấp "all in one" đầu tiên tại Quảng Trị. Dự án sở hữu công viên hiện đại bậc nhất khi được quy hoạch đồng bộ với 4 cụm tiện ích và công viên nội khu, bao gồm: công viên trung tâm, công viên thể chất sáng tạo, vườn vui chơi gia đình và vườn âm nhạc. Trong đó, quảng trường, hồ cảnh quan, đài phun nước, sân chơi trẻ em, sân cỏ đa năng, khu nướng BBQ ven hồ, ghế nghỉ, cafe ngoài trời… là những tiện ích hiếm có tại một công viên ở địa phương.

Bên cạnh đó, hệ thống sân thể thao đa dạng các bộ môn từ tennis, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ đến sân tập gym, sân chơi liên hoàn… sẽ mang lại cho cư dân nơi đây chất sống đầy cảm hứng mỗi ngày.

Ngoài ra, hệ thống giám sát an ninh đa lớp bằng camera và các chốt an ninh cũng như lực lượng tuần tra liên tục cũng đảm bảo sự an toàn cho cư dân Vincom Shophouse Royal Park.

Đặc biệt, Vincom Shophouse Royal Park là dự án sở hữu trung tâm thương mại, giải trí Vincom Plaza đầu tiên và duy nhất tại Quảng Trị. Từ trước đến nay, nơi nào có Vincom Plaza, nơi đó sẽ trở thành tâm điểm thu hút người dân, nhất là giới trẻ đến mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí, tao nên nhịp sống sôi động và cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng.



Sở hữu trung tâm thương mại Vincom Plaza là "đặc sản" riêng có của các dự án Vincom Shophouse

Theo cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư, hiện dự án đang được gấp rút hoàn thiện để có thể bàn giao đến khách hàng trong khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 tới. Cụ thể, các căn shophouse tại cả 3 phân khu The Park, The Central và The Avenue đều đang được sơn bả hoàn thiện, lát đá, gạch... Tại phân khu The Park, Vườn âm nhạc đã được trồng cây, đang hoàn thiện đài phun nước, hoàn thiện san nền để đổ bê tông đường dạo.

Dự án Vincom Shophouse Royal Park đang chuẩn bị "về đích"

Tại phân khu The Central, công viên thể chất sáng tạo cũng đang hoàn thiện san nền và trồng cây; vườn vui chơi gia đình tại phân khu The Avenue hiện đã trồng cây xanh và đang chuẩn bị đổ bê tông đường dạo. Công viên trung tâm dự kiến hoàn thiện và bàn giao trong tháng 5/2023.

Với hàng loạt lợi thế vượt trội, Vincom Shophouse Royal Park được đánh giá là không gian sống hoàn hảo dành cho các gia đình, khi cư dân vừa được tận hưởng môi trường sống trong lành như tại resort 5 sao, vừa được đáp ứng mọi tiện ích, dịch vụ ngay ngưỡng cửa. Cùng với đó, cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng giữa lòng "biểu tượng thịnh vượng" mới càng khiến dòng sản phẩm bất động sản cao cấp của Vingroup tạo nên một cơn sốt tại Quảng Trị.