Vĩnh Long: Điều tra nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong tại một trung tâm y tế

Trưa 7/9, thông tin từ Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long cho biết đang làm báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về trường hợp bé trai 2 tuổi tử vong.

Người nhà bức xúc, cho rằng ê kíp trực của Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long tắc trách, khiến bé trai 2 tuổi tử vong. Ảnh cắt từ clip



Trước đó, vào tối 6/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip có nội dung một số người tố ê kíp trực tại Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, dẫn đến bé trai 2 tuổi tử vong.

Trong clip cũng xuất hiện hình ảnh lực lượng công an đến hiện trường giữ gìn trật tự và tiến hành điều tra.

Người nhà yêu cầu đưa thi thể bé trai về an táng nhưng lực lượng công an giải thích cần phải khám nghiệm tử thi để điều tra sự việc. Do đó, giữa hai bên có xảy ra cự cãi.

Người nhà bệnh nhi cho biết, rạng sáng 5/9, bé trai 2 tuổi có dấu hiệu tiêu chảy, nôn, nên được đưa vào Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long cấp cứu, theo dõi. Điều dưỡng và ê kíp trực có chích thuốc cho bé. Sau đó bé tử vong.

Cho rằng do sai sót của ê kíp trực khiến bé trai 2 tuổi tử vong, phía gia đình bé trai 2 tuổi yêu cầu cung cấp tên, tuổi các y bác sĩ trong ê kíp trực, tên các loại thuốc đã điều trị cho bé nhưng không được chấp thuận, vì vậy đã quay clip, phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long đã tạm đình chỉ công tác đối với ê kíp trực để phục vụ điều tra.

Một lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long cho biết, vụ việc đã được lãnh đạo thành phố chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ.