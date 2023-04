VinFast Lux A2.0 lăn bánh 4 năm bán lại giá khó tin

Được ra mắt năm 2018 và lăn bánh lần đầu tại Việt Nam 1 năm sau đó, VinFast Lux A2.0 là một trong những chiếc sedan được người dùng yêu thích nhất hiện nay. Chiếc xe này được đánh giá cao bởi trang bị, thiết kế và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Sau gần 4 năm lăn bánh, những chiếc VinFast Lux A2.0 đang được nhiều người săn đón bởi giá bán hấp dẫn so với những trải nghiệm mà xe mang lại.

VinFast Lux A2.0 sau gần 4 năm lăn bánh vẫn được tìm kiếm

Được định là sedan hạng E, nhưng VinFast Lux A2.0 luôn gây ấn tượng với người dùng bởi hãng xe Việt triển khai nhiều chương trình ưu đãi giúp giá xe như xe hạng D. Cùng mức giá đó, nhưng VinFast Lux A2.0 mang đến trải nghiệm lái ấn tượng hơn nên được khách hàng quan tâm so với những xe như Toyota Camry, Mazda 6 hay KIA K5.



Đến thời điểm này, sau khi đã lăn bánh được 4 năm, VinFast Lux A2.0 2019 đang được rất nhiều người đăng tin rao bán với mức giá, tình trạng và số ODO khác nhau.

VinFast Lux A2.0 đang được rao bán với tình trạng khác nhau. Ảnh VinFast.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn đang có giá khoảng 850 - 885 triệu đồng tùy phiên bản với với mức ODO dao động khoảng 30.000 - 50.000km. Đây là mức ODO khá thấp dù xe đã lăn bánh được gần 4 năm.

Với mức giá trên, VinFast Lux A2.0 đang "đắt hàng" khi hầu như khách hàng rất yêu thích bởi rẻ hơn nhiều so với những mẫu xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời, so với giá lăn bánh xe mới khoảng hơn 1 tỷ đồng, người dùng tiết kiệm được số tiền lớn so với những mẫu xe cùng phân khúc hoặc tầm giá.

Hiện nay, VinFast Lux A2.0 đã ngừng sản xuất để nhường chỗ cho xe điện nên số lượng xe mới không còn nhiều.

VinFast Lux A2.0 có gì hấp dẫn người dùng?

Ở Việt Nam, VinFast Lux A2.0 được đánh giá cao khi là sedan được phát triển trên nền tảng BMW 5-Series với kích thước lớn mang đến không gian rộng rãi cho khách hàng. Ngay cả từ phiên bản tiêu chuẩn, nhưng VinFast Lux A2.0 vẫn sở hữu đèn pha LED, đèn định bị ban ngày "ăn" sâu vào lưới tản nhiệt.

Bên sườn xe, VinFast Lux A2.0 là bộ mâm 18 inch dạng phay bóng của bản cao cấp, gương chiếu hậu của xe chỉnh/gập điện, camera lề và cảnh báo điểm mù.

VinFast Lux A2.0 là chiếc xe được đánh giá về thiết kế và cảm giác lái. Ảnh Tung Vu.

Vào đến khoang lái, VinFast Lux A2.0 được rao bán có nội thất nâu sang trọng. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình 10,4 inch giờ đây đã có thể kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Mẫu sedan của thương hiệu Việt sở hữu các tiện nghi như hệ thống phanh tay điện tử, nút bấm khởi động, điều hòa 2 vùng độc lập có cửa gió điều hòa hàng ghế sau..

Dưới nắp ca-pô, VinFast Lux A2.0 sử dụng động cơ xăng loại tăng áp, dung tích 2.0L DOHC, 4 xy-lanh thẳng hàng cho công suất 228 mã lực, 350 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp ZF và dẫn động cầu sau.