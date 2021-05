Vĩnh Phúc kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng chống phá bầu cử

Bầu cử là hoạt động chính trị trọng đại của đất nước, bầu ra những người có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào làm việc tại các cơ quan dân cử như Quốc hội, và Hội đồng nhân dân các cấp. Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho thời gian trước, trong và sau bầu cử, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản quyết liệt, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gây rối, phá hoại làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có chỉ đạo hỏa tốc tới các cơ quan đơn vị, đặc biệt là Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn giao thông dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.



Trong đó, Công an tỉnh tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch đã ban hành, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ vào hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các vụ việc như tập trung đông người, biểu tình, gây rối, phá hoại,... làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường mọi lực lượng tham gia bảo vệ cuộc bầu cử, nhiều đối tượng chống phá, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cuộc bầu cử đã bị nghiêm trị. Các hành vi sai trái sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tất cả các lực lượng công an từ tỉnh xuống đến cơ sở xã, thị trấn đều được "lệnh" tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, 24/24 đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử ở tất cả các điểm bầu cử. Dứt khoát phát hiện, xử lý các trường hợp chống đối, nói xấu, bôi nhọ... hoạt động bầu cử.

Tại nhiều địa phương, lực lượng công an đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời, xử lý các trường hợp vi phạm, điển hình như Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã khởi tố một đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1965 ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện tài khoản Facebook có tên “Trần Giảm” đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền tại địa phương và cơ quan, tổ chức của Đảng.

Qua điều tra xác minh, Công an huyện Vĩnh Tường làm rõ tài khoản Facebook trên là của Trần Ngọc Sơn, và cũng chính Sơn là người đã đăng tải các bài viết nêu trên. Những bài viết, video có nội dung tiêu cực nói trên xuất hiện trên Facebook của Trần Ngọc Sơn từ tháng 9/2020. Nó có tác động tiêu cực đến ANTT, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Công an huyện Vĩnh Tường đang khẩn trương tiếp tục điều tra, xử lý Trần Ngọc Sơn theo quy định.

Trong không khí cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đang thực hiện song song hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp và chống dịch bệnh Covid -19. Trong khi tất cả các lực lượng từ hệ thống chính trị các cấp đến các tầng lớp nhân dân nghiêm túc chấp hành, đảm bảo anh ninh, an toàn trong thực hiện nhiệm vụ thì vẫn còn đó nhiều cá nhân chưa ý thức được trách nhiệm công dân, đăng thông tin sai lệch lên không gian mạng, gây tâm lý bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ phòng chống dịch, an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, khai thác thông tin trên không gian mạng, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện tài khoản “Nguyễn Như Quỳnh” đăng tải bài viết, hình ảnh liên quan đến tình hình dịch bệnh và công tác chữa trị bệnh nhân covid-19 sai sự thật tại gia đình được cho là của Bác sĩ Thùy Trang; bài viết kèm theo hình ảnh với tiêu đề “THÔNG TIN TỪ BỘ Y TẾ: NHIỀU BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ TỬ VONG CAO”. Tại thời điểm ghi nhận, bài viết đã thu hút được trên 500 lượt tương tác.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với N.T.N.Q, sinh năm 1993, trú tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn) theo khoản a, điểm 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh với chủ tài khoản là N.T.N.Q, sinh năm 1993, trú tại Tp.Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc, Q đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình và nhận thức rõ về việc làm này là sai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương cũng như cả nước.

Tại thành phố Phúc Yên, để đảm bảo ANTT phục vụ cuộc bầu cử, Công an thành phố Phúc Yên đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền định hướng dư luận, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Công an thành phố đã tập trung lực lượng, phân công cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống các tổ bầu cử, hướng dẫn, phối hợp với công an các xã, phường triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn 74 điểm bỏ phiếu, đồng thời, kiểm tra an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an toàn phòng chống cháy nổ, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở. Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, phường phối hợp với các lực lượng Công an viên bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24.

Trước đó, cũng tại Phúc Yên, vụ clip "thác loạn" được cho quay ở quán bar - karaoke Sunny (Phúc Yên), qua điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt đối tượng chủ mưu, cầm đầu đăng tải các clip nóng giả mạo tại ổ dịch Covid -19 quán bar Sunny. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định các clip này không phải hình ảnh tại quán. Ngày 10/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 56 về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 5/2021 trên không gian mạng để điều tra theo quy định.

Clip "nóng" do các đối tượng tung ra câu view trong thời điểm Vĩnh Phúc đang chống dịch và thực hiện các bước bầu cử quan trọng, đã làm cho tỉnh hình hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh, an toàn xã hội.

Trong hội nghị triển khai phương án bảo đảm ANTT, an toàn Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: "Trong thời gian từ nay đến lúc diễn ra bầu cử, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân...".

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 88 đơn vị bầu cử cấp huyện và 1.062 đơn vị bầu cử cấp xã, với 1.104 hòm phiếu. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trước, trong và sau ngày bầu cử, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lực lượng, phân công cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống các tổ bầu cử, tích cực, khẩn trương, hướng dẫn, phối hợp với Công an các huyện, thành phố triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu cũng như kiểm tra an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, an toàn phòng chống cháy nổ… sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp, nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử ngày 23/5.