Chủ tịch Vinhomes: "100% nhà ở xã hội đến đúng đối tượng"

Tạo không gian sống lý tưởng cho người thu nhập thấp

Thông tin Vinhomes chính thức "đặt chân" vào lĩnh vực nhà ở xã hội (NOXH) được ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes, tiết lộ tại Đại hội đồng cổ đông thương niên của doanh nghiệp này. Các dự án NOXH của Vinhomes sẽ mang thương hiệu Happy Home - như một kỳ vọng về những "ngôi nhà hạnh phúc" cho hàng triệu lao động thu nhập thấp trên cả nước.

Ông Phạm Thiếu Hoa – Chủ tịch HĐQT Vinhomes cho biết, trong 5 năm tới doanh nghiệp này sẽ tập trung xây dựng khoảng 500.000 căn nhà ở xã hội tập trung tại khu vực vùng ven những đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… trong đó, ưu tiên trước khu vực lân cận TP.HCM và Hà Nội.

Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch Vinhomes

Theo đó, quy mô mỗi dự án từ 50 – 60ha. Những dự án này nằm tách biệt khỏi các dự án nhà ở thương mại hoặc là các khu đất nhà ở xã hội trong các đại dự án của Vinhomes. Dự kiến giá bán căn hộ Happy Home sẽ dao động từ 300 – 950 triệu đồng mỗi căn.

Ngay sau khi thông tin về Happy Home được truyền tải, nhiều người cho biết không nghĩ được là có cơ hội sở hữu căn nhà tại Hà Nội chỉ với giá từ 300 triệu đồng.

Anh Huy Tùng (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất mong chờ dự án này. Với giá như vậy mà sở hữu được căn nhà của Vinhomes thì tôi sẽ chờ đợi để nộp hồ sơ mua nhà".

Theo quy hoạch NOXH Happy Home gồm 3 loại. Loại 1, với giá bán gần 300 triệu đồng, là các căn hộ trong các tòa nhà cao tối đa 7 tầng, diện tích từ 24 m2 sàn và 12 m2 gác xép. Loại 2 là các căn hộ trong các tòa nhà cao 15 - 21 tầng, diện tích từ 30 - 50 m2, với mức giá 400 - 700 triệu đồng. Loại 3 là các căn nhà liền kề 3 tầng, có diện tích từ 50 - 70 m2, giá bán tối đa 950 triệu đồng.

100% số lượng nhà ở xã hội sẽ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng

Theo quy định, những người mua nhà ở xã hội phải thuộc các đối tượng được liệt kê trong điều 49, luật Nhà ở 2014 và chưa sở hữu nhà ở và chưa thuê mua hoặc chưa thuê nhà ở xã hội, chưa được hưởng các chính sách phúc lợi của nhà nước về nhà ở, đất dưới mọi hình thức tại nơi mình sinh sống. Ngoài ra, yêu cầu phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà xã hội, hoặc có giấy đăng ký tạm trú tại tỉnh, thành phố này từ một năm trở lên. Bên cạnh đó, những đối tượng này có mức thu nhập dưới 9 triệu/ tháng theo trong hợp đồng lao động. Riêng đối với các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thì có sổ hộ nghèo, cận nghèo.

Với tầm giá chỉ dưới 1 tỷ đồng, NOXH "full tiện ích" của Vinhomes chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt do nhu cầu của người thu nhập thấp với một nơi "an cư" rất lớn. Do đó, Luật sư Nguyễn Phương Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng điều này có thể khiến một số đối tượng lợi dụng thời cơ mua đi bán lại để kiếm lời cho nên cần thêm những quy định chặt chẽ khi xét duyệt hồ sơ, điều khoản ràng buộc như cấm sang nhượng trong bao nhiêu năm, thu hồi lại căn hộ khi sai đối tượng, thậm chí xử lý nghiêm theo pháp luật khi cố tình đầu cơ, trục lợi nhà ở xã hội.

"Cần thêm quy định thời gian chuyển nhượng từ 7-10 năm để ngăn chặn những đối tượng không thực chất mua nhà để ở trục lợi, kiếm lời. Điều này tôi nghĩ Vinhomes là đơn vị uy tín nên sẽ có quy trình nghiêm ngặt", bà Phương Nam chia sẻ thêm.

Trước những lo ngại về nguy cơ bị trục lợi, các sản phẩm mang ý nghĩa an sinh xã hội khó đến đúng tay những lao động thu nhập thấp, Chủ tịch HĐQT Vinhomes cho biết sẽ tổ chức bán hàng trực tiếp, công khai. Mọi hồ sơ đăng ký sẽ được thẩm định trước khi trình lên các Sở Xây dựng địa phương để xin phép.

"Chúng tôi khẳng định 100% các căn nhà sẽ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng", ông Phạm Thiếu Hoa nhấn mạnh.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội cũng tin tưởng rằng Vinhomes là một đơn vị uy tín trong lĩnh vực bất động thương mại cho nên việc xét duyệt hồ sơ mua nhà sẽ đúng quy trình và nhà ở xã hội sẽ đến tay đúng đối tượng.

"Tôi đánh giá đây là một dự án có tầm nhìn, khi dự án được xây dựng thì khu vực xung quanh sẽ có cơ hội thúc đẩy kinh tế rất lớn. Đây là cơ hội tốt cho người thu nhập thấp sở hữu nhà ở của một đơn vị uy tín như Vinhomes với giá chưa đến 1 tỷ", ông Phú chia sẻ thêm.

Theo thống kê, đến nay cả nước mới hoàn thành 275 dự án NOXH với quy mô khoảng 147.000 căn hộ. Bên cạnh đó, 339 dự án đang được triển khai với quy mô khoảng 371.500 căn.