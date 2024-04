Doanh nghiệp “bội thu” thu hàng chục tỷ đồng trong 4 ngày VITM Hà Nội 2024

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024. (Ảnh: BTC)

VITM Hà Nội 2024 đón hơn 80.000 lượt khách, thu 180 tỷ đồng

Ngày 14/4, lễ bế mạc VITM Hà Nội 2024 đã được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, Hà Nội. Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, qua khảo sát và thống kê nhanh của 50 đơn vị tham gia Hội chợ, doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày ước tính trên 180 tỷ đồng, trong đó 92% các doanh nghiệp đạt mục tiêu khi tham gia hội chợ, 5,4% vượt mục tiêu mong đợi, 91,9% hài lòng với các hoạt động tại Hội chợ.



Hội chợ VITM Hà Nội 2024 đã trở thành điểm nhấn của ngành Du lịch Việt Nam với sự tham gia tích cực của các cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch từ 55 tỉnh, thành phố Việt Nam, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 480 gian hàng và trên 700 đơn vị.

Hội chợ đã thu hút gần 4.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến làm việc tại Hội chợ, hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại Hội chợ, ước tính có tới gần 80.000 khách đến tham quan và mua sắm.

Du khách tìm hiểu tour tại gian hàng của Lữ hành Vietluxtour. (Ảnh: Bảo Thu)

Chia sẻ với Dân Việt, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông Lữ hành Vietluxtour cho biết: "Sau mấy ngày tham gia Hội chợ, rất nhiều khách tham quan, yêu cầu tư vấn tour, visa, vé máy bay và tiến hành mua, đặt cọc tại gian hàng. Các tour được khuyến mại giá tốt, giảm tối đa khoảng 25% so với giá bình thường.

Để đạt được mức khuyến mại này, Lữ hành Vietluxtour đã có kế hoạch chuẩn bị và làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ từ rất sớm để có được lượng vé lớn, giá tốt. Kết hợp cùng với mức ưu đãi Công ty dành đặc biệt cho khách hàng trong hội chợ VITM Hà Nội 2024, đã tạo nên mức giá tốt tối đa cho những chùm tour chất lượng, chuẩn dịch vụ từ 3-5*.

Với tour nội địa, Free & Easy và tour châu Á được du khách quan tâm nhiều nhất, chúng tôi tăng cường thêm vé cho tuyến Phú Quốc, Thái Lan và Đài Loan.

Tour outbound nhiều tín hiệu khả quan khi tiếp cận các đối tác, khách hàng đến từ thị trường quốc tế, hướng đến thị trường trọng điểm Châu Âu, Đông Bắc Á, Úc, Mỹ, Ấn Độ…

Đơn vị đã có kế hoạch làm việc với khoảng 50 cuộc hẹn được xác nhận trước, chưa tính khách vãng lai. Trong đó, khoảng 40% đơn vị và đối tác đã có kế hoạch lên lộ trình khảo sát sản phẩm, dịch vụ thực tế để xúc tiến các hợp đồng khung".

Chia sẻ thêm về 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa được Thủ tướng phê duyệt, bà Trần Thị Bảo Thu cho hay, Vietluxtour đã chuẩn bị tăng cường các tuyến outbound có thời gian phù hợp và chi phí vừa phải như Thái Lan, Singapore-Malaysia, Đài Loan và các tuyến biển trong nước phù hợp di chuyển bằng đường ô tô như TP.HCM – Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Hà Nội – Sầm Sơn, Vịnh Hạ Long… để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Khách xếp hàng dài tại gian hàng của BestPrice Travel. (Ảnh: Huy Hoàng)

Ông Bùi Thanh Tú – Giám đốc Marketing BestPrice Travel chia sẻ với Dân Việt, đơn vị đã đón hơn 10.000 khách tham quan ghé thăm gian hàng, trong đó 300 đơn hàng được đặt tại hội chợ với doanh số lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian diễn ra, BestPrice Travel tổ chức gameshow vòng quay may mắn với rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho du khách, ước tính đã có hơn 3.000 lượt khách tham gia chơi vòng quay may mắn với 120 vé máy bay 0 đồng, 25 voucher du thuyền Hạ Long 0 đồng, 5 tour Thái Lan 0 đồng, 5 tour Hàn Quốc 0 đồng cùng rất nhiều quà tặng hiện vật khác được tặng cho khách hàng.

