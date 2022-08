VinFast và Togg: Hai thương hiệu mới tiềm năng trên đất Mỹ

Trong ngành công nghiệp ô tô đại khái có thể chia làm 3 thị trường gồm: đầu tiên là thị trường phát triển tại các nước giàu có, nơi dân cư có mức sống khá hoặc rất tốt; thứ 2 là thị trường Trung Quốc với hơn 1 tỷ dân, có nền kinh tế phát triển nhanh và đặc thù; thứ 3 là các thị trường đang phát triển, chưa trải qua sự chuyển đổi sâu.

Xe VinFast

Nhiều thị trường có ngành công nghiệp đang phát triển và có tiềm năng lớn, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại việc sở hữu ô tô vẫn chiếm tỷ lệ thấp. Ví dụ điển hình nhất là Ấn Độ, nơi có dân số lớn nhưng sức mua thấp và hầu hết mọi người đều không đủ khả năng để mua một chiếc ô tô. Tuy nhiên, hứa hẹn doanh số bán hàng cho những khu vực này thường lạc quan hơn là những thị trường phát triển như châu Âu, Hoa Kỳ hay Nhật Bản, nơi doanh số bán hàng khá trì trệ.

Đây chính là cơ sở cho các thương hiệu mới như VinFast và TOGG ra đời, các thương hiệu đến từ những nước đang phát triển, mang lại làn gió mới. Mục tiêu của các thương hiệu này là tiếp cận thị trường toàn cầu và nắm bắt một phần trong đó.

VinFast - Lựa chọn mới đến từ miền nhiệt đới

VinFast là thương hiệu ô tô có xuất xứ từ Việt Nam, được thành lập vào năm 2017 và thuộc Tập đoàn Vingroup, tập đoàn lớn nhất cả nước. Nhà máy của VinFast được đặt tại Hải Phòng. Vào năm 2019, hãng đã bán những chiếc xe đầu tiên ở nước ngoài và vào cuối năm 2021, giao lô xe ô tô chạy điện hoàn toàn đầu tiên cho người tiêu dùng trong nước.

Kết quả bán hàng và thị phần của VinFast

Công ty đã công bố kế hoạch lớn cho thị trường toàn cầu. Kế hoạch bao gồm việc bán ô tô điện ở Bắc Mỹ và châu Âu, và Indonesia. Cho đến nay, VinFast đã trình làng 10 mẫu xe khác nhau, trong đó 6 mẫu xe chạy điện.

Đây thực sự là một sự thách thức đối với VinFast khi bắt đầu từ một nhà sản xuất vô danh mới sản xuất ô tô từ cách đây chưa đầy 5 năm. Tại quê nhà kết quả bán hàng của hãng rất tươi sáng khi VinFast là thương hiệu ô tô bán chạy thứ 7 tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2022 với hơn 14.700 chiếc.

TOGG - Niềm tự hào của Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trở thành tâm điểm của ngành ô tô bởi nó đang trở thành cường quốc trong khu vực khi trở thành trung tâm sản xuất các phương tiện di chuyển.

Xe TOGG

TOGG là viết tắt của Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. Và, TOGG cũng sẽ mang xe điện đến với người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai mẫu xe của hãng đã được giới thiệu là một chiếc sedan hạng C và một chiếc SUV hạng C, với thiết kế thân xe do Pininfarina thực hiện. Kế hoạch mục tiêu của TOGG là sản xuất 175.000 xe điện/năm và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Phần trăm xe BEV của các thị trường trong nửa đầu năm 2022

Các thị trường đang phát triển vẫn bị tụt hậu trong việc chuyển đổi từ òng xe ICE sang EV. Người tiêu dùng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hưởng lợi từ xe lắp ráp trong nước. Cuối cùng thì bất kỳ nỗ lực nào khuyến khích quá trình chuyển đổi đều được hoan nghênh.

Nhưng ở các thị trường phát triển, thực tế phức tạp hơn. Thay vì tăng trưởng, doanh số bán xe mới ngày càng giảm. Ngày càng ít chỗ cho các thương hiệu mới. Nếu không tìm được một giải pháp đột phá, thì sự thất bại sẽ đến rất gần.