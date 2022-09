Vĩnh Long: 2 bé trai tử vong do đuối nước ở con sông trước nhà

Sáng 8/9, thông tin từ Công an xã Thuận An (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 bé trai tử vong do đuối nước.