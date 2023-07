Charlie Puth đi xe VinFast VF9 đến Vinpearl Nha Trang lúc nửa đêm

Hãy cùng Techcombank Inspire "Sống rực màu, giàu trải nghiệm" trọn tinh thần "Why not?" tại Wonder Fest 2023 - đại tiệc "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" với vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

Techcombank Inspire là chương trình hội viên thân thiết của Techcombank. Hứa hẹn mang đến cho bạn những giải pháp tài chính và đặc quyền khác biệt, đồng hành cùng bạn chinh phục những mục tiêu và trải nghiệm cuộc sống rực rỡ sắc màu.

Với tổng tài sản bình quân tại Techcombank trong 3 tháng từ 200 triệu VND, bạn sẽ trở thành hội viên Techcombank Inspire và tận hưởng những đặc quyền vượt trội dành riêng cho bạn như:

• Hoàn tiền lên đến 2% cho mọi giao dịch bằng thẻ thanh toán

• Miễn phí thường niên trọn đời cho thẻ tín dụng

• Cộng thêm lãi suất tiết kiệm lên đến 0.3%

• Đặc quyền ưu tiên giải ngân với các gói vay, ứng tiền tức thì, chi tiêu linh hoạt

• Và còn nhiều ưu đãi khác đang chờ bạn khám phá