Vĩnh Phúc: Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng, để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bình luận 0

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai báo quanh co, không thành khẩn nhằm che giấu hành vi phạm tội (Ảnh: Công An Vĩnh Phúc) Các đối tượng gồm: Đặng Xuân Tuấn, sinh năm 1979, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; chỗ ở hiện nay xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn (Hà Nội); Phạm Trung Tấn, sinh năm 1982, ở xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Trần Thị Hường, sinh năm 1977, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Khai báo quanh co, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. (Ảnh: Công An Vĩnh Phúc) Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai báo quanh co, không thành khẩn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Trước đó, ngày 6/5/2021, quần chúng nhân dân phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên phát hiện nhóm người Trung Quốc không đeo khẩu trang đang đi bộ lang thang trên địa bàn nên đã báo cho cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra số người này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra Công an đã điều tra làm rõ các đối tượng Đặng Xuân Tuấn, Phạm Trung Tấn và Trần Thị Hường đã cấu kết với nhóm người Trung Quốc này để đưa họ xuất cảnh trái phép. Tất cả các đối tượng người Việt Nam và người Trung Quốc có liên quan trong vụ án này đều nhận thức được thời điểm hiện tại dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, vì vậy việc xuất, nhập cảnh được Chính phủ các nước kiểm soát rất chặt chẽ và phải khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật hạn chế, không có việc làm ổn định nên Đặng Xuân Tuấn, Phạm Trung Tấn và Trần Thị Hường đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép để vụ lợi. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phúc Yên đang phối hợp với Phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an Vĩnh Phúc đang gặp khó khăn gì khi điều tra tại karaoke Sunny? 09/05/2021 06:59

Vĩnh Phúc: 7 cán bộ bị đình chỉ công tác vì "lơ là" chống dịch Covid-19 08/05/2021 14:27 Chia sẻ