Chia sẻ thêm về lượng xu hướng đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và dịp hè, ông Bùi Thanh Tú cho biết, tour outbound tăng hơn so với tour nội địa. Đặc biệt tại thị trường Trung Quốc lượng khách Việt mua tour tăng cao so với tháng 3. Các thị trường khác như Thái Lan vẫn giữ ở mức ổn định.

Theo ông Bùi Thanh Tú, tour nội địa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và dịp hè do vé máy bay tăng cao nên nhiều khách hàng khi hỏi chặng bay Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đã từ chối mua tour.

VITM Hà Nội 2024: Xu hướng khách Việt mua tour outbound tăng cao

Cùng nhận định khách hàng săn đón các tour nước ngoài nhiều hơn, đại diện doanh nghiệp lữ hành Vietravel cho hay, du lịch nước ngoài đang dần trở thành xu thế, các hành trình tới Dubai, Trung Quốc, Nhật Bản hay Morocco - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Bắc Âu, Mỹ,... được đông đảo du khách đăng ký.

Theo đại diện Vietravel, du lịch đã thực sự quay trở lại, chỉ tính riêng trong ngày đầu khai mạc, lượng khách mua tăng trưởng 30% so với năm ngoái, đồng thời hơn 3.000 lượt khách ghé thăm với doanh thu đạt gần 10 tỷ, trong đó các hành trình tour nước ngoài được du khách đặc biệt quan tâm, chiếm tới 62%.

Độ tuổi trung bình từ 35 – 55, do đó du khách cũng đề cao tính an toàn, an tâm trong mỗi chuyến đi nên có xu hướng sẽ lựa chọn đặt dịch vụ qua các đơn vị du lịch uy tín, nhiều kinh nghiệm.

Du khách háo hức tìm mua tour tại VITM Hà Nội 2024. (Ảnh: Huy Hoàng)

Bà Đoàn Thị Thanh Trà - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết: "Đến với Hội chợ lần này, chúng tôi đã áp dụng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt trong chùm 120 tour du lịch trong và ngoài nước. Giảm đến 45% đối với chùm tour du lịch trong nước. Du lịch nước ngoài áp dụng mức giảm 10 triệu đồng đối với tour đường xa Brazil - Argentina 11 ngày. Đặc biệt, chúng tôi triển khai hành trình thuê bao nguyên chuyến bay (charter) giảm đến 2 triệu đi Hàn Quốc -Jeju, Nhật Bản ngắm hoa anh đào, chùm tour Trung Quốc đường bay đi Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn…

Sau mấy ngày tham gia VITM Hà Nội 2024, chúng tôi đã thu hút hơn 500 khách đăng ký mua tour, gói combo, doanh thu thu về là 14 tỷ đồng và đã đóng sổ tour trọn gói dịp nghỉ lễ 30/4 với tổng số khách sẽ phục vụ là 28.000 người, bao gồm cả khách nội địa và nước ngoài".

Gian hàng tỉnh Sơn La với nhiều mặt hàng nông sản được bày bán tại VITM Hà Nội 2024. (Ảnh: Huy Hoàng)

VITM Hà Nội 2024 đã diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; doanh nghiệp với khách du lịch, hoạt động của các Cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và Quốc tế. Điểm nhấn là Diễn đàn "Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững" do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP và Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam tổ chức đã nhận được nhiều sáng kiến đóng góp từ các chuyên gia trong nước và nước ngoài, nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch nhằm từng bước chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn. Đây cũng là giải pháp để ngành du lịch đạt được mục tiêu phát triển bền vững.