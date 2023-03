VinFast VF 5 Plus lộ diện liên tục, đã xuất hiện trên cao tốc, sắp đến thời hạn giao xe dự kiến

Mẫu ô tô điện VinFast VF 5 Plus sẽ là dòng xe mới nhất gia nhập phân khúc A-SUV tại Việt Nam, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe thương hiệu Việt là 2 mẫu xe xăng KIA Sonet, Toyota Raize...

VinFast VF 5 Plus được kỳ vọng kỳ vọng sẽ thay thế VinFast Fadil trở thành mẫu xe quốc dân cỡ nhỏ bán chạy nhất trong thời gian tới. Được biết, hãng xe Việt đã mở nhận đặt cọc VinFast VF 5 Plus từ ngày 10/12/2022 và dự kiến bàn giao xe đến tay khách hàng vào tháng 4/2023.

VinFast VF 5 Plus tiếp tục lộ diện thực tế

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc VinFast VF 5 Plus với ngoại thất màu đen. Trước đây, VinFast VF 5 Plus cũng từng lộ diện trong khuôn viên nhà máy với 2 màu ngoại thất trắng và đen.

VinFast VF 5 Plus lộ diện. Ảnh Otofun.

Theo đó, những hình ảnh VinFast VF 5 Plus xuất hiện được bắt gặp khi đang chạy trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. So với những hình ảnh công bố và xe VinFast VF 5 Plus trưng bày ở đại lý trước đây, mẫu xe lăn bánh vừa xuất hiện không có nhiều khác biệt.

Được biết, đây là phiên bản thủ nghiệm gần như sẽ là chính thức của dòng A-SUV sắp bán thương mại tại Việt Nam.

Nhìn nhanh VinFast VF 5 Plus và đối chiếu với bản concept, dễ dàng nhận thấy chiếc A-SUV này sẽ khác biệt với bộ mâm 4 chấu kép mạc bạc thay vì 5 chấu 2 tông màu, kích thước mâm vẫn là 17 inch giống những gì mà VinFast công bố.

VinFast VF 5 Plus là xe A-SUV. Ảnh Otofun.

Ngoài ra, những chi tiết còn lại của VinFast VF 5 Plus tương đồng với bản concept, mẫu xe với ngoại thất Trắng hoàn toàn, các cột xe, cánh gió sơn đen tạo cảm giác khỏe khoắn, thể thao.

VinFast VF 5 Plus 2023 sở hữu chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), chiều dài cơ sở 2.513 mm, la-zăng có kích thước lên tới 17 inch.

Mẫu xe SUV hạng A này được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 100 kW (134 mã lực), mô-men xoắn cực đại 135 Nm, cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe sử dụng bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới hơn 300km (theo tiêu chuẩn NEDC).

VF 5 Plus được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến dẫn đầu phân khúc như: Thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; Định vị vị trí xe từ xa; Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động… Mẫu ô tô điện cỡ A cũng được tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh như Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, Mua sắm trực tuyến trên xe, Cập nhật phần mềm từ xa, Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, Điều khiển các thiết bị smart home…, giúp nâng tầm trải nghiệm và kiến tạo một phong cách sống đẳng cấp, văn minh, hiện đại cho người sở hữu.

Về tính năng an toàn, VinFast VF 5 Plus được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến bậc nhất như: Giám sát hành trình cơ bản, Cảnh báo giao thông phía sau, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, Hỗ trợ đỗ xe phía sau, Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hệ thống cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Giám sát áp suất lốp…

Giá xe VinFast VF 5 Plus là 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin). Giá thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). Khách hàng mua xe sẽ được cố định giá thuê pin suốt vòng đời sản phẩm theo giá tại thời điểm nhận xe. VinFast VF 5 Plus được bảo hành chính hãng 7 năm (hoặc 140.000km tuỳ điều kiện nào đến trước).