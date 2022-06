Vinhomes và Masterise Homes “bắt tay” thiết lập chuẩn mực sống mới cho thị trường miền Nam

LUMIÈRE Boulevard - "siêu phẩm" kiến trúc xanh 3D lớn nhất TP.HCM

Theo thỏa thuận hợp tác, Vinhomes và Masterise Homes sẽ vận dụng tối đa các lợi thế sẵn có từ cả hai bên để cùng kiến tạo những giá trị đẳng cấp nhất cho khách hàng tại dự án LUMIÈRE Boulevard.

Cụ thể, Masterise Homes sẽ tập trung nguồn lực vào việc xây dựng và quản lý chất lượng dự án, đảm bảo cho cư dân có được trải nghiệm sống xanh hoàn hảo đạt chuẩn quốc tế. Trong khi đó, Vinhomes đóng vai trò kinh doanh độc quyền đưa dự án LUMIÈRE Boulevard tiếp cận thị trường nhanh chóng.

Ngay từ khi xuất hiện trên thị trường, LUMIÈRE Boulevard đã gây ấn tượng đặc biệt với các nhà đầu tư không chỉ bởi mang lợi thế từ hai nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam mà còn nhờ sở hữu vị trí đắt giá tại đại đô thị Vinhomes Grand Park sầm uất bậc nhất TP.Thủ Đức.

Dự án tiếp giáp với đường Vành đai 3, đường Nguyễn Xiển - Long Phước và kế cận nhiều nút giao thông huyết mạch. Từ LUMIÈRE Boulevard, cư dân chỉ mất vài phút đi bộ tới TTTM Vincom Mega Mall, Đại lộ mua sắm Rodeo cùng cụm tiện ích nằm trong hệ sinh thái "all in one" của Vingroup như: Bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, Đại lộ Ánh sáng, Công viên trung tâm 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á…

Với lối kiến trúc xanh độc đáo cùng hệ thống tiện ích đặc quyền, LUMIÈRE Boulevard được đánh giá là "siêu phẩm" kiến trúc xanh 3D lớn nhất TP.HCM với mật độ xây dựng chỉ 28% và diện tích phủ xanh lên tới 4ha. Bao bọc hai bên tòa nhà là 24 khu vườn thẳng đứng, kết hợp với hệ cảnh quan nội khu với thảm cây xanh mát, có khả năng tạo ra 125 triệu lít khí oxy mỗi năm, LUMIÈRE Boulevard mang đến không gian sống trong lành bậc nhất tại TP.Thủ Đức.

Dự án bao gồm 5 tòa tháp được đặt tên theo các loài hoa, cây cỏ khác lần lượt là Angelica, Bayan, Camelia, Daisy, Erica - mang ý nghĩa về mặt sức khoẻ tinh thần, tạo nguồn cảm hứng tích cực cho các cư dân. Sảnh lễ tân của mỗi toà tháp cũng được thiết kế tinh tế đặc trưng cho từng loại hoa, loại cây khi được thể hiện bằng các chi tiết hoa văn trên thảm, trên tường và thang máy. Tất cả mang đến bầu không khí trong lành, ngập tràn hơi thở thiên nhiên mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cư dân LUMIÈRE Boulevard cũng được tận hưởng cuộc sống riêng tư, đẳng cấp với hàng chục tiện ích nội khu tiêu chuẩn quốc tế như: Hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65m vượt chuẩn Olympic lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, hồ bơi Jacuzzi, khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym chuẩn quốc tế, khu xem phim ngoài trời, khu vui chơi nhiều trải nghiệm thiên nhiên cho trẻ em thoải mái khám phá,…

Đánh giá về tiềm năng dự án, bà Hoàng Thuỳ Vy, Giám đốc Kinh doanh Vùng 6 Vinhomes khẳng định: "Với những ưu thế vượt trội của dự án LUMIÈRE Boulevard cùng tiềm lực sẵn có từ Vinhomes và Masterise Homes, tin rằng dự án sẽ mang đến sự bùng nổ cho thị trường BĐS tại TP.Thủ Đức nói riêng và toàn TP.HCM nói chung trong thời gian tới".

Đại diện Masterise Homes, ông Gibran Bukari, Giám đốc Khối kinh doanh bày tỏ sự tin tưởng: "Cú bắt tay lịch sử giữa Masterise Homes và Vinhomes - hai thương hiệu BĐS hàng đầu Việt Nam - sẽ mang tới cơ hội cho nhiều người được dễ dàng tiếp cận không gian sống xanh chuẩn quốc tế với dịch vụ tốt nhất, giúp họ có được những trải nghiệm sống giá trị tại LUMIÈRE Boulevard."

Hợp tác chiến lược giữa hai "ông lớn" Vinhomes và Masterise Homes khiến giới chuyên gia và nhà đầu tư không khỏi phấn khích. Ông Đỗ Đình Vinh, Tổng Giám đốc sàn giao dịch V.Homes (TP.Thủ Đức) cho rằng, sự hợp tác này sẽ tạo thêm những cơn địa chấn trên thị trường bất động sản khi mang tới những sản phẩm đẳng cấp, kế thừa tinh hoa và lợi thế của mỗi bên.

"Sản phẩm như LUMIÈRE Boulevard vốn dĩ đã có danh tiếng và chỗ đứng trên thị trường nhờ chất lượng chuẩn quốc tế và tạo được phong cách riêng. Tòa tháp được phát triển bởi Masterise Homes là nhà phát triển bất động sản uy tín khi sở hữu danh mục các sản phẩm hàng hiệu đáng nể trên thị trường. Đồng thời, Vinhomes là công ty đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản hàng đầu, tiên phong dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam. Do đó, việc hợp tác này được kỳ vọng thiết lập kỷ lục bán hàng mới", ông Vinh phân tích.

Giữa bối cảnh nguồn cung vẫn chưa mấy khởi sắc, sự hợp tác giữa hai "đại gia" BĐS là Masterise Homes và Vinhomes càng có ý nghĩa và mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường. Đặc biệt, việc khai thác và phát huy tối đa lợi thế sẵn có của hai tên tuổi hàng đầu để tích hợp trong một mô hình đẳng cấp như LUMIÈRE Boulevard sẽ góp phần giảm bớt chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm và thiết lập chuẩn mực mới, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho khách hàng.